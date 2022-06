Wem läuft es gut? Halbzeit-Zeugnis für die Thurgauer Regierung

Halbzeitbilanz Wem läuft es gut? Das Zeugnis für die Thurgauer Regierung Die Hälfte der Amtszeit 2020 bis 2024 im Thurgauer Regierungsgebäude ist vorbei. Eine Zwischenbilanz: Wer politisch zu kämpfen hat und wer sein Departement im Griff hat. Christian Kamm, Silvan Meile, Hans Suter Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.40 Uhr

Monika Knill (SVP). Gian Ehrenzeller / KEY

Mit 36 wurde sie Regierungsrätin, mit 50 ist sie es noch immer – und das stets im selben Departement: Monika Knill, Vorsteherin des Departements für Erziehung und Kultur. Sie gilt als ausgeglichen, ruhig und ist zur Stelle, wenn es Probleme gibt.

Diese Eigenschaften konnte die volksnahe SVP-Politikerin in der ersten Hälfte ihrer vierten Legislatur mehr als nur gut gebrauchen. Seit zwei Jahren wird die Bildungsdirektorin mit ihrem Departement fast ununterbrochen als Krisenmanagerin gefordert.

Zuerst wegen der Coronapandemie mit Schulschliessungen, digitalem Unterricht und Coronatests. Dann wegen des Ukraine-Kriegs, der an den Schulen in kurzer Zeit zur Aufnahme mehrerer hundert schulpflichtiger Kinder und Jugendlicher ohne Deutschkenntnisse führte.

Deutschkenntnisse beschäftigen Knill aber auch auf der politischen Ebene. Nach wie vor gibt es viele hier geborene Kinder mit Migrationshintergrund, die beim Eintritt in den Kindergarten kaum ein Wort Deutsch verstehen. Unbeeindruckt von juristischen Einwänden, will sie die Eltern in die Pflicht nehmen. Ob das gut geht? Zunächst beschäftigt sie aber bereits die nächste Krise: Die Bildungslandschaft Thurgau leidet unter Lehrkräftemangel.

Cornelia Komposch (SP). Ralph Ribi

Trotz zeitweiliger Mobilisierung von Armeeangehörigen und dem Beizug des Zivilschutzes hat man Justiz- und Sicherheitsdirektorin Cornelia Komposch in den vergangenen zwei Jahren wenig gesehen. Als Chefin des kantonalen Krisenstabes während der ausserordentlichen Lage suchte sie das Rampenlicht nicht. Auch danach blieb es ruhig.

Das deutet darauf hin, dass die Ämter wissen, was zu tun ist und wunschgemäss funktionieren. Komposchs Credo: Solange ihr Departement die Öffentlichkeit wenig interessiert, läuft auch nicht viel falsch.

Die erhebliche personelle Aufstockung des Polizeikorps steuerte Sozialdemokratin Komposch ohne den kleinsten Kratzer zu verursachen durchs bürgerliche Parlament. Bereits erhebt die Kantonspolizei auch den Anspruch auf die Sanierung ihres Hauptgebäudes in Frauenfeld. Einer von vielen Wünschen, welche diese Blaulichtorganisation unterdessen anbringt. Gleichzeitig fallen dort die personellen Abgänge auf, welche aber als normal taxiert werden.

Im Grossen Rat vertritt Komposch ihre Geschäfte souverän. Sie trägt das Herz etwas weniger oft auf der Zunge als zu Beginn ihrer Amtszeit, dennoch wirkt sie nach wie vor authentisch. Das bringt ihr Sympathien ein.

Walter Schönholzer (FDP). Reto Martin

Walter Schönholzer hat sein Krisenmanagement verbessert. Der Volkswirtschaftsdirektor wirkt bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen aufgrund der Coronapandemie abgeklärt und kommunikationsfreudiger als bei anderen Ereignissen. Zu tun gab es viel, sein Departement war gefordert.

