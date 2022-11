Der Kanton versucht, die Liegenschaftssteuer zu retten.

Finanzen Der Kanton startet einen Rettungsversuch: Warum die Liegenschaftssteuer möglicherweise doch nicht am Ende ist Der Grosse Rat sprach sich für die Abschaffung der Liegenschaftssteuer aus. Weil dadurch auch den Gemeinden Geld in den Kassen fehlt, fordern sie Kompensationsbeiträge vom Kanton. Dieser wehrt sich und stimmt ein Klagelied an. Silvan Meile Jetzt kommentieren 21.11.2022, 05.40 Uhr

Regierungsrat Urs Martin wehrte sich bereits im Grossen Rat gegen die Abschaffung der Liegenschaftssteuer. Bild: Ralph Ribi

Es klingt wie die Aufforderung zur Kehrtwende. Die Thurgauer Regierung regt an, einen Entscheid des Kantonsparlaments auf den Prüfstand zu stellen. Der Regierungsrat «macht beliebt», dass die Abschaffung der Liegenschaftssteuer nochmals überdacht werden sollte. Das schreibt er in der Antwort auf eine Motion von FDP-Kantonsrat Gabriel Macedo. Was steckt dahinter?