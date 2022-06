Gastronomie «Auf dem ‹Mammertsberg› bin ich der Chef»: Caminadas Musterschüler Silvio Germann kocht ab Mitte September im Thurgau Es geht voran auf dem «Mammertsberg»: Das Küchenteam steht bereits. Im Service gibt es noch freie Stellen. Seine zwei Michelin-Sterne und 18 Gault-Millau-Punkte muss sich Silvio Germann im Thurgau aber erst wieder neu verdienen. Den einen oder anderen Spruch musste er sich schon gefallen lassen. Ida Sandl Jetzt kommentieren 14.06.2022, 05.30 Uhr

Silvio Germann kocht ab Mitte September auf dem «Mammertsberg». Bild: Tobias Garcia

Der 32-jährige Silvio Germann übernimmt das Gourmetrestaurant Mammertsberg in Freidorf. Der gebürtige Luzerner hat bei Andreas Caminada gelernt. Er war Küchenchef in Caminadas «Igniv» in Bad Ragaz. Innerhalb von wenigen Jahren hat er sich dort zwei Michelin-Sterne und 18 Gault-Millau-Punkte erkocht.

Silvio Germann, was essen Sie am liebsten?

Silvio Germann: Ich liebe Pasta über alles. Das ist langweilig, ich weiss, aber ich könnte fast jeden Tag Pasta essen.

Wissen Sie schon, was Sie auf dem «Mammertsberg» kochen werden?

Es wird eher eine klassische Menüfolge geben. Aber wie genau das Konzept aussehen wird, steht noch in den Sternen. Wir wollen dem Gast auf jeden Fall ein tolles Gesamterlebnis bieten.

Wie würden Sie Ihre Art, zu kochen, beschreiben?

Es ist sicher eine leichte Küche und ich versuche immer, die Säure etwas beizubehalten. Wichtig sind mir gute und frische Produkte, mit denen gehe ich respektvoll um. Ich will sie nicht verfälschen. Bei mir sieht man, was man isst. Aber am allerwichtigsten ist, dass es gut schmeckt.

Warum ist Ihnen die Säure wichtig?

Ich spiele in meiner Küche gerne mit Säure. Säure sorgt für eine gute Balance der Aromen und macht Gerichte insgesamt leichter. Das kann gerade bei einem Menü sehr wichtig sein, auch damit der Geschmack nicht abstumpft. Der Gaumen wird immer wieder erfrischt und bleibt so besser aufnahmebereit.

Ist Säure nicht zu dominant?

Die Säure muss natürlich gut und harmonisch eingebunden werden, damit sie andere Aromen oder gar das ganze Gericht nicht übertönt. Doch wenn man das richtig macht, reicht oft schon eine kleine Komponente für einen richtig spannenden Teller.

Gibt es bereits einen Eröffnungstermin?

Wir haben Mitte September angepeilt.

Da bleibt nicht mehr viel Zeit. Steht das Team schon?

Das Küchenteam ist schon komplett. Wir haben die Stellen nicht ausgeschrieben. Es kamen sehr viele Blindbewerbungen, ganz spontan. Wir mussten leider sogar einigen absagen. Beim Service ist es etwas schwieriger, aber das haben wir gewusst. Da gibt es noch tolle Positionen zu besetzen.

Nehmen Sie jemanden aus der Caminada-Familie mit?

Ja, Guiseppe und Caro. Mit den beiden habe ich ein Superteam. Giuseppe Lo Vasco war fünf Jahre im «Igniv» in St.Moritz und zuletzt im «Oz» in Fürstenau. Er wird der Gastgeber auf dem «Mammertsberg» sein. Und Carolin Gierling hat bisher bei Andreas auf «Schloss Schauenstein» die Rezeption geleitet. Sie wird auch bei mir unsere Gäste willkommen heissen und sich um die Administration kümmern. Im Team wollen wir den «Mammertsberg» rocken.

Starkoch Andreas Caminada stellt im «Grand Ressort Bad Ragaz» Joel Ellenberger als Nachfolger von Silvio Germann im «Igniz» vor. Bild: Tobias Garcia

Wie muss man sich die Zusammenarbeit mit Andreas Caminada vorstellen?

Wir haben den «Mammertsberg» zusammen gepachtet und eine AG gegründet. Ich profitiere sehr von seinem Know-how. Er integriert mich bei jeder Entscheidung. Auf dem «Mammertsberg» bin ich der Chef, aber wenn ich Hilfe brauche, kann ich auf ihn zählen. Es ist krass, Andreas war für mich zuerst ein Idol, dann wurde er mein Chef und jetzt sind wir so etwas wie Partner.

Der Meister: Andreas Caminada Der Meister: Andreas Caminada Der Bündner Andreas Caminada ist ein Virtuose unter den Schweizer Spitzenköchen. Einst war er jüngster «Koch des Jahres». Inzwischen ist Caminada 45 und mit drei Michelin-Sternen und 19 Gault-Millau-Punkten geadelt. Sein «Schloss Schauenstein» in Fürstenau rangiert seit 2011 ununterbrochen unter den 50 besten Restaurants der Welt. Caminada ist zugleich ein umtriebiger Unternehmer, der es geschafft hat, eine eigene Marke zu kreieren. Er ist verheiratet und hat zwei Söhne. (san)

Andreas Caminada gilt als Chef, der gut Verantwortung abgeben kann. Haben Sie das auch so erlebt?

Andreas vertraut den Leuten, die er einsetzt. Er weiss, dass er sein Team gut geschult hat. Für mich ist es eine Ehre, mit ihm so etwas machen zu dürfen.

Wird sich viel auf dem «Mammertsberg» verändern?

Baulich haben wir gar nichts verändert. Aber natürlich wollen wir beim Interieur der Räume viel von unserer DNA in die Räume bringen.

War immer klar, dass Sie Koch werden wollen?

Nein, ich habe mir vieles angeschaut, Velomech, Dachdecker, Landschaftsgärtner. Dann habe ich als Koch geschnuppert und damit war die Entscheidung gefallen. Bisher habe ich es nicht bereut.

Im «Igniv» in Bad Ragaz kommen viele kleine Gerichte auf den Tisch, die dann von den Gästen geteilt werden. Bild: Tobias Gracia

Was ist so faszinierend am Beruf eines Kochs?

In einem Team etwas zu kreieren. Und letztlich auch die Gäste damit glücklich zu machen.

Hat bei der Berufswahl auch die Küche Ihrer Mutter eine Rolle gespielt?

Meine Mutter hat stets frisch gekocht. Wir hatten auch immer viele Gäste. Ich denke, diese Gastfreundschaft hat mich geprägt.

Der Senkrechtstarter: Silvio Germann Silvio Germann war 22 Jahre alt, als er eine Stelle bei Andreas Caminada auf Schloss Schauenstein ergatterte. Er habe sehr viel gelernt, aber der Anfang sei hart gewesen, sagt Germann. Nach nur drei Jahren betraute ihn Caminada damit, sein neues Sharing-Konzept umzusetzen. Ein Jahr später bekam Germann den ersten Michelin-Stern und der Gault Millau feierte ihn als Entdeckung des Jahres. Insgesamt hat er sich bereits zwei Michelin-Sterne und 18 Gault-Millau-Punkte erkocht. (san)

Sie sind im Luzernischen aufgewachsen, haben Sie Verbindungen zum Thurgau?

Bisher nicht, aber mein Heimatort ist Muolen an der Grenze zum Thurgau, da kommt mein Grossvater her. Vor ein paar Monaten war ich zum ersten Mal dort. Ich habe mich in die Dorfbäckerei gesetzt und einen Kaffee getrunken. Mein Grossvater wäre wohl stolz, dass ich jetzt da ein Restaurant übernehme.

Ist es nicht schwierig, ein Gourmetrestaurant wie den «Mammertsberg» mitten auf dem Land zu führen?

Wenn die Küche stimmt, kann man überall Erfolg haben. Unser Einzugsgebiet ist sehr gut. St.Gallen ist nahe und das deutsche Ufer auch.

Haben Ihre Kollegen Sie angezündet, weil Sie in den Thurgau gehen?

(lacht). Ja, der eine oder andere Spruch ist schon gefallen.

Sie haben sich innerhalb kürzester Zeit zwei Michelin-Sterne und 18 «Gault-Millau»-Punkte erkocht. Die Auszeichnungen können Sie nicht mitnehmen. Auf dem «Mammertsberg» fangen Sie wieder bei null an.

Das ist so. Das Haus bietet zwar viele gute Möglichkeiten, aber es ist auch eine Herausforderung. Challenge angenommen!

Sie haben das «Igniv» in Bad Ragaz aufgebaut, waren sieben Jahre dort. Ist Ihnen der Abschied schwergefallen?

Ich freue mich für meinen Nachfolger Joel Ellenberger. Bei ihm habe ich ein sehr gutes Gefühl, er ist ein Supertyp. Das Team werde ich vermissen, wir haben miteinander sehr viel erreicht. Aber die Vorfreude auf meine neue Aufgabe ist sehr gross.

Das Sharing-Konzept: Teilen macht glücklich Starkoch Andreas Caminada hat vor sieben Jahren im Grand Ressort Bad Ragaz sein erstes «Igniv»-Restaurant eröffnet. Igniv heisst auf rätoromanisch Nest. Der Clou dabei, die Gäste am Tisch, teilen das Essen, auf das sie sich vorher geeinigt haben. Das ist einfacher als es klingt, denn pro Gang werden bis zu acht kleine Köstlichkeiten aufgetischt. Silvio Germann hat das erste Igniv-Restaurant als Küchenchef aufgebaut und das Konzept buchstäblich zum Fliegen gebracht. (san)

Aber zuerst machen Sie jetzt Ferien. Wo geht es hin?

Ich bin den ganzen Juni weg, zuerst fliege ich nach Brasilien. Ein Freund von mir heiratet und ich komme als Überraschungsgast. Dann geht es weiter mit meiner Freundin nach Bali. Wir werden dort surfen, etwas Golf spielen und Yoga machen. Also Yoga macht sie mehr als ich.

Kennen Sie die Golfplätze in der Nähe von Freidorf schon?

Bis jetzt noch nicht, aber ich habe gehört, dass es in der Gegend sehr schöne Plätze geben soll.

Was ist Ihr Handicap?

26. Meine Freundin ist eine sehr gute Golferin, sie hat ein Handicap von 0,4. Ich golfe vor allem aus Spass.

