Neuer Präsident der katholischen Synode Thurgau kritisiert Kirche

Interview Der neue Präsident der katholischen Synode im Kanton Thurgau findet: «Frauen sollten in der Kirche eine deutlich grössere Rolle spielen» Thomas Merz wünscht sich ein jüngeres, weiblicheres und diverseres Kirchenparlament. Und er kritisiert, dass sich die Weltkirche zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Interview: Christof Lampart Jetzt kommentieren 25.06.2022, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Kirche sei zu sehr mit der Einhaltung der eigenen Regeln und Gesetze beschäftigt, sagt Thomas Merz.

Mitte Juni wurde der 59-jährige Weinfelder Thomas Merz, Professor an der PH Thurgau, zum Synodepräsidenten der Thurgauer Katholiken gewählt. Im Interview erläutert er, was er in seiner vierjährigen Amtszeit erreichen möchte.

Gratulation zur einstimmig erfolgten Wahl vor wenigen Tagen. Hand aufs Herz: Angst, nicht gewählt zu werden, hatten Sie wohl keine.

Thomas Merz: Es war wohl fast andersherum: Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn jemand anderes das Amt übernommen hätte. Ich bin zwar seit 20 Jahren in der Synode dabei, aber es war nie mein Ziel, einmal deren Präsident zu werden.

Warum denn nicht?

Es gab immer andere, die das Amt gerne ausübten. Ausserdem bin ich beruflich als Prorektor an der Pädagogischen Hochschule zeitlich ausgefüllt. Als ich gefragt wurde, lehnte ich zuerst auch ab. Auch als der Wahlkreis Weinfelden mich zur Wahl vorschlug, dachte ich immer noch: Hoffentlich kommt noch jemand anderes.

Sie wollten also das Amt nicht?

Richtig ist: Ich habe es nicht gesucht. Aber jetzt, wo ich Präsident der Synode bin, stelle ich fest, dass ich die Arbeit gern mache, zumal sich meine anfänglichen Bedenken, das Kirchenamt könnte sich nicht mit meiner Arbeit als Prorektor an der PH Thurgau vertragen, von der Rektorin zerstreut wurden. Es war wichtig für mich, dass sie hinter diesem Entscheid steht, sich in diesem Amt zu engagieren. Da wir nur zwei Synoden-Sitzungen im Jahr haben, wird es mich nicht allzu sehr beanspruchen. Ich werde ein wenig von meiner Freizeit investieren müssen, aber das ist es mir auch wert. Denn die Menschen, welche die Kirche ausmachen, haben mir in der Vergangenheit viel gegeben.

Wie wollen Sie das Amt ausüben? Gibt es Positionen, die Sie klar vertreten und zum Ausdruck bringen möchten?

Das Präsidium der Synode entspricht dem eines Parlamentspräsidiums. Und so geht es in erster Linie darum, einen geregelten Parlamentsbetrieb zu ermöglichen. Aber natürlich hat das Amt auch eine repräsentative Seite. Und wenn ich gefragt werde, dann werde ich auch deutlich machen, was für eine Kirche ich mir wünschte.

Dann fragen wir doch: Welche Kirche wünschen Sie sich?

Thomas Merz. Donato Caspari

Ich möchte eine Katholische Kirche präsidieren, die in gesellschaftlichen Fragen vorwärts schaut und nicht hinterherhinkt. Sie soll andere Religionsgemeinschaften und die gleichgeschlechtlichen Partnerschaften anerkennen und letztere auch trauen. Und Frauen sollen eine deutlich grössere Rolle in der Kirche spielen – auch was die Leitung anbelangt. Heute beschäftigt sich doch die Weltkirche viel zu sehr mit der Einhaltung der eigenen Regeln und Gesetze – und nicht mit dem Wohlergehen der Menschen. Dabei ist es doch so, wie ein französischer Bischof einst sagte: Eine Kirche, die nicht dient, dient zu nichts.

Woher nehmen Sie die Motivation fürs Amt, wenn Sie doch der Amtskirche gegenüber so kritisch eingestellt sind?

Alles hat doch immer zwei Seiten. Ich bin seit meiner Jugend in kirchlichen Organisationen engagiert, sehr lange in der Jugendarbeit, war 16 Jahre lang in der Kirchenbehörde von Weinfelden; davon zehn Jahre als Präsident. Und was ich in all diesen Jahren gesehen habe, waren Tausende von engagierten Frauen und Männern, die sich ehrenamtlich für wichtige Projekte eingesetzt haben. Sei es in der kirchlichen Jugendarbeit, bei der Betreuung von Einsamen und Kranken, bei der Realisierung von nachhaltigen Konzepten, für fairen Handel oder auch im Engagement für Behinderte.

Und was folgern Sie daraus?

Jene Menschen sind für mich Grund genug, um mich mit ihnen in der Katholischen Kirche zu engagieren. Zumal die Synode in den letzten 20 Jahren genau in diesen Bereichen Weitsicht gezeigt und entsprechende Projekte unterstützt hat. Ich denke, dass das eine wichtige Funktion der Katholischen Synode ist: nicht nur über die Finanzen und die Anstellungsbedingungen zu entscheiden, sondern auch die Leute zu unterstützen, welche vor Ort die Kirche ausmachen.

Wie viele Frauen und Behinderte gibt es in der Katholischen Synode?

Da müsste ich nachschauen. Aber auf jeden Fall dürften es deutlich mehr sein. Was mich freut, ist, dass mein Vize eine Frau ist, nämlich Simone Ender-Truniger aus Sirnach. Wenn sie oder eine andere Frau mir in vier Jahren ins Amt nachfolgen würde, fände ich das ein deutliches Zeichen dafür, dass die Kirche ihre gesellschaftlichen Aufgaben anpackt. Es braucht dafür aber nicht nur das Wollen der Männer, sondern auch, dass die angefragten Frauen es wollen und sich das Amt auch zutrauen. Ich denke, dass wir da schon noch ein wenig Überzeugungsarbeit leisten müssen. Es wäre schön, wenn nach den nächsten Wahlen in vier Jahren die Synode deutlich jünger, weiblicher und diverser wäre.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen