Interview: Thurgauer Apfelkönigin Katja Stadler zieht Bilanz

Interview «Das Jahr als Apfelkönigin ist schneller vorbei, als einem lieb ist»: Katja Stadler zieht Zwischenbilanz nach neun Monaten im Amt Die amtierende Apfelkönigin Katja Stadler spricht über ihr liebstes Apfelgericht, ein männliches Pendant und weshalb sie weniger Auftritte als ihre Vorgängerinnen hat. Florian Beer

Katja Stadler ist Umweltingenieurin, Obstbauberaterin am Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg und amtierende Apfelkönigin. Bild: Donato Caspari

Die Bewerbungsfrist für Ihre Nachfolgerin läuft bereits. Gibt es vielleicht irgendwann gar einen Apfelkönig?

Katja Stadler: Das wurde ich schon öfter gefragt. Ich fände es cool, wenn es irgendwann ein männliches Pendant zur Apfelkönigin gäbe. Der Apfel ist allerdings schon besetzt – warum also nicht einen Saftkönig? Oder einen Mostkönig?

Im Herbst wird wohl wieder eine Frau zur Apfelkönigin gewählt. Haben Sie einen Tipp für Ihre Nachfolgerin?

Ein Tipp ist, das Jahr als Apfelkönigin bewusst zu geniessen, denn es ist schneller vorbei, als einem lieb ist. Ich kann es selber kaum glauben, dass ich mich bereits im letzten Viertel befinde. Zudem braucht man eine gute Portion Mut, um sich auf einer Bühne vor fremden Menschen zu präsentieren.

Wie oberflächlich ist die Rolle als Apfelkönigin?

Nicht nur das Äusserliche, sondern vor allem auch das Innere spielt eine grosse Rolle: Als Apfelkönigin lächelt man nämlich nicht nur nett, sondern präsentiert den Kanton mit Wissen und Fakten rund um den Obstbau.

Sie sind seit Oktober des vergangenen Jahres im Amt. Was war der bisherige Höhepunkt?

Das grösste Highlight war auf jeden Fall meine Wahl zur Apfelkönigin. Diesen Moment mit meiner Familie und Freunden zu teilen, war etwas ganz Besonderes. Während meiner Amtszeit gab es bisher immer wieder besondere Momente, wenn ich verschiedene Orte und Menschen kennen lernen durfte. Die Freude der Menschen und Zuvorkommenheit geniesse ich sehr. Zwei weitere Höhepunkte sind, dass ich an einer Diplomfeier als Gastrednerin auftreten durfte und am 1. August eine Rede an der Gemeindefeier von Aadorf halten darf.

Katja Stadler gewann am 2. Oktober 2021 in Weinfelden die Wahl zur Thurgauer Apfelkönigin. Bild: Tobias Garcia

Was macht das Amt der Apfelkönigin so besonders?

Das Amt ist absolut einmalig in der Schweiz. Das macht mich sehr stolz. Es ist eine Freude und ein Privileg, es ausüben zu dürfen.

Mit der Wahl ging also ein lang gehegter Traum in Erfüllung?

Ich hatte eigentlich nie den Wunsch, eines Tages Apfelkönigin zu werden. Mein Umfeld hat mich allerdings stets zur Kandidatur ermutigt, weshalb ich mich einen Tag vor dem Ende der Anmeldefrist dann auch beworben habe.

Erlebten Sie seit Ihrer Wahl auch Unerwartetes?

Das Jahr war bisher gespickt mit vielen persönlichen Begegnungen, die alle für sich etwas Überraschendes in sich trugen. Von der Regionalpolitikerin bis hin zu Menschen auf der Strasse – alle sind mir sehr wohlgesinnt, was mich sehr freut und wofür ich dankbar bin.

Wie sieht der Alltag einer Apfelkönigin aus?

Ganz unterschiedlich. Ich hatte auf jeden Fall kein Standardjahr, weil die Coronapandemie das Land im Winter noch immer fest im Griff hatte. Daher gab es in den kalten Monaten leider eher wenige Auftritte. Im Frühling ging es dann so richtig los – mit bis zu vier Auftritten pro Woche. Normalerweise stehen in einem Amtsjahr der Apfelkönigin 50 bis 60 Auftritte auf dem Programm. Stand jetzt werde ich bis zum Ende meiner Amtszeit im Oktober auf gut 40 kommen – mit Tendenz Richtung 50. Ich hole also langsam auf.

Welche Eigenschaften braucht eine Apfelkönigin?

Man muss offen sein, gerne auf wildfremde Menschen zugehen wollen und auch dann freundlich lächeln können, wenn man müde oder schlecht gelaunt ist. Zudem sollte man zeitlich flexibel sein, denn es flattern häufig spontane Termine ins Haus. Davon darf man sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Man sollte sich für den Kanton und den Apfel begeistern, um diese Freude auf andere Menschen zu übertragen.

Was bedeutet der Thurgau für Sie?

