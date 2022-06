Glosse: Eine Villa tritt zurück - um 18 Meter

Glosse Zu einer Schlüsselposition gehört nun mal eine Schlüsselübergabe Mosttröpfli: Arbeiter haben die Villa Wohlfender um 18 Meter verschoben. Die Aktion zeigte: Das Amt für Jagd und Fischerei hatte keine Leichen im Keller. Silvan Meile 03.06.2022, 18.30 Uhr

Die Frauenfelder Villa Wohlfender musste auf ein neues Fundament verschoben werden. Bild: Samuel Koch

Das Amt eines Thurgauer Regierungsrates ist eine wahre Schlüsselposition. Das ist daran zu erkennen, dass jeweils Schlüsselübergaben stattfinden. Die abtretende Magistratsperson übergibt das Büro und den Stapel an pendenten Amtsgeschäften öffentlichkeitswirksam an ihre Nachfolge und drückt ihr dabei den Schlüssel in die Hand. Das neue Regierungsmitglied darf dann noch durch das Archiv der kantonalen Kunstsammlung flanieren und sich ein Gemälde aussuchen, das an die Bürowand gehängt wird. Und schon geht das Regieren los.