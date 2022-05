Thurgauer Wirte kämpfen weiterhin mit Fachkräftemangel

Thurgau «Das Jahr einigermassen über die Runden gebracht» - aber der Gastronomie fehlen weiterhin Fachkräfte Nach zwei Jahren Pandemie kämpft die Gastronomie im Thurgau nach wie vor mit den Auswirkungen von Corona. Gastro-Präsident Ruedi Bartel beklagt vor allem den Fachkräftemangel, der den Betrieben zusetze. Christof Lampart 25.05.2022, 16.20 Uhr

Die Situation bleibt schwierig: Delegierte und Gäste an der Versammlung von Gastro Thurgau.

An der 120. Delegiertenversammlung von Gastro Thurgau, die in der vor kurzem eröffneten Fussballgolf-Anlage in Müllheim vonstattenging, freute sich Gastro-Präsident Ruedi Bartel, Balterswil, zwar über die Tatsache, dass «wir endlich wieder im normalen Umfeld unsere Delegiertenversammlung abhalten können». Trotzdem sei im Gastgewerbe noch lange nicht alles wie vor der Seuche.

Coronaauswirkungen hallen nach

Denn die Nachwirkungen des Virus drückten dem Alltag der Wirtinnen und Wirte nach wie vor ihren Stempel auf. Besonders eklatant sei der anhaltende Fachkräftemangel, welcher das Tagesgeschäft stark beeinflusse. «Viele Mitarbeitende haben nach zwei Jahren die Branche verlassen, anderweitig einen Job gesucht und der Gastronomie den Rücken bekehrt», so Bartel. Nichtsdestotrotz habe man das vergangene Jahr durch die Kreativität der Branche «einigermassen über die Runde gebracht», auch wenn dies an vielen Orten nicht ohne grössere Einbussen vonstattengegangen sei.

Präsident Ruedi Bartel tritt 2024 zurück

Ruedi Bartel, Präsident Gastro Thurgau. PD

Auch die St.Galler SVP-Nationalrätin und Ostschweizer Vertreterin von Gastro Schweiz, Esther Friedli, forderte die 81 Anwesenden, davon 38 Delegierte, dazu auf, beim Fachkräftemangel selbst die Initiative zu ergreifen. «Wir müssen als Botschafterinnen und Botschafter unserer Branche wieder vermehrt jüngere Personen für unsere Berufe begeistern. Denn eine Koch- und Service-Lehre ist doch etwas vom Schönsten, was man lernen kann, denn mit dem, was man kann, macht man andere Menschen glücklich», so Friedli.

Nichtsdestotrotz müsse man sich bewusst sein, dass der Kampf um die besten Köpfe und Kräfte mit harten Bandagen geführt werde, denn «wir sind nicht die einzige Branche, die über den Fachkräftemangel klagt». Einen weiteren Abgang wird Gastro Thurgau in absehbarer Zeit zu verkraften haben, den Ruedi Bartel kündigte an, dass er im Jahr 2024 als Präsident zurücktreten wird.

«Die haben doch alle keine Ahnung»

Der Thurgauer Gewerbeverbandspräsident Hansjörg Brunner lobte das Engagement der Wirtsleute während als auch nach der Krise – und forderte die Bürokratie dazu auf, den Unternehmerinnen und Unternehmern nicht immer neue regulatorische Knüppel zwischen die Beine zu werfen. «Die haben doch alle keine Ahnung, wie es ist, wenn man Existenzängste hat, denn sie haben einen sicheren Job. Wir Gewerbler hatten hingegen Ängste. Und dann wäre es doch gerade die Aufgabe von denen gewesen, uns in Krisenzeiten zu begleiten, anstatt immer neue Vorschriften zu ersinnen.» Zugleich warb Brunner dafür, dass auch die Gastrobranche einmal dem Berufsbildungscampus Ostschweiz beitreten werde. «Heute ist Gastro Thurgau ein begleitendes Mitglied. Vielleicht seid ihr in 10 bis 15 Jahren auch ein aktives Mitglied. Ich würde das sehr begrüssen.»