Gutes Herz Das berührende Erbe der Ermatinger Geschwister Thomas und Doris Ammann: Warhols Marilyn hilft jetzt armen Kindern Sie waren begabt, schön und erfolgreich: Die Ermatinger Geschwister Doris und Thomas Ammann haben in der Kunstwelt eine beispiellose Karriere gemacht. Ihr Vermögen soll notleidenden Kindern zugute kommen. Ida Sandl Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Thomas Ammann mit 38 Jahren. Bild: Dieter Eikelpoth/Courtesy of Thomas Ammann Fine Art AG, Zürich

Das Publikum des New Yorker Auktionshauses Christie's ist reich und verwöhnt, dass es zu Tränen gerührt ist, kommt nicht oft vor. Doch am

9. Mai 2022, als die «Shot Sage Blue Marilyn» von Andy Warhol für 195 Millionen Dollar unter den Hammer kam, wurden verdächtig viele Taschentücher hervorgekramt. Nicht der hohe Preis trieb den Damen und Herren die Tränen in die Augen, sondern die Nachricht, dass mit dem erlösten Geld Kindern in Not geholfen werden solle. Kindern zum Beispiel, deren Eltern sich eine lebensnotwendige Operation nicht leisten können.

Ein Vermächtnis, das die Menschen berührt

Es klingt wie ein modernes Märchen, zu schön, um wahr zu sein: Die Geschichte handelt vom genialen Kunsthändler Thomas Ammann, geboren 1950 in Ermatingen, Liebling der New Yorker Kunstszene um Andy Warhol, viel zu früh gestorben. Es ist aber auch die Geschichte seiner Schwester Doris, die sein Werk couragiert weiterführte. Auch sie begabt und charismatisch. Sie starb im März 2021, 76 Jahre alt. Die Geschwister hatten keine Kinder. In ihrem Testament hat Doris Ammann bestimmt, dass die Sammlung verkauft und das Geld verwendet werden solle, um notleidenden Kindern zu helfen und Kinder zu fördern.

«Doris liebte Kinder», sagt Georg Frei, und in seinen Augen liegt Traurigkeit. Frei ist Kunsthistoriker und Präsident der Thomas-und-Doris-Ammann-Stiftung. Er war der Lebens- und Geschäftspartner von Doris Ammann – vor allem aber ihr Seelenverwandter. In den nächsten Jahren muss er das Vermögen verteilen. Eine schöne Aufgabe, aber auch sehr schwierig. Nicht nur, weil hier von weit mehr als 300 Millionen Franken die Rede ist, sondern auch weil das Geld möglichst direkt eingesetzt werden soll.

Doris Ammann, Aufnahme aus dem Jahr 1985. Bild: PD/Courtesy of Thomas Ammann Fine Art AG, Zürich

Georg Frei sitzt in der lichtdurchfluteten Bibliothek des Ammann-Anwesens auf dem Zürichberg. Eine Mischung aus Galerie und Wohnhaus. Die Villa wurde vom bekannten Bauhaus-Architekten Otto Salvisberg gebaut. Hier hat Thomas Ammann gelebt und gearbeitet. Als er seine eigene Firma, die Thomas Ammann Fine Art AG, gründete, war er 27 Jahre alt. Zuvor habe er seine Schwester Doris angerufen und gefragt: «Willst Du mit mir das machen?» Im ersten Moment habe sie gedacht:

«Ich soll für meinen kleinen Bruder arbeiten? Auf keinen Fall.»

Am nächsten Morgen habe sie zugesagt. Georg Frei lächelt, Doris habe diese Geschichte oft erzählt und er habe sie immer gerne gehört. Die Geschwister ergänzten sich perfekt. Er war der aussergewöhnliche Kunstkenner, sie managte die finanziellen und betriebswirtschaftlichen Belange.

Im Thurgau rieb man sich die Augen: Die Marilyn hat einem Ermatinger gehört

Schlug alle Rekorde: Die salbeiblaue Marilyn von Warhol. Bild: Justin Lane/EPA

Als das New Yorker Auktionshaus Christie's bekannt gab, dass Warhols salbeiblaue Marilyn zu einem Rekordpreis versteigert werden solle und dass sie aus dem Besitz eines Kunsthändlers aus Ermatingen stamm, rieb man sich im Thurgau verwundert die Augen. Thomas Ammann ist im Unterseedorf kaum bekannt, zu früh hat er den Kanton verlassen. Immerhin ist auf der Website des Ermatinger Ortsmuseums Vinorama, eine Würdigung aufgeschaltet.

Die älteren Ermatinger erinnern sich gerade noch an seinen Vater Emil, einen Brennstoffhändler. Thomas war das jüngste der Ammann-Kinder, er ist mit drei Schwestern aufgewachsen. Doch wie konnten die Geschwister einen derart ausgeprägten Sinn für Kunst entwickeln? Der Vater sei «ein sehr sensitiver Mensch» gewesen, sagt Frei. Er habe in seiner Freizeit alte landwirtschaftliche Arbeitsgeräte gesammelt, wie etwa Heugabeln.

