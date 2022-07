Gutachten In Konstanz hat sich‘s ausgegondelt: Seilbahn-Pläne sind endgültig vom Tisch Zu teuer, zu wenig Nachfrage, viele ungeklärte Details: Eine neue Studie gibt einer Innenstadt-Seilbahn in Konstanz keine Chance. Das zeitweilige Lieblingsprojekt von Oberbürgermeister Uli Burchardt ist gescheitert. Jörg-Peter Rau/Südkurier Jetzt kommentieren 21.07.2022, 17.20 Uhr

In der Gondel lautlos über den Seerhein – was nach einem Ansatz für den öffentlichen Nahverkehr in Konstanz aussah, wird nun wohl unter «war nix» verbucht. Bildmontage: Südkurier

Lautlos und ohne Abgase vom Bahnhof zur Universität und dann weiter bis zur Insel Mainau. Genauso schnell wie eine Strassenbahn, aber ohne den Platzbedarf im engen Konstanzer Stadtraum. Und so ungewöhnlich, dass schon das erste laute Gedankenspiel ein bundesweites Echo fand: So war das, als 2013 der damals frisch gewählte Oberbürgermeister Uli Burchardt mit einer Idee um die Ecke kam. Man könne noch den Grossparkplatz bei der Schänzlebrücke mit einer Seilbahn an das Zentrum der Stadt anschliessen.

Ein paar hundert Kilometer rheinabwärts gibt es schon seit über zehn Jahren eine Seilbahn über den Fluss. Was einst nur für die Bundesgartenschau 2011 in Koblenz geplant war, soll nun dauerhaft verfügbar bleiben. Bild: Thomas Frey

Neun Jahre später liegt ein Gutachten auf dem Tisch, das der Idee wohl endgültig den Garaus macht. Lange vor der Corona-Krise hatten die Stadträte es bei dem auf Nahverkehr spezialisierten Beratungsunternehmen Rambøll in Auftrag gegeben.

Nun liegt es endlich vor und besagt zusammengefasst, dass eine Seilbahn «das Nachfragepotenzial nicht ausreichend abschöpfen kann, um einen wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten». Will heissen: Es gibt zu wenige Fahrgäste, und die Seilbahn bleibt ein Zuschussgeschäft.

In der Gondel von Kreuzlingen bis zur Mainau

In Konstanz, wo der früh als kostendeckend gepriesene Katamaran über den Bodensee nach Friedrichshafen viele Jahre brauchte, um in die Gewinnzone zu fahren, war die Lust an innovativen Verkehrsmitteln ohnehin nicht durchgehend gross.

Stadt-Seilbahnen: Mehr als eine Schnapsidee? Die Vorteile: Seilbahnen kennt man ja eigentlich eher aus dem Freizeitsektor. Zuletzt werden sie auch verstärkt als Verkehrsmittel für Städte diskutiert. Sie haben prinzipiell mehrere grosse Vorteile – die Stationen und insbesondere die Stützen brauchen nur sehr wenig Platz am Boden, sie bieten ein sehr hohes Mass an Sicherheit, und Seilbahnen können mehr oder weniger vollautomatisch betrieben werden. Diese Vorzüge hat zwar auch eine U-Bahn, doch diese ist im Bau sehr viel teurer und langwieriger, sodass sich eine U-Bahn nur in Grossstädten mit enormem ÖPNV-Verkehrsaufkommen lohnt.



Die Beispiele: Das grösste Stadt-Seilbahnsystem gibt es aktuell in La Paz in Bolivien. Auch in anderen Schwellen- und Industrieländern werden Seilbahnprojekte diskutiert oder schon umgesetzt. In Deutschland gab oder gibt es Stadt-Schwebebahnen beispielsweise in Köln und Kiel, ein Projekt in Hamburg ist am Widerstand vor Ort gescheitert.



Der Hintergrund: Stadt-Seilbahnen haben auch mit dem Klimawandel viel zu tun. Nicht nur ermöglichen sie einen ÖPNV fast ohne Wartezeiten (die Gondeln fahren stetig) und kommen mit vergleichsweise wenig Antriebsenergie aus. Die Seilbahnindustrie hat auch grosses Interesse, für ihre Produkte neue Absatzmärkte zu finden. Denn der Neubau oder Ersatz von Seilbahnen in den Skigebieten der Alpen ist kein Wachstumsfeld mehr. Zu den Marktführern zählt Doppelmayr mit Sitz in Wolfurt (Vorarlberg). Es heisst, das Unternehmen hätte einen Anwendungsfall im Echtbetrieb, der in relativer Nähe zur Konzernzentrale auch Kunden hätte präsentiert werden können, sehr gerne gesehen.

Kaum eine Fasnachtsveranstaltung kam ohne einen Seilbahn-Witz aus. Dass Burchardt die Idee ausgerechnet von einem Besuch der Vorarlberger Seilbahnfirma Doppelmayr im Rahmen eines Bürgermeisterausflugs mitgebracht hatte, zerstreute die Skepsis auch nicht gerade.

Humor ist, wenn man trotzdem lacht: Mit der Seilbahn begeisterten die Elefanten bei der Fasnacht sogar Oberbürgermeister Uli Burchardt (hier mit Adi Brunner, rechts), der sehr gerne an der Testfahrt teilnahm. Bild: Aurelia Scherrer (30.01.2015)

Dennoch untersuchten die Fachleute mit dem Ernst von Gutachtern verschiedene Linienführungen. Der kühnste Plan sah ein System mit mehreren Teilstrecken vor, das den Hafen der Schweizer Nachbarstadt Kreuzlingen, den Bahnhof, den Stadtteil Paradies, den Stadtteil Fürstenberg, die Universität und die Insel Mainau verbunden hätte, eine Strecke von rund zehn Kilometern.

Doch am Ende blieben die Zahlen ernüchternd: 6850 Fahrgäste seien – noch auf der Grundlage von Vor-Corona- und Vor-Homeoffice-Zeiten – zu erwarten, doch erst ab 20'000 würde es wirtschaftlich.

In der Radstadt Konstanz wird der Drahtesel bevorzugt

So ganz will oder darf sich die Stadtverwaltung das Scheitern allerdings nicht eingestehen. So wird es in einer Vorlage an den Gemeinderat auch notiert, der Gutachter empfehle, «die Verbesserung des öffentlichen Verkehrs auch durch die Einführung eines höherwertigen ÖPNV-Systems nicht aus den Augen zu verlieren». Was so viel heisst: Zusätzlich zu den roten Stadtbussen ergibt irgendeine Art von Bahn irgendwann vielleicht schon noch Sinn.

In der Politik sind die Reaktionen eher schmallippig. Zumal das Gutachten auch zeigt, dass das im Städtevergleich bereits sehr gute Konstanzer Busangebot nur für viel Geld noch so weit attraktiver gemacht werden könne, dass die Zahl der Nutzer deutlich steigt. So werden zwar laut Verkehrsplaner nur noch 25 Prozent aller Wege innerhalb der Stadt mit dem Auto zurückgelegt. Aber nicht, weil die Konstanzer in Massen ihre Busse nutzen, sondern weil der Fahrrad-Boom gar nicht aufhören will.

Nachdem Konstanz in den nächsten Jahren massiv sparen muss (es fehlen rund 15 Millionen Euro pro Jahr), hielt sich die Begeisterung für die Vorschläge des Rambøll-Gutachtens im Technischen und Umweltausschuss des Gemeinderats in engen Grenzen. Mit einiger Überzeugungskraft konnte sich die Verwaltung immerhin eine Mehrheit dafür organisieren, dass sie an einer Verbesserung des Busnetzes weiterarbeiten darf.

Dass in der Klimanotstand-Stadt nun ganz schnell viele neue Busspuren entstehen, weitere Ampeln umgebaut und -programmiert werden oder Kreuzungen so umgebaut werden, dass Bus und Rad klar den Vorrang haben, ist nach der Debatte nicht zu erwarten. Die Seilbahn wird wohl erst recht als Idee in den Schubladen bleiben.

Und auch vor 100 Jahren gab es schon wilde Ideen: Diese Fotomontage aus den 1920er Jahren zeigt die nie gebaute Luftseilbahn vom Stadtgarten zum Jakobsbad (heute Therme) – neben der Autofähre, die auch nie vom Stadtgarten aus ablegte, sondern von Anfang an in Staad. Die Postkarte wurde übrigens am 11. Februar 1929 in Kirchzarten abgestempelt. Bild: PD/Südkurier-Archiv

Was es über die Jahre gekostet hat, diesen Vorschlag zu prüfen, ist wegen der Verknüpfung mit anderen Verkehrs-Untersuchungen nur schwer zu beziffern. Linken-Stadtrat Holger Reile ätzte schon mal, die Verwaltung solle es ermitteln und die Rechnung dem Oberbürgermeister persönlich zustellen. Auch wenn es so weit wohl nicht kommen wird – das Thema Seilbahn wird in Konstanz wohl kein Politiker so schnell wieder auf die Agenda setzen.