Das Amt für Wirtschaft und Arbeit ist von Kurzarbeitsgesuchen überflutet worden und musste mit einem Härtefallprogramm Firmen und Unternehmen fürs Überleben unter die Arme greifen. Auf Kritik aus der Gastronomie – aus seiner Sicht ungerechtfertigt – reagierte er aber etwas dünnhäutig.

Dass ein Thurgauer Volkswirtschaftsdirektor aus strategischen Überlegungen gut daran tut, sich auf die Seite der Bauern zu stellen, hat Schönholzer bei der Abstimmung über die Trinkwasserinitiative bewiesen. Auffallend offensiv beteiligte er sich als Regierungsmitglied am Abstimmungskampf. Die Hausaufgaben aus dem Fall Hefenhofen hat Walter Schönholzer mit guter Note erledigt.

Entstanden ist ein modernes Veterinärgesetz, das sich nun in der Praxis bewähren muss. Der FDP-Regierungsrat hat den Tritt nach dem Tierschutzskandal endgültig wieder gefunden. Besonders erfreulich: Schönholzer hat sein Lachen zurück.

Urs Martin (SVP). Ralph Ribi

Das nennen wir mal einen Blitzstart. Als Urs Martin 2020 in die Regierung gewählt wurde, war nicht zu erwarten, dass ihm gleich die Staatskasse und das schwierige Coronadossier überantwortet werden. Er selbst dürfte weniger überrascht gewesen sein, denn der selbstbewusste SVP-Politiker traut sich, wie böse Zungen behaupten, alles zu. Zwei Jahre später darf man sagen: Urs Martin hat in diesem Fall Recht behalten.

Eindrücklich, wie schnell der bissige Ex-Parlamentarier in die staatstragenden Regierungsschuhe hineingewachsen ist. Von aussen betrachtet, hat der Rollenwechsel gut geklappt. Auch im Corona-Krisenmanagement hat der umtriebige Regierungsrat meist zum Vorteil des Kantons viel Dynamik entwickelt. Für einige, wie die übergangenen Hausärzte, wohl zu viel.

Das Impfschiff war zwar ein Abstecher ins politische Showgeschäft, aber geschadet hat auch das nicht. Inwieweit die neue Sturmspitze die althergebrachte Hierarchie in der Regierung durcheinandergebracht hat, wissen nur die Beteiligten. Mit Dominik Diezi bekommt Urs Martin einen Sparringpartner auf Augenhöhe. Gelingt es diesen Alphatieren, mit ihrem Wettbewerb positive Energien freizusetzen, dann erhält der Thurgau die stärkste Regierung seit Jahren.

Dominik Diezi (Mitte). Benjamin Manser

Für sie ist es zu spät für das Regierungszeugnis, für ihn noch zu früh: Carmen Haag hat die Kantonsregierung Ende Mai verlassen, ihr Nachfolger Dominik Diezi ist noch nicht einmal zwei Wochen im Amt − selbst für Regierungszeugnisse muss aber eine 100-Tage-Schonfrist gelten.

Sicher ist: Im Baudepartement gibt es einige politische Baustellen. Und für den neuen Chef gilt es von Anfang an ernst. Wie wird sich Bundesbern nach den Sommerferien zum umstrittenen Thurgauer Jahrhundertprojekt Bodensee-Thurtalstrasse stellen? Keiner weiss es.

Aber Dominik Diezi wird das Ganze ausbaden müssen, falls es schief geht, obwohl es nicht seine Niederlage sein wird. Oder er kann sich die wohlschmeckenden Früchte des ersten grossen Triumphs schon zu Beginn seiner Amtszeit einverleiben −, obwohl er sie nicht selbst gepflückt hat.

Der ehemalige Arboner Stadtpräsident bringt alle Voraussetzungen mit, um mit solchen Szenarien unaufgeregt umzugehen. Mit Diezi zieht der zweite geborene Kommunikator in die aktuelle Regierung ein. Er weiss, wie man Anliegen transportiert und Menschen ins Boot holt. Diese Fähigkeit wird er im DBU, das den Strassenbau und den Umweltschutz unter einem Dach vereint, noch sehr gut gebrauchen können.

