Regierungsrätin Carmen Haag im grossen Abschiedsinterview

Thurgau «Ich würde es ohne Zögern wieder tun»: Die Thurgauer Regierungsrätin Carmen Haag zieht im grossen Abschiedsinterview Bilanz Acht Jahre führte Carmen Haag (Mitte) das Departement für Bau und Umwelt (DBU). Heute ist ihr letzter Arbeitstag. Im Interview erzählt sie, weshalb ein Departementswechsel für sie nicht in Frage kam und warum sie einmal für eine Zauberin gehalten worden ist. Interview: Christian Kamm Jetzt kommentieren 31.05.2022, 05.10 Uhr

Carmen Haag: «Eine Regierung steht und fällt nicht mit dem Geschlecht, sondern mit den beteiligten Personen.» Bild: Benjamin Manser

Carmen Haag, wenn Sie eine politische Biografie über sich schreiben müssten, welchen Titel würden Sie wählen?

Carmen Haag: (überlegt lange) Kann ich später darauf zurückkommen?

Dürfen wir einen Vorschlag machen?

Ja, machen Sie.

Wie wär’s mit: «Die Unvollendete»?

Die Unvollendete − wieso?

Sie hören mit 48 in einem Alter mit Regieren auf, in dem andere erst beginnen.

Ich habe ja auch früh begonnen und bin insgesamt schon seit 31 Jahren in der Politik.

Aber acht Jahre im Regierungsrat sind das Minimum, das die Thurgauerinnen und Thurgauer von ihrem Regierungspersonal erwarten.

Jeder und jede muss für sich selbst den richtigen Zeitpunkt finden, um aufzuhören. Für mich war nach acht Jahren dieser Zeitpunkt da. In den letzten Wochen fühlte ich mich bestätigt: Doch, es stimmt so.

Unvollendet − auch wegen der Bodensee-Thurtalstrasse BTS. Sie konnten das wichtigste Thurgauer Projekt der letzten Jahrzehnte nicht ins Ziel bringen.

Der definitive Entscheid ist ja noch nicht gefallen. Wir erwarten ihn zwischen Sommer- und Herbstferien. Deshalb ist es zu früh, Bilanz zu ziehen.

Kommt es noch gut?

Die Welt hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. Andere Themen erhalten mehr Bedeutung: Klima, Biodiversität, Boden oder etwa Fruchtfolgeflächen. Nicht nur der Bund, sondern auch die Bevölkerung ist kritischer geworden. Der BTS-Entscheid fällt in eine Zeit, in der sich auch der Bund schwerer tut mit solchen Projekten.

Müssen Sie sich in dieser Sache irgendetwas vorwerfen lassen?

Nein. Wir haben innerhalb der Ostschweizer Regierungen zusammengearbeitet und waren sowohl beim Astra wie auch bei zwei Bundesrätinnen − in einer Zeit, als dort Wichtiges entschieden worden ist.

Ein emotionaler Moment: Regierungsrätin Carmen Haag wird im Grossen Rat verabschiedet. Links Regierungsrat Urs Martin. Donato Caspari (18.5.2022)

Die Liste Ihrer vollendeten Projekte als Baudirektorin ist lang. An welche Einweihung denken Sie am liebsten zurück?

Da gab es eine lustige Episode mit einer Schulweg-Einweihung in Herdern-Lanzenneunforn. Eine Schulklasse kam mit dem Velo und sang ein herziges Lied. Das Wetter war nebelverhangen. In meiner Rede sagte ich, dass bestimmt die Sonne aufgetaucht wäre, wenn die Kinder noch weiter gesungen hätten. In diesem Moment kam sie tatsächlich, die Sonne. Und eines der Kinder meinte: «Boa, die kann zaubern.»

Als Ihr politisches Meisterstück gilt das Ja zum Ergänzungsbau des Regierungsgebäudes. Millionen ausgeben für die Verwaltung − so etwas mehrheitsfähig zu machen, ist nicht leicht.