Ich bin sehr stolz darauf, Thurgauerin zu sein. Hier ist meine Heimat und ich fühle mich extrem wohl. Die Natur, die Nähe zum See, der Blick auf die Berge – das macht den Thurgau für mich aus.

Haben Sie einen Lieblingsort im Thurgau?

Natürlich ist Dünnershaus in der Gemeinde Langrickenbach, wo ich aufgewachsen bin, ein ganz spezieller Ort für mich und auch in Uttwil, wo ich jetzt lebe, fühle ich mich direkt am See sehr wohl. Während meines Studiums habe ich probiert, mich mit dem Zürisee anzufreunden – der Bodensee ist mir aber lieber.

Katja Stadler in einer Obstanlage in Dünnershaus bei Langrickenbach, wo sie aufgewachsen ist. Bild: Donato Caspari

Ist der Apfel Ihre Lieblingsfrucht?

Das kann man so sagen. Ich bin auf einem Obstbetrieb aufgewachsen und bedrucke mit meinem Start-up Äpfel. Die Frucht ist also sehr präsent in meinem Leben. Aber ich freue mich auch sehr auf die Aprikosen und Kirschen. Das schätze ich am Thurgau: Dass man eine Vielzahl an Früchten anbauen und ernten kann.

Wie lautet denn Ihr Lieblingsgericht mit Äpfeln?

Mhhhmmm … Ich liebe einen guten Apfelfladen. Ich knabbere aber auch gerne getrocknete Apfelringe oder beisse direkt in einen knackigen Apfel. Hauptsache, es steckt Apfel drin.

Sie erwähnten Ihr Start-up «apfeldruck» – wie kam es zur Geschäftsidee?

Die Idee zu «apfeldruck» begann auf dem Balkon meines Bruders. Damals planten wir seine Hochzeit und überlegten uns ein originelles Geschenk für die Gäste. Wir wussten bereits, dass man Äpfel mit einem Laser eingravieren lassen kann – allerdings beschädigt das die Oberfläche der Frucht. Bei der Recherche stiessen wir auf die Methode mit der Lebensmittelfarbe. Sie wurde in Belgien und Deutschland bereits angewendet – nur nicht hier in der Region. Seit März 2021 ist das nun anders und man kann bei uns individuell bedruckte Äpfel bestellen.

Sie veranstalten ein Abendessen und dürfen dazu drei Personen einladen – lebendig oder tot. Wer sitzt an Ihrem Tisch?

Jemand, der weit weg vom Thurgau lebt und unsere Region noch nie besucht hat. Einer wildfremden Person die eigene Heimat zu zeigen, stelle ich mir wahnsinnig interessant vor. Als Zweites würde ich gerne – getreu dem Motto «Frauenpower» – eine Bundesrätin hierher einladen und mit ihr eine kleine Rundfahrt durch den Kanton unternehmen. Und schliesslich eine Spitzensportlerin oder einen Spitzensportler. Es würde mich interessieren, ob er oder sie hin und wieder für einen Energieschub in einen Apfel beisst.

Wenn Ihr Leben verfilmt würde: Wer soll Ihre Rolle verkörpern und wie lautet der Filmtitel?

Meinen Part übernehme natürlich ich selber! Ich habe zwar neben kleineren Schultheäterli keine grosse Schauspielerfahrung, bin aber offen für Neues und lerne gerne dazu. Der Filme hiesse «Die Apfelkönigin» und würde vom Kanton Thurgau und dem Amt als Apfelkönigin handeln. Und der Streifen soll bitte lustig sein, das Leben ist schliesslich ernst genug.

Ihre Amtszeit endet im Oktober: Wie geht es danach für Sie weiter?

Vermutlich werde ich für ein Wochenende in die Berge fahren. Ganz generell freue ich mich auf mehr freie Wochenenden. Mein Leben wird sich nach dem Ende meiner Amtszeit allerdings nicht gross ändern. Durch meine Arbeit werde ich weiterhin eng mit dem Apfel verbunden bleiben.

Über die Apfelkönigin Katja Stadler ist in Dünnershaus, Langrickenbach aufgewachsen, wo ihre Eltern einen Landwirtschaftsbetrieb mit Obstbau und Milchwirtschaft führen. Bereits ihr Grossvater war davon überzeugt, dass seine Enkelin einmal die Krone der Apfelkönigin tragen könnte. Im Oktober 2021 ist diese Vision Wirklichkeit geworden. Neben Ihrem Amt als Apfelkönigin ist die studierte Umweltingenieurin zudem seit Ende 2020 Unternehmerin und bedruckt mit ihrem Start-up «apfeldruck» mit Lebensmittelfarbe Äpfel. Die individualisierten Früchte stammen vom Landwirtschaftsbetrieb ihrer Eltern und deren ihres Freundes Sandro. Ihre Freizeit verbringt Stadler gerne mit ihrer Familie oder Freunden in Uttwil, in der Natur, sowie im Turnverein STV Eggethof, wo sie seit Jahren aktiv ist. (fbe)

