O’Neil Bürgi ist in Arbon am Bodensee aufgewachsen und hat sich schon früh zum Ziel gesetzt, eines Tages vom Filmemachen leben zu können. Nach der Malerlehre versuchte er den Einstieg in die Filmbranche zu schaffen, indem er sich von Praktikum zu Praktikum hangelte und so Erfahrungen im Schnitt, Videojournalismus, auf Filmsets und bei der Produktion von Werbespots sammelte. Sein Kinodebüt schaffte Bürgi schliesslich 2009 mit dem Dokumentarfilm «Dancing with the Storms». Drei Jahre später lief sein zweiter Dokumentarfilm «Fenster zum Jenseits» über die Schweizer Kinoleinwände. 2015 entschied sich der Arboner für eine theoretische Ausbildung an der F+F Kunstschule in Zürich. Nebenbei arbeitete er als Editor weiter. Mit seinem ersten Animationsfilm «Cat Noir», den er im Rahmen seiner Abschlussarbeit fertigte, gewann Bürgi mehrere Preise. Heute arbeitet er als freier Filmschaffender und Film Editor und wirkt immer wieder an diversen Projekten mit, etwa für das Fernsehen. Ausserdem bietet er Beratungen und Coachings an. Der 40-Jährige lebt in Frauenfeld. (aye)

Über den Kinofilm «Ale»

Bürgis neuster Film «Ale» begleitet die 19-jährige Wrestlingschülerin Alessandra auf der Suche nach ihrer eigenen Wrestling-Persona, aber auch sich selbst. Während den Dreharbeiten änderte sich das Konzept des Dokumentarfilms aufgrund unvorhersehbarer Geschehnisse im Leben der Protagonistin komplett. «So ist ein etwas anderer Film entstanden, als ursprünglich geplant», sagt Bürgi, der darüber aber nicht traurig ist. Der Schweizer Kinostart wäre auf den Frühling 2020 geplant gewesen, musste aber wegen der Pandemie um sechzehn Monate verschoben werden. Für den Coming-of-Age-Film erhielt der Thurgauer 2021 am «Snowdance Independent Film Festival» den Preis für den Besten Dokumentarfilm. (aye)

Hinweis

Seine Filme können unter www.cede.ch als DVD gekauft werden und befinden sich auf den Streamingplattformen Vimeo, Play Suisse und Artfilm.