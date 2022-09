Razzia in Konstanz: Russische Agenten unter Verdacht

Geheimdienste Razzia gegen russische Agenten: Deutsche Unternehmen sollen Chemikalien von Konstanz nach Moskau geschmuggelt haben In Deutschland sind rund 400 russische Agentinnen und Agenten aktiv – einige davon wie die 41-jährige Maria I. in Konstanz. Die Nähe zur Schweiz macht die Grenzstadt für Geheimdienste attraktiv. René Laglstorfer/Südkurier Jetzt kommentieren 06.09.2022, 05.20 Uhr

Die 41-jährige Russin Maria I. lebt in Konstanz – und gerät plötzlich ins Visier der Zollfahndung. Bild: PD

Sie ist schön, erfolgreich und stets sehr elegant gekleidet: Die 41-jährige Russin Maria I. lebte viele Jahre unauffällig im Herzen der Konstanzer Altstadt, machte hier Karriere und unternahm viele Reisen, wie auf zahlreichen Fotos eines russischen Online-Netzwerks zu sehen.

Am vergangenen Dienstag dürfte für die Absolventin der Universität St.Petersburg eine Welt zusammengebrochen sein: Bei einer konzertierten Razzia haben rund 50 Einsatzkräfte der Zollfahndung zeitgleich sieben Objekte in Süd- und Norddeutschland aus dem Umfeld des Geschäfts- und Privatlebens von Maria I. durchsucht.

Darunter sind zwei Konstanzer Firmen, denen sie als Geschäftsführerin vorstand, sowie ihre Privatwohnung im obersten Stockwerk eines Konstanzer Altstadthauses. I. selbst gilt allerdings nicht als Beschuldigte.

Giftige Chemikalien geheim nach Moskau geliefert

Der Verdacht hinter den richterlich genehmigten Durchsuchungen: Deutsche Chemie-Handelsunternehmen, die von Maria I. beziehungsweise ihrem russischen Lebensgefährten Sergiy V. als eingetragene Geschäftsführer geleitet wurden, sollen in 30 Fällen giftige Chemikalien geheim und unter Umgehung deutscher Exportbeschränkungen nach Russland an einen Moskauer Grosshändler geliefert haben.

Laut russischen Medien versorgt dieser Grosshändler auch Speziallabore des russischen Militärs und des Inlandsgeheimdienstes FSB. Brisant ist dabei, dass sich unter den gelieferten Substanzen Stoffe befinden sollen, die für die Herstellung von chemischen und biologischen Waffen – von Senfgas bis hin zum hochtödlichen Nervengas Nowitschok – genutzt werden können.

Deutsche Firmen möglicherweise aus Moskau gelenkt

Auffällig ist auch, dass der zweite Geschäftsführer neben Sergiy V., der russische Wissenschaftler Igor R., seit vielen Jahren in Konstanz lebt. Laut übereinstimmenden Quellen soll er früher eine Tochtergesellschaft jenes russischen Grosshändlers in Moskau geleitet haben, der für das dortige Militär und den Geheimdienst arbeiten soll. Die deutschen Behörden vermuten, dass die drei nun in Süd- und Norddeutschland durchsuchten Firmen aus Moskau gelenkt werden.

Der Fall lässt Erinnerungen wach werden an das russische Agentenpaar Sascha und Olga. Sie lebten jahrzehntelang mit gefälschter Identität als Andreas und Heidrun Anschlag unerkannt in Deutschland, zuletzt in Balingen. Das Paar lieferte russischen Geheimdiensten wertvolle Dokumente über die Nato und EU, bis es enttarnt wurde.

Doch warum ist ausgerechnet Baden-Württemberg und offenbar auch Konstanz für russische Spione so attraktiv? Wie gehen Geheimdienste dabei vor und wie viele Agenten gibt es hierzulande überhaupt?

Nähe zur Schweiz macht Konstanz für Agenten attraktiv

Erich Schmidt-Eenboom gilt als einer der anerkanntesten Geheimdienstexperten Deutschlands. Der Forscher und Publizist befasst sich seit mehr als 30 Jahren mit Spionage und Nachrichtendiensten. Im «Südkurier»-Gespräch über die aktuellen Razzien bei Firmen in Konstanz und Norddeutschland sagt Schmidt-Eenboom, dass bundesweit rund 300 bis 450 russische Agenten aktiv seien.

