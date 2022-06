Der Sinkflug der Thrugauer Steuerfüsse ist möglichweise gestoppt

Finanzen Thurgauer Steuerfüsse sind im Sinkflug – die Talsohle ist nun möglicherweise erreicht Der Trend setzt sich fort. Im vergangenen Jahr hat jede dritte Thurgauer Gemeinde dank guter Wirtschaftslage ihre Steuern gesenkt. Zumindest in diesem Ausmass dürfte damit vorerst Schluss sein. Silvan Meile Jetzt kommentieren 25.06.2022, 05.20 Uhr

Marcel Ruchet ist Leiter der Thurgauer Steuerverwaltung. Bild: Reto Martin

In der Gemeinde Bichelsee-Balterswil steht einiges an: Strassenprojekte, Regenwasserkanalisationen, ein neues Feuerwehrfahrzeug und ausserdem soll etwa das Gemeindearchiv digital werden. Gleichzeitig versucht die Gemeinde, Fremdkapital zurückzuzahlen. Um das alles unter einen Hut zu bringen, befürwortete die Gemeindeversammlung im vergangenen November eine Steuerfusserhöhung um fünf Prozent.

Bichelsee-Balterswil ist kantonsweit ein Einzelfall. In allen anderen Thurgauer Gemeinden ist der Steuerfuss für das laufende Jahr nach unten angepasst worden - oder er blieb zumindest unverändert. «Rund jede dritte Politische Gemeinde senkte 2022 ihren Steuerfuss», schreibt die kantonale Dienststelle für Statistik am Freitag in einer Mitteilung. 54 der 80 Thurgauer Gemeinden hielten hingegen an den Gemeindesteuerfüssen des Vorjahres fest.

Unter dem Strich haben sich aber die Steuerfüsse für das laufende Jahr sogar in sämtlichen Thurgauer Gemeinden nach unten bewegt. Der Kanton schreibt:

«Dank der Senkung des Staatssteuerfusses von 117 Prozent auf 109 Prozent sind die Gesamtsteuerfüsse – die Summe aus Staats-, Gemeinde-, Schulgemeinde- und Kirchensteuer – 2022 in allen 80 Gemeinden tiefer als im Vorjahr, sowohl für die evangelische wie auch für die katholische Bevölkerung.»

Dass letztlich jede Gemeinde einen tieferen Gesamtsteuerfuss ausweist, sei besonders positiv. Der Staat profitiere von einer gut funktionierenden Wirtschaft und erfolgreichen Unternehmen, sagt Marcel Ruchet, Leiter der kantonalen Steuerverwaltung. Die Aussichten für das kommende Jahr sind aber nicht mehr ganz so verheissungsvoll.

Weltwirtschaft sorgt für Unsicherheit

«Schaut man auf die Weltwirtschaft, sieht man tatsächlich neue Herausforderungen», sagt Ruchet. Thurgauer Unternehmen seien zwar gut gerüstet, von der Ukraine-Krise, Lieferengpässen, verteuerten Rohstoffen oder Halbfabrikaten werden aber auch sie betroffen sein. Und dann kommt noch Inflation dazu.

Diese Aussichten dürften zur Vorsicht mahnen. Ruchet denkt, dass sich die Steuerfüsse in den Thurgauer Gemeinden sicher nicht mehr in dieser Breite weiter senken lassen. Dass es stattdessen nun im grossen Stil in die andere Richtung geht und viele Thurgauer Gemeinden ihre Steuerfüsse bald wieder anheben müssten, erwartet er hingegen auch nicht.

Steuerkraft: Warth-Weiningen ist alleinige Spitzenreiterin

Die Rangliste der derzeit steuergünstigsten Gemeinde führt gemäss Dienststelle für Statistik aktuell Bottighofen an. Warth-Weiningen folgt auf Platz zwei. Die höchste Steuerlast trägt weiterhin die Bevölkerung von Arbon.

Seenachtsfest im Hafen von Bottighofen, der aktuell steuergünstigsten Thurgauer Gemeinde. Bild: Reto Martin (10. August 2018)

Betrachtet man das gesamte Kantonsgebiet, stieg die Steuerkraft pro Einwohner im Jahr 2021 wieder leicht an, nachdem sie 2020 zum ersten Mal seit über zehn Jahren etwas gesunken war. Mit 2209 Franken sei sie rund 2,2 Prozent oder 47 Franken höher gewesen als 2020, heisst es in der Mitteilung.

«Wie in den letzten vier Jahren führte Warth-Weiningen auch 2021 die Rangliste der Gemeinden mit der höchsten Steuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner mit 6665 Franken an». Dank des kräftigen Anstiegs um 1093 Franken setze sich die Gemeinde klar vor Bottighofen (4500 Franken) und Salenstein (4316 Franken), die auf den Plätzen 2 und 3 folgen. «Die tiefste Steuerkraft pro Einwohner verzeichneten 2021 die Gemeinden Salmsach (1503 Franken), Schönholzerswilen (1550 Franken) und Sommeri (1562 Franken).»

