Ungetreue Amtsführung: Behörde von Braunau muss vor Gericht

Heimatschutz Der ganze Gemeinderat von Braunau muss beim Richter antraben – der Vorwurf: ungetreue Amtsführung Anklagebank statt Sitzungssessel: Der Gemeinderat von Braunau muss sich wegen der rechtswidrig erteilten Abbruchbewilligung einer geschützten Liegenschaft vor Gericht verantworten. Die Behörde ignorierte den Schutzplan der eigenen Gemeinde. Dieser Fall interessiert auch den Schweizer Heimatschutz. Silvan Meile Jetzt kommentieren 11.08.2022, 05.40 Uhr

Die Abbruchstelle im Sommer 2016. Bild: Olaf Kühne

(21. Juli, 2016)

Das wird ungemütlich für den Braunauer Gemeinderat. Am 31. August und 1. September müssen sich die fünf Politiker, die 2016 der kleinen Gemeinde im Hinterthurgau vorstanden, gemeinsam vor dem Bezirksgericht in Münchwilen verantworten. Vier der Angeklagten sind heute noch im Amt. Der Vorwurf gegen sie lässt aufhorchen. Die Thurgauer Staatsanwaltschaft wirft den fünf Gemeindepolitikern «ungetreue Amtsführung» vor.

Den Schutzplan missachtet, den Heimatschutz nicht informiert

An einer Sitzung im Februar 2016 bewilligte der Gemeinderat von Braunau um dessen Präsidenten und SVP-Kantonsrat David Zimmermann gemeinsam einem Liegenschaftsbesitzer aus Wil den Abbruch des denkmalgeschützten Käsereigebäudes im Dorf. Insbesondere Zimmermann als Referent des entsprechenden Geschäfts habe klar gewusst, dass das Gebäude – um es überhaupt abbrechen zu dürfen – hätte aus dem kommunalen Schutzplan entlassen werden müssen. Das schreibt die Staatsanwaltschaft im Strafbefehl. Weil das Gremium den Abbruchentscheid fällte, sind neben Zimmermann auch die anderen vier Mitglieder des damaligen Gemeinderats angeklagt.

Gemäss Staatsanwaltschaft verletzte die Braunauer Behörde die geltenden Bestimmungen wissentlich und missachtete damit das öffentliche Interesse am Erhalt von schützenswerten Bauten. Auch wurde der Heimatschutz nicht über die Abbruchbewilligungen informiert, obwohl das Pflicht gewesen wäre. Diesem blieb dadurch die Möglichkeit verwehrt, Rechtsmittel einzureichen.

Die Staatsanwaltschaft fordert für alle fünf Beschuldigten eine Verurteilung wegen ungetreuer Amtsführung. Gemeindepräsident Zimmermann sieht sich mit einer bedingten Geldstrafe von 15'000 Franken sowie einer Busse und bisherigen Verfahrenskosten von rund 4000 Franken konfrontiert. Bei den anderen vier Beschuldigten sind bedingte Geldstrafen zwischen 2400 und 6300 Franken sowie Bussen und Verfahrenskosten von rund 2000 bis 2600 Franken gefordert. Weil die Braunauer Gemeinderäte gegen den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Einsprache erhoben, kommt es zur Verhandlung am Bezirksgericht.

«Einer demokratisch gewählten Behörde nicht würdig»

Dass eine Gemeindebehörde derart dreist ein Schutzobjekt einfach so abreissen lässt, habe er noch nie erlebt, sagt Gianni Christen, Geschäftsführer des Thurgauer Heimatschutzes. Sein Verband reichte im Jahr 2016 eine Aufsichtsbeschwerde und eine Strafanzeige gegen unbekannt ein. Dass es sechs Jahre dauerte, bis nun die möglichen strafrechtlichen Aspekte dieses Falles vor Bezirksgericht verhandelt werden, ist dem Umstand geschuldet, dass in einem Parallelverfahren über die Frage gestritten wurde, ob die alte Käserei wieder aufgebaut werden müsse. Diese Forderung wies das Thurgauer Verwaltungsgericht jedoch Ende 2020 ab.

Bild aus der Datenbank der Thurgauer Denkmalpflege, wo die alte Käserei Braunau als wertvoll eingestuft war. Bild: PD

Nun gehört die Zukunft des 2500 Quadratmeter grossen Grundstücks, das nach den Abrissarbeiten jahrelang brachlag, zwei Mehrfamilienhäusern, bedauert Gianni Christen. Vom bevorstehenden Gerichtsfall erhofft er sich aber ein Ausrufezeichen gegen Willkür.

«Behördenmitglieder sollen strafrechtlich belangt werden, wenn sie eigenwillig und gesetzeswidrig handeln, wie hier mit der widerrechtlichen Abbruchbewilligungen für das geschützte Objekt.»

Der Fall von Braunau findet über die Kantonsgrenze Beachtung. Gemäss Christen hat sich auch Martin Killias, Präsident des Schweizer Heimatschutzes und Strafrechtler, als Besucher der Gerichtsverhandlung in Münchwilen angemeldet.

David Zimmermann, Gemeindepräsident von Braunau und SVP-Kantonsrat. Bild: Donato Caspari

Gemeindepräsident David Zimmermann will sich auf Anfrage dieser Zeitung derzeit nicht zum Fall äussern. Schelte musste er sich bereits vom kantonalen Departement für Bau und Umwelt anhören. Dieses schlug 2020 in seinem Entscheid zur Aufsichtsbeschwerde gegen die Abbruchbewilligung der ehemaligen Käserei unmissverständliche Töne an: «Klar rechtswidrig», «unter wissentlicher und willentlicher Missachtung der kommunalen und kantonalen Rechtsgrundlagen».

Eine Aussage muss dem Braunauer Gemeinderat besonders zu denken geben: Er sei «einer demokratisch gewählten, dem Rechtsstaat verpflichteten Behörde nicht würdig», hiess es aus dem Regierungsgebäude in Frauenfeld.

