Bald kommen die Einkaufstouristen aus Deutschland

GLOSSE Warum die Deutschen bald in Scharen nach Kreuzlingen zum Shoppen kommen ResTZucker: Während die Energiestrategie des Kantons holpert, kann sich wenigstens der Detailhandel freuen. David Angst 02.07.2022, 12.05 Uhr

Kampf gegen Windmühlen. Pius Amrein

Der Thurgauer Regierungsrat hat an seiner Gesamtleistungsschau am Dienstag einmal mehr betont, dass er die Windkraft als eine wesentliche Energiequelle der Zukunft sieht. Wind hat es genug, aber er wird bis jetzt hauptsächlich durch die Regierungspräsidentin genutzt, wenn sie am Wochenende im Segelboot ausläuft. Beispiel Thundorf, wo die Gemeindeversammlung diese Woche ein paar Sicherheitschecks verordnet hat, die es verhindern, dass der Gemeinderat quasi bei Nacht und Nebel den Bau von Windturbinen bewilligt. Jemand sagte: «Wir sitzen lieber zusammen und trinken ein Bier, anstatt uns auf den Grind zu geben wegen ein paar Windrädern.» Tosender Applaus. Mit anderen Worten: Der Kampf für Windturbinen auf dem Wellenberg scheint ebenso hoffnungslos wie einst der Kampf des Don Quichotte gegen Windmühlen.

Wenigstens in der Volkswirtschaft gibt es einen Lichtblick. Die Hilfe kommt aus Konstanz. Seit Anfang März kostet das Parkieren im öffentlichen Raum in der dortigen Innenstadt zwei Euro für die erste halbe Stunde. Für jede weitere halbe Stunde wird ein zusätzlicher Euro fällig. Für eine Parkdauer von zwei Stunden, die auf den meisten Parkplätzen die Maximalparkdauer darstellt, müssen Autofahrer fünf Euro statt wie noch im letzten Jahr drei zahlen. Die Kreuzlinger Detaillisten können heute am Stadtfest ein paar Flaschen Champagner aufmachen. Wenn man das Parkieren mitrechnet, ist das Posten in Kreuzlingen günstiger als in Konstanz. Bald kommen hoffentlich die Deutschen in Scharen über die Grenze, stellen ihren Göppel irgendwo ab und gehen mit dem Gratis-Stadtbus auf Shoppingtour.