Bachunterhalt: 66 der 80 Thurgauer Gemeinden haben ein Konzept

Fliessgewässer-Unterhalt «Die Gemeinden zeigten sich jeweils kooperativ»: Regierungsrat zu mangelndem Bachunterhalt in Gemeinden Wie genau nehmen es die Thurgauer Gemeinden mit dem Einhalten von Gesetzen und gesetzten Fristen? Im Fall des Unterhalts von Fliessgewässern wollte es der Weinfelder SVP-Kantonsrat Pascal Schmid genauer wissen und reichte einen politischen Vorstoss ein. Hans Suter 27.06.2022, 16.20 Uhr

Mit Renaturierungen sind klare Ziele verbunden. Im Rahmen von Hochwasserschutzprojekten kommt ihnen eine grosse Bedeutung zu. Andrea Stalder

Ein bedeutendes Merkmal eines Rechtsstaats ist das Vorhandensein von gültigem Recht, das für alle gilt. Auch für den Staat selbst. Durchsetzen lässt sich Rechtsstaatlichkeit aber nur, wenn das Einhalten der Gesetze und Regeln kontrolliert und das Nichteinhalten sanktioniert wird.

Pascal Schmid, SVP, Kantonsrat, Weinfelden. Donato Caspari

Zuweilen nehmen es auch Gemeinden nicht so genau mit dem fristgerechten Umsetzen gesetzlicher Vorgaben. Das zumindest scheint der Verdacht des Weinfelder SVP-Kantonsrats Pascal Schmid zu sein, wenn es um den Unterhalt der Fliessgewässer geht. Hierzu muss man wissen: Für die Bäche sind die Gemeinden zuständig, für die Flüsse der Kanton. Schmid fragt sich, ob tatsächlich alle Gemeinden ein geprüftes behördenverbindliches Unterhaltskonzept haben. Zur Klärung hat er dem Thurgauer Regierungsrat die Einfache Anfrage «Unterhalt Fliessgewässer» eingereicht.

Der Kanton ist nicht zur Kontrolle verpflichtet

«66 von 80 Thurgauer Gemeinden verfügen über ein durch den Kanton geprüftes Unterhaltskonzept», hält der Regierungsrat in seiner Antwort auf den Vorstoss fest. In acht weiteren Gemeinden sei das Konzept in Arbeit, wobei in drei Fällen bereits eine Vorprüfung stattgefunden habe. In den Politischen Gemeinden Gottlieben, Müllheim, Warth-Weiningen sowie Dozwil mit nur einem am Rande betroffenen Bach würden die Arbeiten demnächst beginnen. Bleiben noch die Politischen Gemeinden Rickenbach und Wilen. Diese sind im Zusammenhang mit dem interkantonalen Hochwasserschutzprojekt in der Region Wil dabei, ein Unterhaltskonzept für die einzelnen Bäche zu erarbeiten, wie der Regierungsrat festhält.

Der Regierungsrat weist noch auf einen anderen Punkt hin. Im Rahmen der Umfrage zum Stand der Dinge habe eine Gemeinde unter anderem treffend angemerkt:

«Das Fehlen eines genehmigten Unterhaltskonzepts ist nicht gleichzusetzen mit fehlendem Unterhalt. Die Bachabschnitte werden laufend und regelmässig kontrolliert und fachmännisch gepflegt.»

Eine aktive Vollzugskontrolle durch den Kanton ist im Gesetz über den Wasserbau und den Schutz vor gravitativen Naturgefahren (WBSNG) allerdings nicht vorgesehen, wie es in der Antwort heisst.

Keine Mahnungen und Ersatzvornahmen angeordnet

Was sind die Folgen, wenn die Gemeinden ihre Aufgaben nicht erfüllen? «Vernachlässigen die Gemeinden ihre Pflichten und werden dadurch öffentliche Interessen gefährdet, trifft der Kanton nach erfolgloser Mahnung die erforderlichen Massnahmen», heisst es in der regierungsrätlichen Antwort. Die säumigen Gemeinden haften dabei für die Kosten. In dringenden Fällen könne der Kanton die notwendigen Massnahmen sogleich anordnen.

In den letzten Jahren seien beim Kanton nur vereinzelt Meldungen betreffend mangelnden Bachunterhalt eingegangen. Die Abteilung Wasserbau und Hydrometrie des Amts für Umwelt habe in diesen Fällen als zuständige Fachstelle Kontakt mit der Gemeinde und den Betroffenen aufgenommen. «Im persönlichen Gespräch oder bei einem Augenschein vor Ort konnte in der Regel eine für alle Parteien passende Lösung gefunden werden. Die Gemeinden zeigten sich jeweils kooperativ», hält der Regierungsrat fest. In den letzten fünf Jahren habe das Departement für Bau und Umwelt (DBU) deshalb keine Gemeinde mahnen oder Ersatzvornahmen im Sinne des Gesetzes anordnen müssen.

DBU kann die Gemeinden in die Schranken weisen

Stellt jemand einen ungenügenden Unterhalt der Bäche fest, kann er dies in einem ersten Schritt bei der Gemeindebehörde anzeigen. Bleibt diese trotz Anzeige untätig oder führt sie den Unterhalt nicht in sachgerechter Art und Weise oder nicht gemäss den Vorgaben des Unterhaltskonzeptes aus, besteht die Möglichkeit, sich mittels formeller Anzeige an das DBU zu wenden. Erweisen sich die Eingaben als begründet, muss das DBU laut Regierungsrat die Gemeindebehörde aufsichtsrechtlich anweisen, die gebotenen Massnahmen in die Wege zu leiten.

Im Rahmen der Renaturierung des Thurvorlandes wird das Auenschutzgebiet Hau/Äuli in den Gemeinden Frauenfeld und Warth-Weiningen aufgewertet. Andrea Stalder

(7. Mai 2021)

Ausgewählte Projekte werden eingehend kontrolliert

«Der Gewässerschutz hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten stark an Bedeutung gewonnen», hält Pascal Schmid in seinem Vorstoss fest. «Während Gewässer früher zum Schutz vor Naturgefahren primär verbaut oder korrigiert wurden, muss der Wasserschutz heute in erster Linie durch den Unterhalt der Gewässer und durch raumplanerische Massnahmen gewährleistet werden.»

Daher fragt er sich, ob nach Renaturierungen die damit anvisierten Ziele denn auch kontrolliert werden. «Bei ausgewählten Revitalisierungsprojekten wird seit 2021 eine Wirkungskontrolle gemäss den Vorgaben des Bundesamts für Umwelt durchgeführt», antwortet der Regierungsrat. Zuständig sei das Amt für Umwelt. «Erfasst und miteinander verglichen werden der Zustand vor der Umsetzung der Massnahmen und der Zustand fünf und zehn Jahre nach deren Realisierung.»

Finanziert werde die Wirkungskontrolle mit Kantons- und Bundesmitteln. Die Unterhaltskosten jedoch seien auch nach einer Renaturierung durch die Gemeinde zu tragen. Gemäss Wasserbaugesetz sei die Gemeinde bei revitalisierten Bächen zusätzlich für das Mähen zuständig, was ansonsten Aufgabe der Grundeigentümerinnen oder Grundeigentümer sei.

In den Jahren 2016 bis 2021 hat der Kanton Thurgau jährlich zwischen 159'000 und 253'000 Franken an Unterhaltsbeiträgen aufgewendet. Hinzu kamen noch Bundesbeiträge in der Höhe von 117'000 bis 154'000 Franken.