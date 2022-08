Fischsterben in der Thur: Tote Barben in Müllheim und Uesslingen

Fischsterben «Helfen würde nur Dauerregen»: In der seichten und zu warmen Thur sterben mehrere hundert Barben In den letzten Tagen stieg die Wassertemperatur in der Thur auf bis zu 25 Grad – in Müllheim und Uesslingen verendeten deswegen mehrere hundert Fische nach dem Ablaichen. Immerhin: Die kühlen Nächte könnten die kritische Situation bald etwas entschärfen. Stefan Marolf Jetzt kommentieren 17.08.2022, 17.41 Uhr

Ein toter Fisch, mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Barbe, auf der Oder in Deutschland. Bild: Imago

Zu seicht, zu warm, zu sauerstoffarm: In den letzten Tagen wurde die Thur zwischen Müllheim und Uesslingen zur tödlichen Falle. Beim Wehr in Müllheim seien 100 bis 150 tote Barben angeschwemmt worden, sagt Roman Kistler, Leiter der Thurgauer Jagd- und Fischereiverwaltung. In Uesslingen habe man zwar nur einzelne Kadaver gefunden, aber:

«Die spült es den Fluss hinunter. Im Zürcher Thur-Abschnitt sind es mehrere hundert Kilo toter Fisch.»

Bei einem durchschnittlichen Gewicht von rund einem halben Kilo pro Barbe dürften also an die tausend Barben gestorben sein.

Laichstress und Sauerstoffmangel enden tödlich

Die Tiere hätten am Fortpflanzungsgeschehen teilgenommen und seien vom Ablaichen geschwächt gewesen, vermutet Kistler. Und:

«Der Laichstress in Kombination mit dem tiefen Wasserstand, zu hohen Temperaturen und wenig Sauerstoff war wohl tödlich für die Barben.»

Schon 20 Grad Wassertemperatur bedeuten für Barben Stress. Bild: Imago

Was Kistler sagt, lässt sich mit Hydrodaten des Bundesamts für Umwelt untermauern. Während im August 2021 durchschnittlich 60 Kubikmeter Thurwasser pro Sekunde die Messstelle in Halden bei Bischofszell passierten, waren es in den letzten Tagen zwischen vier und fünf. Weiter flussabwärts in Andelfingen zeigt sich ein vergleichbares Bild.

Die Abflussmenge liegt also markant unter der Norm – und die Wassertemperatur gleichzeitig deutlich darüber. Im vergangenen August war die Thur im Thurgau rund 16 Grad warm. Im Moment zeigen die Thermometer in Bischofszell und Andelfingen bis zu 25 Grad an.

Die Massnahmen in der Thur bleiben wirkungslos

Die Jagd- und Fischereiverwaltung hat zusammen mit dem Fischereiverein Frauenfeld schon Mitte Juli auf die für Fische bedrohlichen Umstände reagiert. An der Murg-Mündung bei der Rohrerbrücke zwischen Frauenfeld und Warth hat man eine Ruhezone mit Bändern abgesteckt und sie mit Tafeln markiert. Genützt hat es offenbar wenig. Eine Garantie für die Wirksamkeit solcher Massnahmen gebe es nicht, sagt Kistler, und:

«Das Barbensterben hätte nicht verhindert werden können.»

Die mit Bändern abgesperrte Fischruhezone in der Thur bei Frauenfeld konnte die Barben nicht retten. Bild: Stefan Marolf

Besser funktioniert hat der Hitzeschutz für Fische im Rhein. Über die ausgebaggerten und beschatteten Stellen sagt Kistler: «Die Massnahmen wurden von den Fischen angenommen.» An den geschützten Plätzen haben sich vor allem die wärmeempfindlichen Äschen eingefunden, allerdings in viel geringerer Zahl als vor vier Jahren. Der traurige Grund: «Der Bestand hat sich vom Fischsterben 2018 bis heute nicht erholt.»

Tote Aale auch am Schweizer Ufer

Eine Bedrohung sind die hohen Temperaturen auch für Aale im Bodensee. Nachdem mehrere Exemplare vor Konstanz und am Seerhein angeschwemmt wurden, bestätigt Kistler: «Das Problem besteht auch am Schweizer Ufer.» Kritisch werde es vor allem nachts, wenn Abbauprozesse von Wasserpflanzen Sauerstoff verbrauchen. Schaffen es Aale nicht rechtzeitig aus den betroffenen Zonen, sterben sie.

Roman Kistler, Leiter der Thurgauer Jagd- und Fischereiverwaltung. Andrea Stalder

Roman Kistler hofft, dass sich die Situation in den Thurgauer Gewässern bald entspannt. «Über Nacht hat es in den letzten Tagen immer abgekühlt, das bringt sehr viel», sagt er mit Blick auf die Wassertemperatur. Etwas weniger optimistisch schaut er den angekündigten Niederschlägen entgegen:

«Regnet es nur lokal, ist das Wasser nullkommaplötzlich wieder weg. Helfen würden nur zwei, drei Tage Dauerregen.»