Erst Appenzeller Kunst, dann kam Andy Warhol

Thomas Ammann interessierte sich schon als Jugendlicher für Kunst. Die Schule hat er in Trogen in Appenzell besucht, sein Schulgspänli war der Industriellensohn Alexander Schmidheiny. Er stellte ihm später das Geld für den Aufbau seiner Kunstsammlung zur Verfügung. Ammanns Talent erkannte auch der Zürcher Galerist Bruno Bischofberger, er betraute den erst 18-Jährigen damit, für ihn Kunst einzukaufen. Anfangs sei es Appenzeller Kunst gewesen. Doch schon bald lernte Ammann den New Yorker Avantgarde-Künstler Andy Warhol kennen, der bei Bischofberger unter Vertrag stand. Die beiden wurden Freunde. Ammann kaufte mehrere Werke von Warhol, darunter auch die salbeiblaue Marilyn.

Mit seiner eigenen Firma hätte Thomas Ammann seinem ehemaligen Chef Bischofberger Konkurrenz machen können. Beide interessierten sich für zeitgenössische, vor allem amerikanische Kunst. Doch das war nicht seine Art. Stattdessen beschränkte sich Ammann als Händler auf Werke der klassischen Moderne, mit Bildern und Skulpturen von Picasso, Miró, Kandinsky oder Chagall. Gegenwartskunst, der seine Liebe galt, sammelte er privat. Dabei zeigte er einen ausgeprägten Sinn für junge Talente, die er auch mit Herzblut förderte.

«Vanity-Fair» widmete Thomas Ammann eine Titelgeschichte mit seitenfüllenden Fotos

Was Thomas Ammann zum erfolgreichsten Kunsthändler seiner Zeit aufsteigen liess, war nicht nur sein ungemeines Gespür und seine Leidenschaft für Kunst. Georg Frei beschreibt ihn als charismatischen Menschen. Selbst eher zurückhaltend, habe er seinem Gegenüber stets die volle Aufmerksamkeit gewidmet. «Er konnte die Menschen zum Reden bringen.»

Andy Warhol und Thomas Ammann 1978. Bild: Jacqueline Aubry/Courtesy of Thomas Ammann Fine Art AG, Zürich

Ammann sei diskret wie ein Banker und verschwiegen wie ein Psychiater, schrieb die Zeitschrift «Vanity Fair», die ihm 1988 eine Titelgeschichte mit seitenfüllenden Fotos widmete. Ein Schweizer durch und durch. Diese Eigenschaften schätzte vor allem seine exklusive Klientel, zu der Filmstars wie Audrey Hepburn zählten. Er dinierte mit Elizabeth Taylor und ging Skifahren mit Modeschöpfer Valentino. Bei ihm konnte man sich auf den Handschlag verlassen. Andy Warhol hat über Ammann gesagt:

«Der Schweizer ist der Einzige, der sofort zahlt.»

Innerhalb kürzester Zeit wurde Thomas Ammann zum Liebling der New Yorker avantgardistischen Kunstszene. Das verdankte er auch seinem guten Aussehen. Er hatte Stil, war stets perfekt gekleidet. Das bescherte ihm einen Platz unter den zwölf bestgekleideten Männern seiner Zeit. Der amerikanische Journalist Bob Colacello sagte bei der Trauerfeier für Thomas Ammann: «Wenn ich an Thomas denke, sehe ich exquisite Hemden, Cordhosen und gemusterte Socken. Es passt nicht zusammen und doch passt es zusammen.»

Georg Frei in der Bibliothek der Ammann-Villa in Zürich. Bild: Urs Jaudas

Die Frauen hätten sich jeweils darum gerissen, bei Tisch neben Ammann zu sitzen, erzählt Frei. Er war umschwärmt, blieb aber Zeit seines Lebens Junggeselle. Er habe viele Freundschaften gelebt, doch immer eine gewisse Distanz gewahrt, sagte Reverend Andreas Boller bei der Trauerfeier. «Er wollte frei sein.» Thomas Ammann starb 1993, er wurde nur 43 Jahre alt. An den Trauerfeiern in Zürich und New York nahmen neben vielen Künstlern auch der Galerist Ernst Beyeler und Bianca Jagger, die Ex-Frau von Mick Jagger, teil.

Thomas Ammann, der Weltbürger, der zwischen den Kontinenten hin und her jettete, habe nie den Boden unter den Füssen verloren. Er sprach Thurgauer Dialekt, auch wenn er deshalb immer mal wieder belächelt wurde. Pfarrer Boller sagte bei der Trauerfeier: «Im Herzen ist Thomas Ammann stets ein Ermatinger geblieben.»

