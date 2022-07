Der Thurgau bekommt mehr Geld von Swisslos, als er brauchen kann

Gewinnanteil Zu viel Geld im Lotteriefonds: Die Swisslos-Millionen überfordern den Kanton Thurgau Swisslos überweist seit Jahren einen höheren Gewinnanteil, als der Kanton für die Kulturförderung verwenden kann. Der Lotteriefonds wird dieses Jahr voraussichtlich die 60-Millionen-Franken-Grenze überschreiten. Ein neues Kulturkonzept soll helfen, die Spielgewinne wieder loszuwerden. Thomas Wunderlin Jetzt kommentieren 15.07.2022, 04.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Helfer bereitet eine Filmvorführung an den Solothurner Filmtagen 2021 vor; diese wurden unter anderem vom Thurgauer Lotteriefonds unterstützt. Bild: Hanspeter Bärtschi

Die Primarschule Hub in Steckborn hat 2021 einen Beitrag aus dem kantonalen Lotteriefonds erhalten, damit die Schüler in Romanshorn im Kino Roxy «Die Welt im Kino – eine vergnügliche Zeitreise» sehen und das Museum am Hafen besuchen können.

Das Thurgauer Kunstmuseum hat mit Geld aus dem Lotteriefonds ein Dutzend Bilder gekauft. Selbst die Solothurner Filmtage haben nach Angaben von Swisslos einen Beitrag des Thurgauer Lotteriefonds erhalten, nämlich für die Untertitelung von Schweizer Filmen.

Insgesamt hat das Thurgauer Kulturamt gemäss Geschäftsbericht des Regierungsrats letztes Jahr 464 Beitragsgesuche an den Lotteriefonds gutgeheissen. Im Jahr zuvor hatte es nur 360 Gesuche unterstützt. Trotzdem blieben Ende 2021 in der Spezialfinanzierung Lotteriefonds 53,38 Millionen Franken liegen. Das sind 8,4 Millionen mehr als ein Jahr vorher – und 43,29 Millionen Franken mehr als 2006.

Alternative Sport und Kunstmuseen

Der Kreuzlinger GLP-Kantonsrat Reto Ammann erwartet, dass der Lotteriefonds dieses Jahr die 60-Millionen-Franken-Grenze knackt. Er legt es dem Regierungsrat mit einer Einfachen Anfrage nahe, über eine Anpassung der Verteilkriterien nachzudenken. Ammann sagt:

Reto Ammann, GLP Kreuzlingen. Bild: Donato Caspari

«Es kann nicht sein, dass ein Fonds immer weiter geäufnet wird.»

Was mit dem ungenutzten Geld geschehen soll, dazu erhebt er keine Forderung, sagt nur: «Die Sportklubs würden sich freuen, wenn sie mehr bekämen.» Er fragt auch, weshalb der Lotteriefonds nicht für den Kunstmuseumsbau verwendet werden kann.

Swisslos hat in den letzten Jahren den Gewinn gesteigert und damit die Ausschüttung an die Kantone. So erhielt der Thurgau 2020 nach Angaben von Swisslos 16,1 Millionen Franken; 2021 wurden 18,7 Millionen Franken nach Frauenfeld überwiesen.

In der Pandemie ist mehr gespielt worden

Swisslos bietet als Monopolbetrieb im Eigentum der Kantone in der Deutschschweiz, im Tessin und in Liechtenstein Zahlenlottos, Sportwetten und Lose an. In der Pandemie stiegen die Einsätze. Josef Dittli, Swisslos-Verwaltungsratspräsident, erklärt im Geschäftsbericht 2021:

«Viele Leute hatten mehr frei verfügbares Einkommen.»

Josef Dittli, Verwaltungsratspräsident Swisslos. Bild: Keystone/Philipp Schmidli

Einen speziell hohen Ertragszuwachs verzeichnete Swisslos bei den Sportwetten. Diese Nachfrage wurde laut Dittli zuvor bei illegalen Anbietern befriedigt. Das neue Geldspielgesetz entfalte nun die beabsichtigte Wirkung.