«Wie viele davon in Baden-Württemberg leben, wissen wir nicht. Aber es ist wegen der herausragenden mittelständischen Hightech-Unternehmen ein prioritäres Zielland für Wirtschaftsspionage», sagt der Experte.

2021 schätzte das Bundesamt für Verfassungsschutz, dass rund 200 als Diplomaten getarnte russische Agenten in Deutschland agieren. Auch Konstanz als Standort für Agenten sei nicht unbedingt atypisch. Die unmittelbare Nähe zur Schweiz mache die Konzilsstadt für ausländische Nachrichtendienste attraktiv. Schmidt-Eenboom sagt:

«Man kann zu Fuss mit 50'000 Euro in die Schweiz gehen, ohne kontrolliert zu werden.»

Nachrichtendienste bringen Technologie in den Osten

Die Welt erlebe gerade einen zweiten Kalten Krieg und die Lage sei dabei ähnlich. «Auch damals hat der Westen mit dem sogenannten CoCom-Reglement verhindert, dass Technologie in den Ostblock gelangt», so der Experte.

Daraus erwuchs für viele östlichen Nachrichtendienste eine Hauptaufgabe, über Tarnfirmen, Strohleute und komplexe Firmennetzwerke Exportembargos zu umgehen, um wenigstens einen Teil der begehrten Güter zu erhalten. Das sei auch heute wieder der Fall.

«Da reagieren die russischen Nachrichtendienste genau wie früher der KGB: Sie schaffen sich Strukturen und haben dabei einen sehr langen Atem.»

Er hält es für vorstellbar, dass die Wahl-Konstanzerin Maria I. schon während ihres Betriebswirtschaftsstudiums in St.Petersburg nachrichtendienstlich geschult und später nach Deutschland eingeschleust worden sein könnte.

Ihren Wohnsitz soll Maria I. laut Bekannten, mit denen der «Südkurier» sprechen konnte, schon seit mehr als zehn Jahren im Zentrum der Konstanzer Altstadt haben. Sie beschreiben sie als sehr freundlich. Mehrere Kontaktversuche des «Südkurier» blieben unbeantwortet.

Neugründungen gegen Abhörung

Im Alter von 26 Jahren taucht Maria I. als Verkaufsmanagerin einer nun durchsuchten Chemiehandelsfirma in Niedersachsen auf. Im Juni 2020 steigt Maria I. laut «Südkurier»-Informationen zur Geschäftsführerin eines weiteren, nun durchsuchten Chemieunternehmens auf. Im April 2021 übernimmt Maria I. zusätzlich die Geschäftsführung eines dritten, neu gegründeten Chemiehandelsunternehmens.

«Es ist typisch, dass Neugründungen vorgenommen werden in der Hoffnung, dass man so durch den Raster des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle und des Verfassungsschutzes fällt», erklärt Schmidt-Eenboom. Ausserdem biete diese Methode einen kurzzeitigen Schutz gegen Abhörpraktiken von US-Geheimdiensten.

Tipp aus den USA hilft deutschen Ermittlern

Der Experte geht davon aus, dass die deutschen Ermittler im vorliegenden Fall erst nach einem Hinweis aus den USA aufmerksam wurden.

«Die Amerikaner mit ihrer gigantischen Abhörkapazität haben einen Riesensatz an Verstössen von Exportbeschränkungen übermittelt.»

Bundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz seien jedoch zu schwach aufgestellt gewesen, um all diese Embargoverstösse aufzudecken. Damit konfrontiert, will sich ein Sprecher des Verfassungsschutzes in Stuttgart nicht äussern.

Der Verfassungsschutz hat ein Auge auf Geheimdienste

Ein Sprecher des Landesamts für Verfassungsschutz sagt auf Anfrage des «Südkurier», man habe bereits vor dem Ukraine-Krieg «ein besonderes Augenmerk auf die Aktivitäten russischer Nachrichtendienste gelegt».

Angesichts der militärischen Auseinandersetzung geht der baden-württembergische Verfassungsschutz davon aus, dass der Informationsbedarf Moskaus gestiegen ist und zum Teil auch mit geheimdienstlichen Mittel gedeckt werden soll.

«Gerade in Kriegs- und Krisenzeiten sind Informationen von hohem Wert.»

