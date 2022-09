Gordon-Bennett-Cup: Frieden/Witprächtiger holen sich Rang zwei

Kurt Frieden und Pascal Witprächtiger sind nach 60 Stunden in der Luft am frühen Montagmorgen in Bulgarien gelandet. Die 1550 Kilometer Wettkampfdistanz zwischen der St.Galler Kreuzbleiche und der Schwarzmeerküste haben den beiden den Vizeweltmeistertitel am Gordon-Bennet-Cup eingebracht.

Stefan Marolf 05.09.2022, 17.00 Uhr