Vom Swisslos-Gewinnanteil gehen im Thurgau gemäss einer regierungsrätlichen Verordnung 78 Prozent an den Lotteriefonds und 22 Prozent an den Sportfonds. Während sich im Lotteriefonds die Gelder stauen, fliesst aus dem Sportfonds etwa gleich viel nach, wie ausgegeben wird.

GLP-Kantonsrat Ammann erwähnt als Beispiel für einen alternativen Verteilschlüssel den Kanton Zürich, der 103 Millionen Franken vom letztjährigen Swisslos-Gewinn erhält. Davon gehen je 30 Prozent in den Sportfonds, den Kulturfonds und in einen Gemeinnützigen Fonds, ausserdem 10 Prozent in einen Denkmalpflegefonds.

Der Regierungsrat hätte es in der Hand, die Spielabgaben anders zu verteilen. Keinen Sinn hätte es aber, einfach die Kriterien zu lockern, nach denen Gesuche an den Lotteriefonds beurteilt werden.

Die Zusagequote liegt mit 75 Prozent bereits sehr hoch, wie die frühere Leiterin des Kulturamts, Martha Monstein, im Februar gegenüber dem Internetportal «Thurgaukultur» versicherte. Bei der überschaubaren Thurgauer Kulturszene stosse die Förderung halt an ihre natürlichen Grenzen:

Martha Monstein, ehemalige Leiterin des Thurgauer Kulturamts. Bild: Donato Caspari

«Es gibt manchmal einfach auch Sachen, die nicht förderungswürdig sind.»

Der aktuelle Leiter des Kulturamts, Philipp Kuhn, bestätigt auf Anfrage, dass die Kriterien für Lotteriefondsbeiträge in den letzten Jahren nicht verschärft worden sind: «Wir sind sicher nicht restriktiver geworden.» Die Vergabe von Förderbeiträgen und Projektbeiträgen sei grundsätzlich «ein reaktives Geschäft»; das heisse, es brauche Gesuche und gute Projekte, die bewilligt werden könnten.

Die Projekte müssen qualitativ überzeugen, öffentlich sein und überregionale Bedeutung finden. Sie müssen einen Beitrag zur Stärkung des kulturellen Lebens leisten und damit die Standort- und Lebensqualität im Kanton fördern. «Wir verhalten uns wohlwollend in der Kulturförderung; das ist unser Interesse, unser Job», sagt Kuhn:

Philipp Kuhn, Leiter des Thurgauer Kulturamts. Bild: PD

«Aber man kann öffentliche Gelder nicht einfach verteilen.»

Der Lotteriefonds übernehme beispielsweise für kulturelle Schulausflüge die Hälfte der Kosten, aber maximal 200 Franken pro Klasse. «Wenn zehn Klassen gehen, sind es maximal 2000 Franken.»

Die grössten Fördersummen vergibt das Kulturamt an «grosse Kulturfestivals» und per mehrjährige Leistungsvereinbarungen gemäss dem Kulturkonzept.

2012 hatte der Regierungsrat einen tiefen Griff in den Lotterietopf machen wollen. 9 Millionen Franken wollte er für die Erweiterung des Kunstmuseums in der Kartause Ittingen verwenden. Das Projekt scheiterte, weil es Regierung und Grosser Rat ohne Volksabstimmung durchziehen wollten, was gemäss Bundesgericht nicht zulässig war.

Der Grosse Rat erliess daraufhin eine Obergrenze von 3 Millionen Franken, die der Regierungsrat dem Lotteriefonds entnehmen darf. Für höhere Einzelbeträge ist der Grosse Rat zuständig.

Neues Kulturkonzept soll Lotteriefonds reduzieren

Offenbar rennt GLP-Kantonsrat Ammann mit seiner Anfrage offene Türen ein. Laut Kulturamtsleiter Kuhn befindet sich ein neues Kulturkonzept in Erarbeitung, das im September veröffentlicht wird. Dann wird auch die Anfrage Ammanns beantwortet. Der Inhalt des Kulturkonzepts ist noch nicht spruchreif. Kuhn verrät nur: «Das neue Kulturkonzept wird in der Umsetzung zu erhöhten Lotteriefondsbezügen führen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen