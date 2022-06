Das neue Seldwyla liegt an der Murg

Betriebsschliessung Jetzt spricht der Chef: Das sagt der Inhaber der Herisauer Kuhn Champignon AG zum Aus für seinen Betrieb

Die Kuhn Champignon AG stellt auf Ende Juli ihre operative Tätigkeit ein. Der Betrieb in Herisau wird auf diesen Zeitpunkt stillgelegt. Betroffen von der Schliessung sind rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In der ehemaligen Textilfabrik an der Alpsteinstrasse waren seit 1952 Champignons gezüchtet worden. Was mit der Liegenschaft passiert, ist noch offen.