Das empfand ich als grosse Herausforderung: Ein Projekt zu Stande zu bringen, das in der Volksabstimmung durchkommt. Zudem brauchte es Mut und neue Wege, um mit unserem kantonseigenen Holz zu bauen. Wir mussten das erste Holz schlagen, bevor die Abstimmung stattgefunden hat. Und das Forstamt war zum ersten Mal auch fürs Einschneiden, Koordinieren und Lagern des Holzes zuständig. Das war logistisch für uns Neuland.

Umgekehrt mussten Sie auch hartes politisches Brot essen und wurden kritisiert. Etwa, weil Baugesuche schleppend behandelt würden oder die Denkmalpflege pingelig sei.

Ich habe kein Problem mit Kritik und kann gut damit umgehen. Mit einer Ausnahme war sie auch immer sachbezogen. Und wenn Kritik berechtigt gewesen ist, dann haben wir auch stets hingeschaut, um Verbesserungen zu erreichen.

Gerade bei den Baugesuchen wurde mit schweren Kanonen geschossen.

Ja, das ist mir auch aufgefallen. Und es war auch deshalb speziell, weil ich es so heftig nicht erwartet hatte. Damals hat sich der ganze Frust der Gemeinden im Grossen Rat entladen.

Oft hatte man den Eindruck, Sie würden für Ihre Korrektheit kritisiert: Sie sollten doch bitteschön nicht alles so genau nehmen. War das frustrierend?

Nein, frustriert hat mich das nicht. Aber es hat auch nicht dazu geführt, dass ich dem nachgegeben hätte. Ich glaube, diese Zeiten sind einfach vorbei. Gewisse Dinge gehen heute einfach nicht mehr. Und ich finde es gut, dass sie nicht mehr gehen.

Die Bevölkerung findet es offenbar auch gut, wenn man Ihre Wahlresultate anschaut, mit denen Sie jeweils bestätigt wurden.

Die Menschen erwarten nicht, dass man es ihnen recht macht. Sie erwarten vielmehr, dass wir in der kantonalen Verwaltung nachvollziehbar und transparent arbeiten.

Trotzdem: Oft drehte sich die Kritik im Kreis. Sind Sie zermürbt?

Nein, ich habe das nicht als zermürbend empfunden. Weil ich davon ausgehen konnte, dass es nicht die breite Meinung widerspiegelt. Und wir sind oft bestätigt worden: Die Bereinigung der Weilerzonen beispielsweise war ein sehr anspruchsvoller Auftrag. Er ist im Grossen Rat zwar noch nicht unter Dach, aber auf gutem Weg. Auch Unpopuläres lässt sich also realisieren, wenn man es nachvollziehbar und transparent macht.

Wohl die wenigsten Mädchen träumen davon, eines Tages Baudirektorin eines Kantons zu werden. Wie war es mit der erwachsenen Frau?

Ich finde es eine sehr spannende und gute Arbeit und möchte keinen Moment in den vergangenen acht Jahren missen. Und ich würde es ohne Zögern wieder tun. Ob viele Frauen davon träumen, weiss ich nicht. Für mich ist es aber ein Traumjob.

Bauen ist eine Männerwelt. Stimmt das Klischee der harten Bandagen?

Es gibt natürlich Ämter mit einem hohen Männeranteil: Tiefbau zum Beispiel oder der Hochbau. Harte Bandagen? Nein, das habe ich nie so empfunden. Ich hatte nie das Gefühl, oje, jetzt bin ich in einer Männerdomäne und muss mich nun behaupten. Das war von Anfang an eine problemlose Zusammenarbeit.

Mussten Sie sich Autorität nicht zuerst verdienen?

Nein, ich fühlte mich nie in Frage gestellt. Mit Denkmalpflege oder Raumentwicklung gibt es zudem im Departement auch Ämter mit einem höheren Frauenanteil.

Eine von zahlreichen Pressekonferenzen der DBU-Chefin: Regierungsrätin Carmen Haag präsentiert den kantonalen Abfallbericht. Bild: Andrea Stalder (16.12.21)

Vor zwei Jahren pfiffen die Spatzen ziemlich laut von den Dächern, dass Sie sich innerhalb der Regierung eine Luftveränderung hätten vorstellen können.

