Warum der Anker-Wirt in Frauenfeld einen Spielsalon eröffnet

GLOSSE In Weinfelden werden nur die Haare gewaschen David Angst 03.09.2022

Silvio «Sivel» Reinhard in seinem neuen Spielsalon. Tobias Garcia

In Weinfelden wird jede Woche ein neuer Coiffeursalon eröffnet, obwohl es schon mehr als genug davon hat. Dass es sich dabei um Geldwäscherei-Salons handeln könnte, wie böse Zungen behaupten, ist an den Haaren herbeigezogen. Jeder weiss, dass dort Haare gewaschen werden, nicht Nötli. Trotzdem fragt man sich, warum in Weinfelden nur Coiffeursalons eröffnet werden. Es gäbe ja auch Waschsalons. Oder Spielsalons.

In Frauenfeld wird heute ein solcher eröffnet. In einer Zeit, in der jeder ein Handy hat, sicher ein Risiko. Spielsalons schiessen nicht gerade wie Pilze aus dem Boden. Aber der Betreiber, der stadtbekannte Anker-Wirt Silvio Sivel Reinhard, ist eben ein Visionär. Sivel weiss: Jede Mode kommt irgendwann mal wieder. Und deshalb hat er auch seine Frisur seit 40 Jahren nie verändert. Und deshalb braucht er auch keinen Coiffeursalon.

Frauenfeld hat Visionäre. Und das ist vielleicht auch der Grund, weshalb es Frauenfeld zur Hauptstadt gebracht hat, Weinfelden nur zum Bezirkshauptort. Wenn einer im Weinfelder Stadtparlament kein Hochdeutsch kann, ist das normal. In Frauenfeld ist so jemand ein Exot.

Die Rede ist von Stefan Geiges - auch er ein Visionär. Im zarten Alter von 58 tritt er nun aus dem Stadtparlament zurück, während seine Parteikollegin Brigitte Häberli nächstes Jahr mit 65 nochmals in den Ständerat will. Geiges sagt von sich, er sei ein Zukunfts- und ein Worst-Case-Mensch. Dies ist vielleicht auch der Grund, weshalb er nicht bis 65 im Gemeinderat bleibt. Weil die Gefahr bestünde, dass er dann nochmals antreten müsste. Und das wäre der Worst Case.