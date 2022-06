Demenzpatienten kämpfen gegen die Veränderungen in ihrem Kopf

Gesundheit Tränen fliessen oft: Demenzpatienten kämpfen in Romanshorn gegen die Veränderungen in ihrem Kopf Die Diagnose haben sie erst kürzlich erhalten. Dann greifen Demenzbetroffene nach einem Strohhalm der Hoffnung. In einer Therapie der Altersklinik in Romanshorn arbeiten Patientinnen und Patienten daran, die heimtückische Krankheit in ihrem Fortschreiten auszubremsen. Silvan Meile 11.06.2022, 05.20 Uhr

Eine Teilnehmerin der Therapiegruppe in der Alterstagesklinik Romanshorn. Bild: Michel Canonica

Jobverlust, langzeitarbeitslos, ausgesteuert. Erwin* steckt in einer schweren Krise. Seine Stimmung ist oft schlecht, teilweise aggressiv. Die Situation ist auch für seine Frau nicht einfach. Sie denkt, ihr Mann leide an Depressionen. Ihr fällt aber auch auf, dass Erwin, wenn er alleine zu Hause ist, plötzlich mehrmals am Tag den Hund füttert. Rasch verliert er die Orientierung. Das war früher nie so.

Der Oberthurgauer ist gerade mal 61 Jahre alt, als ihm sein Arzt die Diagnose eröffnet: Demenz. Zuvor offenbarte eine MRI-Untersuchung Veränderungen im Gehirn. Demenz-Abklärungen in der Memory-Clinic der Psychiatrischen Dienste Thurgau führten schliesslich zu einem eindeutigen Befund.

Erwins Frau sagt:

«Es ist ein Abschied auf Raten.»

Tränen kullern. «Er ist nicht mehr der gleiche Mensch». Im eigenen Wohnquartier findet sich ihr Mann gerade noch zurecht. Weit weg sollte er aber nicht mehr alleine gehen, auch weil er sich selber nicht mehr spürt. Teilweise spricht er ungehemmt fremde Personen an. Das kann Leute verstören, die nichts von seiner Demenzerkrankung wissen. Oftmals findet Erwin aber gar keine Worte mehr.

Demenzbetroffene nehmen ihr Schicksal in die Hand

Giulia Miglietta spricht von einer «Wortfindungsstörung». Die Oberärztin ist therapeutische Leiterin der Alterstagesklinik in Romanshorn. Hier bietet die psychiatrische Klinik Münsterlingen ein ambulantes Angebot für Menschen mit diagnostizierter leicht- bis mittelgradiger Demenz an. Es ist eine Therapie zur Selbsterhaltung. Kombiniert wird sie gegebenenfalls mit Medikamenten, sogenannten Antidementiva.

Oberärztin Giulia Miglietta, therapeutische Leiterin der Tagesklinik Romanshorn im Gespräch mit einer Patientin. Bild: Michel Canonica

Die Demenz soll in ihrem Fortschreiten gebremst, den Patienten ein möglichst selbstständiges Bewältigen ihres Alltags bewahrt werden. Giulia Miglietta sagt, es gelte, die noch vorhandenen Ressourcen der Betroffenen zu erhalten, damit sie so lange wie möglich zu Hause bleiben können. 34 Personen nutzen derzeit dieses Angebot in Romanshorn. Einmal in der Woche ist auch Erwin hier.

Für jene, die zur Therapie gezwungen werden müssen, macht sie keinen Sinn

Acht Senioren sitzen im Kreis. Sie alle haben erst unlängst eine Demenz-Diagnose gestellt bekommen. Sie wollen ihr Schicksal in die Hand nehmen, in der Therapiestunde gegen die Veränderungen in ihrem Kopf ankämpfen, die sie vergesslich machen und schliesslich in eine Pflegebedürftigkeit drängen.

Auf Anweisung heben die Senioren ihr linkes Bein, zeichnen drehend eine Acht in die Luft, während sie mit der rechten Hand auf ihren rechten Oberschenkel klopfen. Eine beruhigende Atmosphäre erfüllt den Raum. Leise Meditationsmusik begleitet die Therapiestunde. Giulia Miglietta sagt:

«Solche regelmässigen Übungen verbessern die Feinmotorik und steigern die Aktivität gewisser Areale im Hirn.»

