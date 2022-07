Denkmalpflege setzt sich für den Erhalt von Getreidespeichern ein

Historische Gebäude «Sie gehören zur Thurgauer Geschichte» – die kantonale Denkmalpflege setzt sich für den Erhalt landwirtschaftlicher Getreidespeicher ein Einst waren sie die Lebensversicherung für schlechte Zeiten. Heute stehen sie unbeachtet in den Dörfern und Weilern – und zerfallen. Der Kanton will Anreize schaffen, damit Eigentümer von einstigen Getreidespeichern diese in Schuss halten, obwohl diese ihre ursprüngliche Funktion verloren haben. Silvan Meile 18.07.2022, 17.30 Uhr

Der einstige Getreidespeicher im Weiler Hub wird restauriert: Martin Langer, gebietszuständiger Denkmalpfleger, Giovanni Menghini, Chef Thurgauer Denkmalpflege, Florian Schlegel, spezialisierter Holzbauer, und Christa Thorner-Dreher, Vertreterin der Bauherrschaft. Bild: Ralph Ribi

Das Dach muss dicht sein. «Sobald irgendwo Regen eindringt, beginnt der Zerfall», sagt Giovanni Menghini. Der Leiter der kantonalen Denkmalpflege steht im Weiler Hub bei Frauenfeld vor einem 500 Jahre alten Holzgebäude und streicht dessen einstige Bedeutung hervor. «Solche Speicher sind die Antwort auf Lebensmittelmangel und Hungersnöte.» Hier lagerte einst das in harter Arbeit eingebrachte Korn und Saatgut, geschützt vor Feuchtigkeit und Schädlingen.

Die Hölzer des begehbaren Schopfs in Hub sind genau datiert. Sie wurden in den Jahren zwischen 1508 und 1511 geschlagen. Ein so in seiner Originalität erhaltener Speicher aus dem 16. Jahrhundert sei eine Rarität in der Thurgauer Kulturlandschaft, sagt Menghini. Vielleicht eine Handvoll vergleichbarer Objekte gebe es noch im Thurgau.

Blick in den mehr als 500 Jahre alten Getreidespeicher im Weiler Hub. Bild: Ralph Ribi

Sie gehören zur Thurgauer Geschichte

Ihre Funktion als Getreidespeicher hat die Holzkonstruktion spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg verloren. Deshalb ist ihr Unterhalt, auch bei den zahlreichen historisch weniger wertvollen Objekten im Kanton, seither vernachlässigt worden. «Doch sie gehören zur Thurgauer Geschichte», sagt Menghini. Deshalb ist die Denkmalpflege bestrebt, solche baulichen Zeitzeugen des bäuerlichen Daseins vergangener Tage zu erhalten.

Gebaut wurden die Speicher in Steinwurfdistanz zu den Wohnhäusern und Ställen. Der Abstand war wichtig: Bei einem allfälligen Brand im Weiler oder Dorf sollten wenigstens die Getreidevorräte vom Feuer verschont bleiben.

Kanton, Bund und Gemeinden helfen mit

Zu den Eigentümern des einstigen Kornspeichers im Weiler Hub gehört Christa Thorner-Dreher, ehemalige Stadträtin von Frauenfeld. Für sie steht fest, dass der historische Kleinbau für die Nachwelt erhalten bleiben soll. Dafür muss die Grundsubstanz gesichert, das Holzgebäude mit traditionellem handwerklichem Fachwissen restauriert werden. Um «eine tragfähige Lösung» zu finden, steckten die Eigentümer, ihr Architekt sowie die kantonale Denkmalpflege und das Hochbauamt der Stadt Frauenfeld die Köpfe zusammen.

Eine solche Sanierung koste einen tieferen sechsstelligen Betrag, sagt Menghini. Die Denkmalpflege schafft mit Fördergeldern einen Anreiz, damit solche Gebäude eine Zukunft haben. Dafür steuert sie gemäss Menghini einen namhaften Betrag aus dem Natur- und Heimatschutzfonds bei, der aus Lotteriegeldern geäufnet werde. Hinzu kämen Beiträge vom Bund und der Gemeinde.

Investition ohne Rendite

Trotz der finanziellen Hilfe der öffentlichen Hand belasten solche Projekte das Portemonnaie der Bauherrschaft, wenn auch weniger stark. Die Eigentümer hätten letztlich noch zwischen einem Viertel und einem Drittel der Kosten zu tragen, sagt Menghini. Und es bleiben oft Investitionen ohne Rendite.

«Das sind schwer nutzbare Objekte», sagt Martin Langer, Gebietszuständiger der Thurgauer Denkmalpflege. Für eine Umnutzung sind die einstigen Speicher meist zu klein. Ihnen bleibt auch nach einer Renovation oft nur die Funktion eines Stauraums.

Künftig ein Ort der Begegnung

Die Familien Thorner und Dreher möchten nun aber ihren 500 Jahre alten Speicher nach einer Renovation, die von September bis Ende Jahr dauern soll, für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Die Holzkonstruktionen können etwa Berufsleuten oder Schülern einen Einblick geben, wie mit den Mitteln der damaligen Zeit gebaut worden ist.

Und vor dem historischen Speicher haben die Eigentümer bereits einen einladenden kleinen Platz gestaltet, wo sich etwa die Menschen aus dem Weiler künftig begegnen können. Der Speicher von damals wird zum Quartiertreffpunkt von morgen.