Gastronomie «In einem Restaurant müssen sie viel mehr anpacken»: Junge Thurgauer Köchinnen und Köche lassen sich lieber in der Spitalküche als im Gasthof ausbilden Zwei Drittel aller Köchinnen und Köche erlernen ihr Handwerk in Spitälern und Heimen. Dort habe man mehr Zeit für sie, glaubt der Thurgauer Gastro-Präsident Ruedi Bartel. Er plädiert trotzdem für eine Ausbildung in einem Restaurant. Stefan Marolf Jetzt kommentieren 26.07.2022, 17.31 Uhr

Die «Seelust» in Egnach setzt auf eigenen Nachwuchs. Damit gehört sie zu den Ausnahmen in der Thurgauer Gastroszene. Bild: Donato Caspari (12.11.2019)

Die gute Nachricht für die Thurgauer Wirtinnen und Wirte: Das «Goldene Buch» des Verbands Hotel & Gastro Formation Thurgau ist um 16 Einträge reicher. Die schlechte Nachricht: Nur fünf der Einträge gehen auf ihr Konto.

Von den 38 frisch ausgebildeten Köchinnen und Köchen im Kanton Thurgau erreichten 16 mindestens die Note 5 – sie durften sich an der Lehrabschlussfeier im «Goldenen Buch» verewigen. Auffallend: Zwei der drei besten Nachwuchsköchinnen und -köche mit Note 5,3 sind nicht in einem reinen Gastrobetrieb, sondern in Alterszentren ausgebildet worden. Das einzige «echte» Restaurant an der Spitze der Rangliste ist der Landgasthof Seelust in Egnach.

Der Trend setzt sich in der ganzen Noten-Bandbreite fort. Von den 16 Abgängerinnen und Abgängern mit Noten über 5 haben elf die Ausbildung im Spital, in einem Heim oder in einer Klinik gemacht. Und auch über alle Abschlüsse hinweg stammt nur rund ein Drittel – 14 von 38 – aus der Gastrobranche.

Mehr Zeit für die Lernenden

Dass Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger aus Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen bei ihren Abschlussprüfungen Spitzenresultate erzielen, überrascht Ruedi Bartel nicht. Der Präsident des Branchenverbands Gastro Thurgau sagt: «Schauen Sie sich an, wer an Jugend-Kochwettbewerben mitmacht: Zwei Drittel der Teilnehmenden kommen aus Heimen und Spitälern.»

Ruedi Bartel, Präsident von Gastro Thurgau. Bild: Reto Martin

Seine Erklärung dafür: «In den Spitälern und Heimen hat man viel mehr Zeit für die Lernenden.» Man nehme sich zwar auch in der Gastronomie so viel Zeit wie möglich, aber die Lehre sei eindeutig anders gelagert, sagt Bartel, und:

«In einem Restaurant ist die Arbeit vielfältiger und man muss mehr anpacken.»

Freies Wochenende statt Dauerstress

Die hohen Anforderungen an die Auszubildenden in Restaurants dürften mit ein Grund sein, weshalb sich Jugendliche eher für die Grossküche im Kantonsspital statt den Kleinbetrieb auf dem Land entscheiden. Bartel sagt:

«Köchinnen und Köche in Heimen und Spitälern haben oft am Wochenende frei und müssen abends nicht arbeiten.»

Eine weitere Erklärung dafür, weshalb zwei Drittel aller Köchinnen und Köche in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen statt in Restaurants ausgebildet werden, sind Spezialisierungen. Diätköche seien in einem Landgasthof naturgemäss weniger gefragt als in einer Klinik, argumentiert Bartel.

Keine Lösung in Sicht

Ein dritter Grund: Eine Lehrstelle in einem Gasthof zu finden, ist schwierig. Von den rund 570 Gastro-Thurgau-Mitgliederbetrieben bieten nur rund 20 Lehrstellen an – Tendenz sinkend. Ruedi Bartel sagt:

«Die Anforderungen an die Lehrbetriebe sind komplexer geworden und der Bürokrieg ist nicht zu unterschätzen.»

Viele Wirte bieten deshalb nur noch alle zwei Jahre eine Ausbildung an oder verzichten ganz auf Lehrlinge.

Weil Betriebe überaltern und schliessen müssen, zeichnet sich eine Verschärfung der Situation ab. Bartel sagt: «Wir haben ein Nachwuchsproblem.» Es sei zwar auch für Abgängerinnen und Abgänger aus Heimen und Spitälern möglich, in einer Gasthofküche Fuss zu fassen, glaubt Bartel. Den Königsweg aus der Personalkrise sieht er aber in der Ausbildung eigener Arbeitskräfte: «Für die Zukunft ist es wegweisender, wenn man die Lehre in einem Gastronomiebetrieb macht.»