Später halten die Patienten einen Becher in der Hand und geben sich damit einen Pingpong-Ball weiter. Nach jeder Runde klemmen sie an der freien Hand eine Wäscheklammer an den nächsten Finger. «Wenn die Betroffenen merken, dass sie solche Übungen noch können, wirkt sich das bereits positiv aus», sagt die Oberärztin. Denn die heimtückische Krankheit kann schon früh das Selbstwertgefühl beeinträchtigen.

Teilnehmer der Gruppentherapie während einer Übung. Bild: Michel Canonica

In der Therapiegruppe fühlen sich die Patientinnen und Patienten gegenseitig verstanden. Sie fanden sich alle schon einmal im Lebensmittelgeschäft wieder und wussten nicht mehr, was sie einkaufen wollten. In dieser Runde kämpfen sie gemeinsam gegen ihre Demenz. Dabei ist die Stimmung auffallend fröhlich. Man scherzt und lacht. Beim nächsten Termin steht Musiktherapie auf der Tagesordnung.

Gehört zur Therapie: Ein Wäscheklammer an die Finger. Bild: Michel Canonica

Für diese Therapie sei Eigenmotivation wichtig, sagt Miglietta. Nur wer freiwillig kommt und an seiner noch nicht schwergradigen Demenz arbeiten will, ist hier richtig. Wer gezwungen werden muss, hat kaum Aussicht auf Erfolg. Die Kosten für die Behandlung teilen sich Krankenkassen und der Kanton.

Hier fliessen oft Tränen

Die Frau von Erwin sagt, die Alterstagesklinik sei ein Glücksfall. «Die Therapie tut ihm sehr gut.» Die Verantwortlichen haben aber auch ein Auge auf die Angehörigen – und ein offenes Ohr. Sie, die privat durch die Erkrankung der Partnerin oder des Partners eine enorme Aufgabe übernehmen, können hier auch mal Ballast abwerfen, über ihre eigenen Gefühle reden. Judith Frass, Stationsleiterin Pflege, sagt:

«Die Angehörigen haben viel Redebedarf.»

Oft fliessen Tränen. Diese lassen sich nicht einfach mit der Aussage «alles wird wieder gut» aus den Gesichtern wischen. Das wäre gelogen.

Oberärztin Giulia Miglietta und Stationsleiterin Pflege, Judith Frass.

Die Frau von Erwin scheint die Demenz-Diagnose viel schmerzhafter zu treffen als ihren Mann. Er fühle sich nicht krank, sage er ihr jeweils lapidar: «Es ist so, wie es ist.» Sie aber weiss, dass sie ihren Ehepartner verliert, jeden Tag ein kleines Stück mehr. Damit wiegt aber die Last auf ihren Schultern immer schwerer. «Die Liebe trägt das», sagt sie tapfer. Ihr Mann und sie halten zusammen, so viel stehe fest. Das haben sie sich versprochen. In guten wie in schlechten Zeiten.

Mit der Alterstagesklinik hat Erwins Frau einen sicheren Hafen in einer teils stürmischen See. Die Anlaufstelle gibt ihr etwas Luft, um durchzuatmen. Einmal in der Woche bringt sie ihren Mann hier hin, tauscht sich mit dem Personal aus. Am Nachmittag holt sie ihn wieder ab. Sie sagt:

«Nach der Therapie ist er immer ganz zufrieden.»

Dann fragt sie ihn, was er dort alles erlebt hat. An einige Bruchstücke kann sich Erwin jeweils erinnern.

*Name geändert

Tag der offenen Tür Das Psychiatriezentrum Romanshorn besteht seit 2018. Es beherbergt eine psychiatrische Tagesklinik, in der Menschen mit Depressionen, Ängsten, einem Suchtproblem oder einer Persönlichkeitsstörung behandelt werden. Dazu kommt der Externe Psychiatrische Dienst Romanshorn und der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst. Im August 2021 wurde nun zusätzlich die Alterstagesklinik eröffnet. Am 2. Juli ab 10 Uhr öffnet die Institution ihre Türen für die Öffentlichkeit. Es ist eine Ansprache durch Regierungsrat Urs Martin geplant. (red)