Thurgau plant Entschädigungen für Verlierer von Landumzonungen

Zahlreiche Thurgauer Weiler müssen gemäss neuem Raumplanungsgesetz in ihrer Form erhalten bleiben. Dadurch fällt Bauland zurück in eine Nichtbauzone und verliert an Wert. Um Härtefälle mildern zu können, gleist der Thurgau nun staatliche Hilfe auf. Trotzdem ist mit Enteignungsansprüchen zu rechnen.

Silvan Meile Jetzt kommentieren 06.07.2022, 05.10 Uhr