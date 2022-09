Der Kanton Thurgau muss seine Finanzreserven anzapfen

Finanzen Düstere Finanzaussichten: Der Kanton Thurgau muss seine Reserven anzapfen Die Ausgaben steigen, die Einnahmen brechen ein. Der Kanton Thurgau budgetiert das kommende Jahr mit einem Defizit von 43,3 Millionen Franken. Die Hauptgründe sind die Krise in der Ukraine und weniger Steuereinnahmen. Silvan Meile Jetzt kommentieren 29.09.2022, 18.30 Uhr

Urs Meierhans, Chef der Thurgauer Finanzverwaltung, und Regierungsrat Urs Martin stellen das Budget 2023 vor. Arthur Gamsa

Der Himmel ist rot gefärbt auf dem Titelbild des 230-seitigen Budgets 2023 des Kantons Thurgau. Die Zahlen sind es auch. Für das kommende Jahr rechnet die Thurgauer Regierung mit einem Verlust von 43,3 Millionen Franken. Für Regierungsrat Urs Martin ist das jedoch noch kein Grund, Alarm zu schlagen. «Dank der guten Rechnungsabschlüsse in den vergangenen Jahren ist dieser Voranschlag verkraftbar», sagt der Finanzdirektor. Am Donnerstagmorgen präsentierte er das Budget vor den Medien.

Massiver Einbruch bei den Einnahmen

Die Finanzaussichten für das nächste Jahr sind geprägt von Krisen: Corona, Ukraine, Energie. «Ein äusserst schwieriges Umfeld mit vielen unbekannten Faktoren», sagt Martin. Sicher ist, dass im Vergleich zu den Vorjahren weniger Geld in die Staatskasse fliessen wird. Durch die Steuerfusssenkung von acht Prozent sind die Steuereinnahmen bereits um rund 50 Millionen zurückgegangen.

Und aufgrund der angekündigten Verluste der Schweizerischen Nationalbank (SNB) dürften 2023 deutlich geringere Ausschüttungen in die Kantone fliessen, wenn es tatsächlich solche gibt. «Es ist offen, ob wir überhaupt etwas erhalten», sagt Martin. Zusätzlich würden aufgrund der Neuregelung des Finanzausgleichs von dort rund 24,5 Millionen Franken wegbrechen.

Die Ausgaben nehmen trotzdem zu

Trotz der herausfordernden Finanzlage hält der Kanton an seinen hohen Investitionsausgaben von 80,6 Millionen Franken für das Jahr 2023 fest. Darunter fallen etwa der Ergänzungsbau des Regierungsgebäudes in Frauenfeld sowie die Museumsprojekte des Kantons. Martin sagt:

«Gerade in der aktuell unsicheren Zeit ist es wichtig, dass die öffentliche Hand Investitionen tätigt.»

Urs Martin, Vorsteher des Departements für Finanzen und Soziales. Arthur Gamsa

Ausserdem habe der Regierungsrat entschieden, die Löhne des Staatspersonal generell um 1,5 Prozent anzuheben. Dabei verweist er auf die Teuerung und die grossen Herausforderungen wie Pandemie, Trockenheit, Energieversorgung und Digitalisierung, welche die Verwaltungsangestellten zu bewältigen hatten und noch haben. Zusammen mit zusätzlichen Stellen wächst der Personalaufwand im Budget 2023 auf 440 Millionen Franken an. Das sind 17 Millionen mehr als für 2022 budgetiert.

Jetzt muss Eigenkapital aufgebraucht werden

Die Situation ist für den Finanzdirektor insbesondere deshalb verkraftbar, da die Thurgauer Staatsfinanzen sehr viel Eigenkapital aufweisen: 817 Millionen Franken. Davon werden jedoch in den nächsten Jahren 127 Millionen Franken aus Erlös des Börsenganges der Thurgauer Kantonalbank wegfallen. Nun dürfte aber der Zeitpunkt gekommen sein, weiteres Eigenkapital abzubauen.

Von den rekordhohen Ausschüttungen, die in den vergangenen Jahren in den Thurgau flossen, hat sich der Kanton einiges für schlechte Zeiten auf die hohe Kante gelegt. 150 Millionen Franken weisen derzeit die SNB-Schwankungsreserven auf. Damit wäre ein Totalausfall von SNB-Ausschüttungen während vier Jahren knapp verkraftbar, sagt Martin.

Selbstfinanzierungsgrad kippt ins Negative

Im Finanzplan ist in diesem Szenario somit ein deutlicher Rückgang an Eigenkapital ausgewiesen. Die Einnahmen decken die Ausgaben nicht, der Selbstfinanzierungsgrad dreht ins Minus. Urs Meierhans, Chef der Thurgauer Finanzverwaltung, sagt, dass dies der Staatshaushalt kurzfristig verkrafte. Hält das nun prognostizierte Szenario mit einem negativen Selbstfinanzierungsgrad längerfristig an, dürften andere Massnahmen nötig werden. Derzeit werde nicht am Steuerfuss gerüttelt, stellt Martin klar.

Urs Meierhans, Chef der Finanzverwaltung. Arthur Gamsa

Etwas Licht am düsteren Finanzhimmel gibt es aber dennoch. Das laufende Jahr verlaufe besser als budgetiert, sagt Urs Meierhans. Statt des veranschlagten Defizits von 20,8 Millionen Franken dürfte das Ergebnis positiv ausfallen.

