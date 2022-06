Generationenwechsel Dr. Lechmann übergibt an Dr. Lechmann: Wenn ein Hausarzt die Praxis von seinem Vater übernimmt

Der Gossauer Hausarzt Dr. Armin Lechmann denkt mit 70 Jahren langsam an den Ruhestand. Sein Sohn will nun in die grossen Fussstapfen seines Vaters treten. Eine Reportage über zwei Menschen, die ihr Leben ihren Patientinnen und Patienten widmen.