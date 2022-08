Frauenfeld: Supermoto in Frauenfeld bietet Spektakel

Frauenfeld Wenn das Motorsportfanherz schneller schlägt Das Supermoto in Frauenfeld bot Spektakel von A bis Z. Lenker an Lenker beim Start, glimpflich verlaufene Stürze auf der Strecke oder Motorschaden kurz vor dem Ziel, also alles dabei, was sich ein Motorsportfanherz wünscht. Christoph Heer 14.08.2022, 17.10 Uhr

Nach der Zieleinfahrt mit dem Quad, das Abklatschen mit den Fans. Bild: Christoph Heer

Da stehen sie an der Startlinie, zu dritt nebeneinander, die Reifen noch in Kühlwesten gepackt, im Nacken ein kühlendes Frotteetuch und bei manch einem Starter eine junge Dame nebenan, die einen Sonnenschirm aufspannt und dem Fahrer so Schatten spendet. Das Supermoto-Race-Wochenende auf der Grossen Allmend bot einmal mehr spektakulären Motorsport, welcher für die Schweizer Meisterschaft FMS-SAM im Supermoto zählt.

Elf Kategorien – 200 Supermoto-Piloten

In den Kategorien Prestige S1, Challenge S2, Senioren, Women, Elektro, Minibike, Fun, Quad, Promo S4, 125 Cup, Youngster 85 und Kids 65 wurde um möglichst schnelle Rundenzeiten gefahren. Die attraktive Streckenführung beinhaltete zudem einen Offroad-Teil inklusive Sprung, kaum verwunderlich, dass genau dort viele Zuschauer standen. Die meisten hingegen haben es sich beim Startgelände gemütlich gemacht, so bleibt auch der Weg zur Verpflegung möglichst gering.

Und diese Verpflegung ist auch für Zuschauer wichtig. Insbesondere bei solch warmen Temperaturen soll ja bekanntlich viel Wasser getrunken werden. Die aufgewirbelten Staubwolken trugen das ihrige dazu bei, dass kaum einer ohne Sonnenbrille entlang der Strecke steht. Yamaha, Kawasaki, KTM, Husqvarna oder Honda sind die Marken der Motorräder, aus welchen die grösstmögliche Power herausgeholt wird. Für die Fahrer sind es indes die Anfeuerungsrufe von den Zuschauern, die sie insbesondere am Start motivieren.

Das Supermoto auf der Grossen Allmend bot am Wochenende Rennfeeling vom Feinsten. Bild: Christoph Heer

Gehörschutz von Vorteil

Dass die Motoren an solchen Events ziemlich laut sind, weiss man schon im Vorhinein. So sind denn auch zahlreiche Kinder an der Strecke zu sehen, die ihre farbigen Gehörschütze tragen. Auch Sonnencrème wird immer wieder bei denjenigen gesichtet, die nicht unter einem Sonnenschirm Platz genommen haben – ein tolles Motorsport-Wochenende auf der Grossen Allmend.

Nicht weit entfernt von dem Frauenfelder Anlass stieg am vergangenen Wochenende gleich noch ein Motorsport-Event. Auf der Strecke von Häuslenen nach Elgg besuchten ebenso viele Fans das Motorfestival Gasoline Friends. Während es an dieser Stätte jedoch eher gemächlich zu und her ging, stand in der Thurgauer Hauptstadt das Racingfieber zuoberst. Dabei haben auch alle Streckenposten, Rettungssanitäter und Organisatoren alles richtig gemacht, sie allesamt sorgten für einen reibungslosen Sportanlass.