Da hatten die Spatzen für einmal unrecht. Ich hätte dreimal das Departement wechseln können und nicht ein einziges Mal kam es ernsthaft in Frage − je länger, je weniger. Das DBU ist ein spannendes Departement mit Themen, die bewegen. Hier kannst du gestalten, ob es um das Siedlungsgebiet geht − wo wird gebaut, was wird gebaut −, die Umgestaltung der Thur oder saubere Luft. Und das Schöne ist, dass das, was wir im Umweltbereich machen, geschätzt und gefragt ist. Etwa: Biodiversität, Klima, Wasserversorgung.

Sie sind von Haus aus Finanzspezialistin. Es wäre doch auch schön gewesen, als Finanzdirektorin eine Steuersenkung als politisches Erbe zu hinterlassen.

Das hätte bei mir überhaupt keine Emotionen ausgelöst. Eine Steuerfusssenkung ist nicht etwas, das mich erfüllt.

Der Umweltschutz wird im DBU immer wichtiger.

Die Sensibilisierung der Bevölkerung und das Gefühl der Dringlichkeit haben stark zugenommen, ja. Wir haben hier auch viel gemacht.

Sind die politischen Prozesse nicht zu langsam?

Die Entwicklung der letzten Monate ist sehr aufschlussreich. Vorher schritt zum Beispiel der Ausbau der Solaranlagen gemächlich voran. Jetzt plötzlich machen sich die Menschen vermehrt Sorgen über die Stromzukunft und die Abhängigkeit von Leuten, von denen wir nicht abhängig sein wollen. Nun verzeichnen wir einen unglaublichen Zubau an Fotovoltaik. Im Thurgau kann man nicht verordnen. Die Menschen müssen selbst etwas verändern wollen. Ich bin immer noch zuversichtlich, dass es uns gelingt, rechtzeitig die nötigen Weichen zu stellen.

Der grösste Teil Ihrer Amtszeit war geprägt von einer Frauenmehrheit in der Regierung, die nun zu Ende geht. Hat das dem Kanton etwas gebracht?

Die Veränderungen sind nicht dramatisch − weder damals noch jetzt, wo die Männer wieder in der Mehrheit sein werden. Eine Regierung steht und fällt nicht mit dem Geschlecht, sondern mit den beteiligten Personen.

Frauen politisieren also nicht anders?

Doch, sie betrachten vielleicht noch andere Aspekte als Männer. Und ich erlebe sie als mutig in den Entscheiden. In den vergangenen Jahren gab es einige Beschlüsse in der Regierung zu fällen, die nicht populär gewesen sind. Denken Sie beispielsweise an die Schliessung von Polizeiposten. Aber nochmals: Grosse Unterschiede gibt es nicht.

Der ganze Thurgau rätselt darüber, was Sie künftig machen werden. Jetzt, wo das Kapitel Regierung abgeschlossen ist, können Sie es doch sagen.

Ja, aber ich weiss es eben auch noch nicht. Ehrlich. Zuerst werde ich einmal den Kopf leeren. Die Arbeit in der Regierung war sehr intensiv. Da verliert man sich auch ein bisschen. Ich muss zuerst wieder in mich hineinhören: Wer ich bin und womit ich mich beruflich beschäftigen möchte in Zukunft.

Viele, die so intensiv in der Politik aufgegangen sind, können nachher nicht mehr ohne sie sein. Wie hoch ist Ihr Suchtpotenzial?

Bis anhin stand bei mir eher der Gedanken im Vordergrund, dass es dann auch einmal gut sein darf mit der Politik. In den vergangenen Wochen musste ich mir allerdings immer wieder mal eingestehen, dass die Politik schon etwas Spannendes ist. So nahe dran zu sein, Informationen zu erhalten und Einfluss nehmen zu können. Genau das will ich in nächster Zeit auch herausfinden: Wie stark mir die Politik fehlt.

