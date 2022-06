Bis Dezember 2021 war nur im Thurgauer Polizeigesetz geregelt, dass staatliche Aufgaben an Private übertragen werden können. Nach der Flucht des Häftlings aus dem Spital Münsterlingen wollte die Staatsanwaltschaft eine explizite gesetzliche Grundlage, um bei Spitalbewachungen privates Sicherheitspersonal einzusetzen. Der Kanton schuf sie in Paragraf 61b der Justizvollzugsverordnung «Beizug von Privaten». Darin heisst es in Abschnitt 1: «Zur Erfüllung einzelner Aufgaben, insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Betreuung, Schule, Seelsorge, Sicherheit und Transport, können private Fachpersonen beigezogen werden.» (san)