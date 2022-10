Thurgau: Hundeerziehungskurs könnte wieder obligatorisch werden

Hundegesetz Unerzogene Vierbeiner: Der Hundeerziehungskurs könnte für alle Halter wieder obligatorisch werden Erst wenn ein Hund mehr als 15 Kilogramm schwer ist, schickt der Kanton Thurgau Halter und Tier in einen Kurs. Tierärzte begrüssen es, wenn die Regeln auch für kleinere Hunde gelten würden. Eine Kantonsrätin überlegt sich einen Vorstoss, um das kantonale Hundegesetz anzupassen. Silvan Meile Jetzt kommentieren 25.10.2022, 05.00 Uhr

Auch Halterinnen und Halter von kleineren Hunden sollen mit ihren vierbeinigen Freunden einen obligatorischen Kurs besuchen. Bild: Dino Nodari

Darou geht beim Kanton ein und aus. Der Dackel von Justizdirektorin Cornelia Komposch wurde schon als «Regierungshund» bezeichnet. Da sind Manieren wichtig. Wer seinen Hund verantwortungsvoll halte, besucht einen Hundekurs, sagte Regierungsrätin Cornelia Komposch im Sommer an einer Sitzung des Grossen Rates. Eine generelle Verpflichtung gibt es jedoch nicht.

2017 hob der Bund ein landesweites Hundekursobligatorium auf. Seither gilt praktisch in jedem Kanton eine andere Regel. Der Thurgau schickt noch jene Hundehalterinnen und Hundehalter in einen Kurs, deren vierbeinige Freunde ein Gewicht von mehr als 15 Kilogramm auf die Waage bringen oder als besonders gefährlich eingestuft sind.

Je grösser der Hund, desto grösser die Gefahr

Isabelle Vonlanthen ist Tierärztin und sitzt für die Grünen im Thurgauer Grossen Rat. Sie stellt in einer Einfachen Anfrage an die Regierung die Frage, ob diese Gewichtsbeschränkung noch sinnvoll sei. Nicht zuletzt bei ihrer Arbeit in der Tierarztpraxis stellt sie regelmässig fest, dass ein verpflichtender Hundeerziehungskurs unabhängig einer Gewichtsklasse zu begrüssen wäre. In einem solchen lernen Halterinnen und Halter, sicher mit ihrem Hund umzugehen und ihn auch in kritischen Situationen unter Kontrolle zu haben.

GP-Kantonsrätin Isabelle Vonlanthen. Bild: Ralph Ribi

Die Kantonsregierung denkt aber nicht daran, alle Hundehalterinnen und Hundehalter an die kürzere Leine zu nehmen. Sie setzt auf Eigenverantwortung.

«Eine Streichung der Gewichtslimite und die damit verbundene Ausweitung der Kurspflicht auf alle Hunde sämtlicher Gewichtsklassen erachtet der Regierungsrat als einen unverhältnismässigen Eingriff in die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger.»

Das schreibt er in der Beantwortung auf Vonlanthens Vorstoss.

Ihre Haltung untermauert die Regierung mit den meldepflichtigen Hundebissen. Diese seien zwar tatsächlich meistens auf ungenügende Hundekenntnisse oder auf das unterlassene Eingreifen der verantwortlichen Halterinnen und Halter zurückzuführen. «Tatsache ist jedoch, dass von einem schweren Hund naturgemäss die grössere Gefahr ausgeht, dass dessen Bisse in der Regel zu schweren Verletzungen bei den Bissopfern führen.» Deshalb macht für die Regierung die Gewichtsregelung weiterhin Sinn.

Der Kanton Zürich schickt alle Hundehalter in einen Kurs

Natürlich verfüge ein grösserer Hund im Vergleich zu einem kleinwüchsigeren Artgenossen über eine stärkere Beisskraft, sagt Isabelle Vonlanthen. Die Balterswilerin findet jedoch, dass obligatorische Kurse unabhängig des Erwachsenengewichts eines Hundes eine wirkungsvolle Massnahme sind, um gefährliche Situationen zwischen Hunden und Menschen weiter zu vermeiden.

Schwankende Zahlen in der Hundebiss-Statistik Gemäss Statistik sind im Thurgau in den Jahren 2017 bis 2019 – nach Aufhebung des nationalen Hundekursobligatoriums – die gemeldeten Hundebisse auf jährlich mehr als 300 Vorfälle angestiegen. Die Zahlen schwanken aber von Jahr zu Jahr. 2020 und 2021 sind sogar weniger Hundebissfälle als während des Obligatoriums ausgewiesen (155 beziehungsweise 196) – trotz steigender Population an Hunden im Kanton. (sme)

Die Kantonsrätin überlegt sich, mit einer Motion eine entsprechende Änderung im kantonalen Hundegesetz anzustossen. Der Kanton Zürich hat diesen Weg bereits eingeschlagen. Dort gilt eine Kurspflicht für sämtliche Hundehalterinnen und Hundehalter.

Vonlanthen erhält Unterstützung vom Berufsverband

Obligatorische Kurse zur praktischen Hundeerziehung seien ein oft diskutiertes Thema unter Berufskolleginnen und -kollegen, sagt Lisa Goldinger, Präsidentin der Gesellschaft Thurgauer Tierärzte. Eine kurzerhand durchgeführte Umfrage unter den Verbandsmitgliedern ergab ein «überwältigendes Mehr für obligatorische Hundekurse, unabhängig der Gewichtsklasse». Goldinger sagt:

«Viele Tierärzte machen die Erfahrung, dass gerade Kleinhunde sehr unerzogen und oft schwierig zu behandeln sind, weil sie die Grundregeln nicht kennen. Es herrscht grundsätzlich die Meinung, dass sowohl Hund wie Halter von einem Kurs profitieren.»

Einerseits tue es dem Hundehalter gut, Lernmethoden zu erfahren oder Grundlagen im Umgang mit dem Tier vermittelt zu bekommen. Anderseits finde auch der Vierbeiner Gefallen daran.

«Der Hund ist gerne beschäftigt.»

Wichtig sei jedoch, dass die Hundeschulen, welche solche Kurse schliesslich anbieten, gewisse Qualitätsstandards erfüllten.

Auf gewisse Hunderassen hat der Thurgau unabhängig ihres Körpergewichts ein besonderes Augenmerk. Er führt eine Liste mit 14 potenziell gefährlichen Rassen. Wer einen solchen Hund halten will, braucht eine Bewilligung. Dafür braucht es etwa einen «ungetrübten Leumund» sowie den Nachweis, ausreichende Kenntnisse über die Haltung und den Umgang mit Hunden zu besitzen. Das gilt unter anderem für die Rassen Bullterrier, Dobermann, Rottweiler oder Pitbull.

