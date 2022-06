Tag der Gemeindepräsidentinnen: Eine Reise zur Bundesrätin

Hauptstadt Thurgauer Gemeindepräsidentinnen reisen nach Bern: «Ein Selfie mit der Bundesrätin wäre schon schön» Am Samstag besuchten 160 Gemeinde- und Stadtpräsidentinnen Simonetta Sommaruga in Bern. Wir begleiteten die Thurgauer Delegation auf ihrer Reise zur Bundesrätin. Judith Schuck Jetzt kommentieren 13.06.2022, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Thurgauer Gemeindepräsidentinnen zu Besuch

bei Simonetta Sommaruga im Berner Gymnasium Neufeld. Bild: Judith Schuck

Es ist das erste Mal, dass die Stadt- und Gemeindepräsidentinnen im Thurgau einen gemeinsamen Ausflug unternehmen. Bereits 2020 lud Bundesrätin Simonetta Sommaruga anlässlich des Internationalen Weltfrauentags alle Schweizer Gemeindepräsidentinnen nach Bern ein, doch musste dieser Termin coronabedingt zweimal verschoben werden. Aber sie sei an dem Vorhaben drangeblieben, «so sind wir Frauen, wir geben nicht auf», begrüsste sie ihre Gäste endlich am 11. Juni in der Aula des Neufeld-Gymnasiums in Bern.

10 der aktuell 15 Gemeindepräsidentinnen aus dem Thurgau folgten am Samstag Sommarugas Einladung. Voller Erwartungen und gut gelaunt fuhren sie mit der Bahn in die Landeshauptstadt: Sabina Köstli (Hüttwilen), Jacqueline Müller (Pfyn), Priska Rechsteiner (Sommeri), Anita Dähler (Mammern), Gaby Müller (Raperswilen), Susanne Vaccari (Märstetten), Linda Signer (Eschenz), Katharina Aeschbacher (Warth-Weiningen) sowie Sonja Wiesmann (Wigoltingen) und Elisabeth Engel (Uesslingen-Buch).

Ein Kochlöffel für die Politik von Frauen

Mit 16 Jahren im Amt ist Elisabeth Engel die wohl dienstälteste Gemeindepräsidentin in der Runde. Sie findet diesen Ausflug eine gute Gelegenheit, die jüngeren Kolleginnen näher kennen zu lernen.

«Es ist schön, miteinander zu reisen und sich mal in einem informellen Rahmen zu treffen.»

Bei Tagungen und Versammlungen bliebe meist wenig Zeit für einen Austausch. Auf der Hinfahrt drehten sich die Gespräche viel um die aktuellen Themen: Welche Diskussionen führt ihr gerade in eurer Gemeinde? Wie geht ihr mit den steigenden Strompreisen um? Was waren die grössten Herausforderungen während der Pandemie? Wie habt ihr eure Ressorts aufgeteilt?

Priska Rechsteiner, Jacqueline Müller, Linda Signer und Sonja Wiesmann auf der Zugreise.

Der Kontrolleur gibt der Reisegruppe einen Gruss an Sommaruga mit auf den Weg, «auch wenn ich sie nicht persönlich kenne». Anita Dähler antwortet scherzend: «Wir bis jetzt auch nicht», ein Selfie mit der Bundesrätin wäre aber schon schön.

Die meisten der neun Präsidentinnen sind die erste Frau in dieser Position. «Als ich ins Amt gewählt wurde, war eine Frau in dieser Stellung nicht selbstverständlich», erzählt Elisabeth Engel. Wenn Frauen frisch im Amt seien, müssten sie sich wohl schon mehr behaupten als Männer. Aber generell spüre sie heute keinen grossen Unterschied verglichen mit einem männlichen Gemeindechef.

Sonja Wiesmann trägt mit einer Anekdote zu heiterem Gelächter in der Runde bei: Nach einer Podiumsdiskussion im Hinterthurgau zum Thema «Frauen in der Politik» habe einst Peter Schütz, alt FDP-Grossrat, ihr und einer Kollegin einen Kochlöffel geschenkt. Schlagfertig, wie sie ist, erwiderte Wiesmann auf diese Geste: «Danke, den schenke ich meinem Mann.»

Engel findet, dass die Ausrichtung der Politik vielmehr eine Generationen- denn Geschlechterfrage sei. Jüngere Männer nähmen heute häufig einen ganz ähnlichen Blickwinkel ein als Frauen.

Vorausschauende Politik mit Klarheit und Teamgeist

In Bern angekommen, sucht sich die kleine Gruppe ihren Weg: ein paar Haltestellen mit dem Bus, ein kleiner Fussmarsch durchs Grüne bis zum Gymnasium, wo insgesamt gut 160 Stadt- und Gemeindepräsidentinnen empfangen werden. «Es berührt mich zutiefst, so viele Frauen zu sehen, die in Verantwortung stehen», sagte Simonetta Sommaruga in ihrer Rede. Macht zu haben, sei schön, aber auch anstrengend und manchmal belastend.

«Es liegt an euch, eure Gemeinden gerecht, glücklich, klimaneutral und inspirierend zu gestalten.»

Von 1997 bis 2005 war Sommaruga Gemeindepräsidentin der Berner Agglomerationsgemeinde Köniz. In dieser Zeit habe sie am meisten gelernt: mit Klarheit, Teamgeist und vorausschauend Politik zu machen.

«Männer können viel reden und nichts sagen»

Stellvertretend für die Delegierten nahmen vier Gemeindepräsidentinnen aus den Kantonen St.Gallen, Wallis, Tessin und Bern an einem Podium mit Sommaruga und der Moderatorin Sonja Hasler teil. Auf die Frage Haslers, was Frauen in der Regierung besser könnten, antwortete Verena Hochstrasser aus der Tessiner Gemeinde Muzzano: «Reden. Männer können oft lange diskutieren und nichts sagen.»

Priska Rechsteiner, Elisabeth Engel, Susanne Vaccari. Mitte: Jacqueline Müller, Anita Dähler, Sonja Wiesmann, Gaby Müller. Hinten: Sabina Köstli, Linda Signer, Katharina Aeschbacher. Bild: Judith Schuck

Einig darüber waren sich alle, dass Gemeindeoberhäupter gut zuhören können sollten. Darin hätten Frauen vielleicht einen Vorteil gegenüber Männern und auch darin, Lösungen für Probleme erst zu finden, anstatt sie sofort parat zu haben. Generell wollten die Anwesenden aber keine Klischees bedienen, sondern standen für Diversität ein. Maria Pappa aus St.Gallen findet es allerdings wichtig, dass Frauen sich gegenseitig ermutigen, Führung zu übernehmen, da sie sich das oft weniger zutrauten als Männer. Aktuell werden lediglich 16 Prozent der Schweizer Gemeinden von Frauen geführt.

160 Schweizer Gemeindepräsidentinnen posieren im Gymnasium Neufeld für ein Gruppenbild. Bild: Judith Schuck

Bevor es zum grossen Gruppenfoto und anschliessend zum Mittagessen ging, drückte Simonetta Sommaruga Gästen und Helfenden ihre Dankbarkeit aus:

«Ich bin überwältigt. Ich habe so viel Kraft und Elan gespürt, so viel Verschiedenheit.»

Verschiedenheit als etwas Positives zu sehen, sei vielleicht auch eher eine weibliche Eigenschaft, und «Verschiedenheit ist Kraft». Die Thurgauerinnen genossen den Tag und verabredeten sich, von nun an jährlich ein Treffen zu organisieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen