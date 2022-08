Tod im Barchetsee: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Frauenfeld 27-Jähriger erschossen und in Thurgauer See versenkt: Kantonspolizei nimmt nach 15 Jahren einen Verdächtigen fest Ein 62-jähriger Mann wurde am Freitagnachmittag beim Grenzübertritt Bargen festgenommen: Er wird verdächtigt, in Zusammenhang zu stehen mit dem Mord an einem 27-jährigen Ägypter, der 2007 tot aus dem Barchetsee bei Oberneunforn geborgen wurde. Der Tatverdächtige befindet sich in Haft, die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen führt eine Strafuntersuchung. 12.08.2022, 15.20 Uhr

Der Barchetsee – Fundort der Leiche im Jahr 2007. Bild: Kapo TG

Am 13. Dezember 2007 wurde ein 27-jähriger Ägypter tot aus dem Barchetsee bei Oberneunforn geborgen. Die Leiche wies Schusswunden auf und war beschwert mit einem 30 Kilogramm schweren Betonelement. Die Kantonspolizei Thurgau ersuchte die Bevölkerung im März dieses Jahres in der Fernsehsendung «Aktenzeichen XY ungelöst» um weitere Hinweise in diesem Fall.

Bei der Einreise in Bargen von den Grenzbehörden angehalten

Wie es nun in einer Medienmitteilung der Polizei heisst, haben umfangreiche und intensive Ermittlungen der Kantonspolizei und der Staatsanwaltschaft, in Kombination mit Hinweisen von Auskunftspersonen, unter anderem nach «Aktenzeichen XY ungelöst» sowie die Auswertung von neuen Spuren, zum 62-jährigen tatverdächtigen Schweizer geführt. Der Mann wurde am Freitagnachmittag bei der Einreise in Bargen von den Grenzbehörden angehalten und von Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen führt eine Strafuntersuchung gegen den Mann, sie wird beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragen. (kapo/chs)