Hilfe 40 000 Franken zugunsten Hilfsbedürftiger im Thurgau Grosszügige Frauen: Der Thurgauische Gemeinnützige Frauenverein (TGF) hat es sich zur Aufgabe gemacht, Geld an Bedürftige zu spenden. 12.10.2022, 16.00 Uhr

Thurgauische Gemeinnützige Frauenverein: Vizepräsidentin Bernadette Glesti und Präsidentin Andrea Waltenspül. PD

Im historischen Ambiente in der Klinik St. Katharinental in Diessenhofen übergab der Thurgauische Gemeinnützige Frauenverein eine Spende von 18 900 Franken an den vereinseigenen Fonds «Mutter + Kind» für benachteiligte Mütter und Kinder im Thurgau. Ein zweiter Check im Betrag von 20 250 Franken überreichten die Frauen an Liselotte Peter, Ursula Duewell und Sylvia Dennenmoser von der Winterhilfe Thurgau zugunsten ukrainischer Kinder und Jugendlicher.