Ferienjobs Sie waren jung und brauchten das Geld: Die Studentenjobs der Redaktion Für das Leben lernten wir: Als wir noch jung waren, besserten wir unser Taschengeld regelmässig mit Ferienjobs auf. Was wir dabei erlebt haben? Saucige Raclette-Chefs, gefährlichen Metallregen und kuriose Klassenzimmer ohne Fensterscheiben. Texte: Redaktion TZ, SGT & APZ, Illustrationen: Tom Werner 16.07.2022, 05.40 Uhr

Funkelperlende Augen und sprudelnde Cola

Julia Nehmiz – Redaktorin St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Jeden Samstag von Mitternacht bis morgens um 8 im Kult-Imbiss Falafel braten, das war ein guter Studentenjob, reichte aber nicht aus. Also beim «Pur»-Konzert («Du blitzt mich an mit deinen Funkelperlenaugen» – schlimm!) im Stuttgarter Neckarstadion Getränke ausschenken. Nicht am Stand. Im Gehen. «Frauen verkaufen Cola, Männer Bier», sagte der schmierige Chef. 15-Liter-Kanister auf den Rücken geschnallt, links am Gurt die Becher, rechts der Zapfhahn. Pschpsch: Cola, frisch gezapft. Das Konzertpublikum verlangte Bier. Bezahlt wurde man pro verkauftem Kanister. «Pur» kann ich immer noch nicht leiden. (miz)

Ein sportlicher Sommer für den Sportmuffel

Reto Voneschen – Redaktor St.Gallen. Bild: Hanspeter Schiess

Clever war’s nicht, die Familie kannte aber den Chef des Golfplatzes Lenzerheide und der war 1974 auf Personalsuche. So kam der 17-jährige Kantischüler zum ersten Job: Der Bewegungsmuffel arbeitete einen Sommer lang als Caddy. Er trug Golferinnen und Golfern die Schläger hinterher. Und am Abend durfte er mit seinen Leidensgenossen auf der Driving Range jene Bälle suchen, die die Spieler tagsüber ins Grüne gepfeffert hatten. Zu verdienen war auf den Neun- und 18-Loch-Parcours gutes Geld. Die 200 Runden jenes Sommers über Stock und Stein haben aber die Liebe zur Bewegung an frischer Luft nicht geweckt. Im Gegenteil. (vre)

Scannen stärkt die Nerven

Rossella Blattmann – Redaktorin Ost. Bild: Andri Vöhringer

Während meines geisteswissenschaftlichen Studiums an der Universität Zürich sass ich weniger bekifft in der Vorlesung, wie manch einer nach der Lektüre unlängst erschienener Berichte denken mag. Ich habe eher gearbeitet. Zum Beispiel sass ich an der Kasse eines grossen Coop-Supermarktes. Als Kassierin muss man sich einiges gefallen lassen. Etwa sexistische Sprüche. Gut erinnere mich an den Herrn, der eine Packung Präservative aufs Band legte, und zu mir meinte, dass wir ja leider keine Extra-Large-Kondome führten. Haha. Scannen hat meine Nerven gestärkt. Davon profitiere ich als Redaktorin noch heute. (bro)

Todesängste im Ersatzteillager

Markus Schoch – Redaktor Arbon. Bild: Reto Martin

Irgendwie hatte es mich nicht erstaunt, als der Nutzfahrzeughersteller NAW vor 20 Jahren den Betrieb in Arbon einstellte. Ich hatte dort als Aushilfe im Materiallager gearbeitet. