Auf dem Mammertsberg kocht jetzt Caminada-Schüler Silvio Germann

Gourmet Spitzenkoch Andreas Caminada sagt: «Ich wusste sofort, der ‹Mammertsberg› ist der richtige Ort für Silvio» Silvio Germann führt neu das Thurgauer Gourmetrestaurant Mammertsberg in Freidorf. Er und sein junges Team haben dem stilvollen Haus ein modernes Wohlfühlambiente verpasst. Sein Lehrmeister Andreas Caminada war beim Testessen und sagt: «Das kommt gut.» Und: «Wenn sie mich brauchen, bin ich da.» Ida Sandl Jetzt kommentieren 10.10.2022, 06.40 Uhr

Das neue junge Team: Sommelier und Restaurantleiter Giuseppe Lo Vasco, Gastgeberin Carolin Gierling, Spitzenkoch und Chef Silvio Germann. Bild: Arthur Gamsa

Silvio Germann ist nicht nur in der Küche ein Perfektionist. Bevor die ersten Pressevertreter eintreffen, zupft er noch schnell eine Pflanze zurecht und poliert die Glasfront des Lifts. Kein Fleckchen wird geduldet, der «Mammertsberg» soll strahlen.

Es ist das erste eigene Restaurant für Caminadas besten Schüler. Hier will und muss er sich beweisen. Obwohl sich Silvio Germann längst bewiesen hat. Zwei «Michelin»-Sterne und 18 «Gault-Millau»-Punkte hat sich der 32-jährige Luzerner im «Igniv» in Bad Ragaz erkocht. Fast sieben Jahre war er dort, dann fand Mentor Andreas Caminada, es sei an der Zeit für mehr.

Der Chef und der Sommelier teilen sich eine Wohnung

Vor rund einem Jahr hat der Bündner Spitzenkoch den stilvollen «Mammertsberg» mit Blick auf den Bodensee entdeckt. Luisa und August Minikus hatten es neun Jahre erfolgreich geführt und wollten sich in den Ruhestand verabschieden. Caminada sagt, er habe sofort gewusst:

«Das ist der richtige Ort für Silvio.»

Zwei hoffnungsvolle Mitarbeiter aus der Caminada-Familie hat er seinem talentierten Schüler zur Seite gestellt. Als Sommelier und Restaurantleiter Giuseppe Lo Vasco und als Gastgeberin Carolin Gierling, beide sind 30 Jahre alt. «Wir sind ein Superteam», sagt Silvio Germann und lacht sein breites Lachen. Mit Lo Vasco teilt er sich momentan sogar eine Wohnung in Freidorf.

Die Räume wirken jetzt wärmer und doch moderner

Das Herz des «Mammertsbergs»: Blick in die Küche. Bild: Arthur Gamsa

Das sei ideal gewesen, denn die vergangenen Monate waren streng. Das Team hat den Räumen einen neuen Anstrich verpasst. Sie wirken wärmer und gleichzeitig moderner. Es dominieren Naturmaterialien wie Leinen, Leder und Holz. Die ehemals glänzende Aluminiumtreppe, die den Raum dominiert, ist jetzt in mattes Schwarz gehüllt.

Die Möbel wurden zum Teil nach eigenen Entwürfen in Schweizer Werkstätten gefertigt. Der Eröffnungstermin war ehrgeizig terminiert. «Wir haben bis zum Schluss gezittert, ob alles rechtzeitig kommt», sagt Silvio Germann. Es kam knapp, aber es kam. Und kurz vor der Eröffnung hiess es nur noch – auspacken:

«Ich bin etwa 100-mal zum Werkhof gefahren, um die Kartons zu entsorgen.»

Moderne Wohlfühlatmosphäre: die obere Etage des Restaurants. Bild: Arthur Gamsa

Seit einer Woche ist das Restaurant geöffnet und war bereits ausgebucht. Silvio Germann will das Essen auf dem «Mammertsberg» zum Erlebnis machen. Der Apéro wird auf der oberen Etage serviert, während es sich die Gäste in ausladenden Polstergruppen bequem machen. Gegessen wird einen Stock tiefer im Restaurant. Zum Kaffee mit hauseigenen Leckereien wechseln die Gäste wieder in den oberen Stock. Neben der Designertreppe steht dafür auch ein stylisher Lift zur Verfügung.

Kulinarisches Kunstwerk: Glacevariation à la Silvio Germann. Bild: Arthur Gamsa

«Bei mir sieht man, was man isst», beschreibt Silvio Germann seine Art zu kochen. Selbstverständlich sind gute Produkte, nur auf Regionales will er sich aber nicht festlegen. «Es kann auch mal ein Meeresfisch sein.» Abends und am Wochenende können sie zwischen mehreren Gängen wählen.

Donnerstag und Freitag bietet Germann über Mittag einen Business- oder Easy Lunch an. Hier finden sich unter den Hauptgängen neben Entrecôte etwa Kalbsbacke mit Quarkpizockel und Pilzen für 48 Franken oder Tagliatelle mit Nussbutter für 26 Franken, der weisse Trüffel dazu kostet 16 Franken pro Gramm.

Nichtalkoholische Getränke mit Kräutern aus dem eigenen Garten

Sommelier Giuseppe Lo Vasco hat den Weinkeller von 1000 auf 4000 Flaschen aufgestockt. Neben den Klassikern legt er Wert auf Naturweine und noch wenig bekannte Traubensorten. Im Sortiment finden sich auch die Weine vom Ottenberg. Wer nicht mit dem Zug gekommen ist – der Bahnhof ist vis-à-vis –, der kann auch auf dem «Mammertsberg» übernachten. Sechs Zimmer stehen den Gästen zur Verfügung.

Es muss aber nicht immer Alkohol sein. Sommelier Lo Vasco tüftelt mit Herzblut an nichtalkoholischen Getränken. Dafür verwendet er auch Kräuter aus dem eigenen Garten wie Verveine oder japanische Minze. Ganz nach dem Motto: Wenn schon Verzicht, dann soll er zumindest schmecken.