Doris Ammann: Die Frau mit dem grossen Herzen Der frühe Tod von Thomas Ammann war ein Schock für die internationale Kunstwelt. Damit, so dachten wohl die meisten, sei die Ära Ammann zu Ende. Doch Doris Ammann war eine mutige Frau, die sich nicht vor den grossen Fussstapfen ihres Bruders scheute. Von einem Tag auf den anderen trat sie aus dem Hintergrund ans Licht der Öffentlichkeit, wurde das neue Gesicht von «Thomas Ammann Fine Art AG». Eine Entscheidung, die ihr Leben veränderte. «Es war ihr wichtig, das Werk von Thomas weiterzuführen», sagt Georg Frei. In ihm, dem studierten Kunsthistoriker und gebürtigen Luzerner, hatte sie dabei eine starke Stütze. Und so wie sie ihrem Bruder den Rücken freigehalten hatte, unterstützte er jetzt sie. Georg Frei ist ein Mann mit vornehmer Zurückhaltung. Ihn umgibt die Aura eines Menschen, der sich und anderen nichts beweisen muss. Seinen Beitrag am Erfolg der Geschwister Ammann spielt er herunter: «Ich bin Deine Handtasche oder Dein Schatten», habe er zu ihr stets gesagt. Sie war ebenso diskret und verschwiegen wie er Doris Ammann war ausgebildete Betriebswirtschafterin und hatte in Luxushotels wie dem «Badrutt’s Palace» in St.Moritz gearbeitet. Sie war ebenso diskret und verschwiegen wie ihr Bruder und wie er stets perfekt gestylt. Ein Freund erinnert sich an Valentino-Kleider und Manolo-Blanik-Schuhe. Doch das war es nicht nur. Sie erarbeitete sich auch über die Schweiz hinaus einen Ruf als versierte Kunsthändlerin, die junge Talente förderte, an der Kunstmesse Art Basel teilnahm und in verschiedenen Stiftungen sass. Unter der Leitung von Georg Frei führte die Galerie die Reihe kuratierter Ausstellungen fort und erntete dafür sehr viel Lob.

Doris Ammann wird als grosszügiger Mensch beschrieben. Ihr Humor war sprichwörtlich. Thomas und Doris Ammann hatten ein privilegiertes Leben. Sie seien sich bewusst gewesen, dass ein solcher Erfolg nicht selbstverständlich ist, sagt Georg Frei. «Sie waren dankbar dafür, dass sie ein so schönes Leben hatten.» Doris Ammann hätte ihre exklusive Kunstsammlung einem Museum vermachen können, sich selbst ein Denkmal setzen. Doch sie wollte damit anderen helfen. Das zeugt von Mitgefühl. Auf die Stiftung wartet nun die grosse Aufgabe, die Sammlung zu verkaufen und das Geld zu verteilen. Von manchen Bildern falle es schwer, sich zu trennen, sagt Frei. Dazu gehört Warhols salbeiblaue Marilyn, die über Jahrzehnte hinweg die Ammannschen Privaträume schmückte. Andererseits sei es auch etwas sehr Schönes: Das Geld, das die Geschwister verdient haben, fliesst zu denen, die es am dringendsten brauchen. (san)

Das Revolutionäre an Andy Warhols Kunst Neu an Andy Warhols Kunst war vor allem die Technik. Er wählte den Fotosiebdruck, der es möglich macht, ein Bild beliebig oft zu rekonstruieren. Als Motive diente ihm Alltägliches wie Bilder aus der Werbung oder Magazine. So stammt das Marilyn-Porträt aus dem Film «Niagara»von Henry Hathaway aus dem Jahr 1953. Die Bilder wurden mit teils grellen Farben ausgemalt, Fehler korrigierte Warhol dabei nicht. Berühmt sind die Campbell-Suppendosen. Mit 32 Exemplaren (es gab damals 32 verschiedene Geschmacksrichtungen) bestritt Warhol 1962 eine Ausstellung in der Ferus Gallery in Los Angeles.. Doch die Bilder stiessen anfangs auf Unverständnis. Es fanden sich nur fünf Käufer: Darunter Schauspieler Dennis Hopper und Unternehmer Max Factor. Doch Warhol war nur bereit, das Ensemble im gesamten zu verkaufen. Schliesslich erwarb der Galerist Irving Blum die Bilder für 100 000 US-Dollar. Das revolutionär Neue an Warhols Kunst wurde erst später erkannte. Die Campbell-Suppen hängen mittlerweile im Museum of Modern Art in New York, das Museum hat dafür 15 Millionen gezahlt. (san)

Ausstellung «Girl And Doll» Bis 30. September 2022 läuft in der Galerie «Thomas Ammann Fine Art AG» in Zürich die Ausstellung «Girl and Doll» von den jungen Wunderkuratoren Fredi Fischli und Niels Olsen. Zu sehen sind Werke von Alex Bag, Dese Escobar, Klaudia Schifferle zusammen mit Werken aus der Sammlung von Thomas und Doris Ammann. Entstanden ist eine überraschende und mutige Mischung. Besonders die ramponierten Puppen von Alex Bag setzen sich kritisch mit Konsum und Schönheitswahn auseinander. Die Ausstellung ist dem Andenken von Doris und Thomas Ammann gewidmet. Für die Besichtigung ist eine vorgängige Anmeldung erforderlich. (red)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen