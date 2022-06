Thurgau soll sich nicht auf den Finanzausgleich verlassen

Finanzen Raus aus der Abhängigkeit: Der Thurgau soll im Finanzausgleich ein Geberkanton werden Der Thurgau finanziert sich als Nehmerkanton im Finanzausgleich immer mehr auf Kosten von Bürgerinnen und Bürgern anderer Kantone, sagt SVP-Kantonsrat Stephan Tobler. Mit einer Interpellation will er nun einen Richtungswechsel einschlagen. Silvan Meile Jetzt kommentieren 20.06.2022, 05.00 Uhr

SVP-Kantonsrat Stephan Tobler während einer Debatte im Thurgauer Grossen Rat. Bild: Donato Caspari

Der Kanton Thurgau muss sich ordentlich aufrappeln, um auf den eigenen Beinen stehen zu können. SVP-Kantonsrat Stephan Tolber spricht in einer Interpellation diesen Kraftakt an. Der Kanton soll sich der Herausforderung annehmen, all seine Ausgaben selber zu tragen, findet Tobler.

Er zeigt in seiner Interpellation die Abhängigkeit des Thurgaus vom nationalen Finanzausgleich auf. Der Egnacher sagt:

«Unser Kanton finanziert seine Strukturen immer mehr auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger anderer Kantone.»

Die grössten Summen fliessen von den Geberkantonen Zürich, Zug und Genf in den nationalen Finanzausgleich. In einer Interpellation rechnet Tobler vor, wie der Thurgau als Nehmerkanton im vergangenen Jahr von 256 Millionen Franken profitierte. Für 2022 seien bereits Zahlen von rund 239 Millionen Franken publik.

«Damit rangiert der Thurgau schweizweit auf dem viertletzten Platz pro Einwohner.»

Tobler fügt hinzu:

«Die Zuflüsse aus Bern haben sich seit 2017 um elf Prozent erhöht und steigen kontinuierlich weiter.»

Der nationale Finanzausgleich sei dadurch eine massgebliche Einnahmequelle für die Kantonskasse. Darauf sollten sich die Thurgauerinnen und Thurgauer aber nicht ausruhen. Der Kanton müsse Anstrengungen unternehmen, um seinen Haushalt selber zu finanzieren.

Toblers Vision: Der Thurgau soll sich bemühen, im nationalen Finanzausgleich vom Nehmer- zum Geberkanton zu mutieren. Deshalb fragt er die Regierung, ob sie Chancen erkenne, dies zu erreichen.

Die Abhängigkeit als Klumpenrisiko

Der Finanzausgleich ist auch bei der Regierung ein Thema. Doch gleich dereinst zum Geberkanton aufzusteigen, dürfte beim Potenzial des Thurgaus ein äussert anspruchsvolles Ziel sein. In seiner «Strategie Thurgau 2040», in der sich der Regierungsrat den Kompass für die Zukunft richtet, äussert er sich entsprechend zurückhaltend:

«Der Kanton Thurgau soll eine gesunde Eigenfinanzierung anstreben und seine Abhängigkeit vom nationalen Finanzausgleich in Zukunft verringern.»

Etwas ambitionierter tönt es vom neusten Mitglied in der Regierung. Drei Tage nach seiner Wahl stellte sich Regierungsrat Dominik Diezi Mitte Februar auf Tele Ostschweiz den Fragen von «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid. Angesprochen auf die Pläne des St.Galler Kantonsparlaments, vom Nehmer- zum Geberkanton aufzusteigen, sagte Diezi:

«Mittel- oder längerfristig muss es auch für den Thurgau das Ziel sein, sich aus dieser Abhängigkeit befreien zu können.»

Denn sie berge ein Klumpenrisiko. Entscheide aus Bundesbern könnten sich im Kanton sofort finanziell negativ auswirken.

Regierungsrat Dominik Diezi (links) und «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid in der Sendung «Zur Sache» auf Tele Ostschweiz. Bild: Michel Canonica, (16. Februar 2022)

Viel Geld auf der hohen Kante

Tobler findet, der Zeitpunkt sei gekommen, sich weg von der Nehmermentalität zu bewegen. Die Voraussetzungen seien sehr gut. Er verweist auf mehrere hervorragende Jahresabschlüsse in Folge, prallvolle Fonds, einen hohen Eigenkapital und ein entsprechendes Nettovermögen.

Doch im System seien klassische Fehlanreize entstanden, so Tobler weiter. «Vor allem in Kantonen wie dem Thurgau, die stark auf den Finanzausgleich angewiesen sind, entsteht eine Resignation, ein ‹Nehmercharakter› stellt sich ein, man nimmt die jährlichen Zuflüsse entgegen und ruht sich darauf aus.» Dem gelte es entgegenzuwirken. «Begriffe wie Eigenverantwortung, Mitsprache, Selbstfinanzierung, Selbstbestimmung und Unabhängigkeit müssen im Zentrum stehen.»

Tobler will nun in seinem Vorstoss von der Regierung wissen, welche geeigneten Massnahmen ergriffen werden müssten, um das Ziel Geberkanton erreichen zu können. Und: Falls dieses Ziel zu utopisch sei, was müsste der Kanton Thurgau unternehmen, um die Reduktion der Abhängigkeit vom nationalen Finanzausgleich zu erreichen? Tobler denkt etwa daran, dass sich die Zahlungen aus dem Ressourcenausgleich bis 2040 um 30 bis 50 Prozent senken.

Die Regierung hat für ihre Antwort ein Jahr Zeit.

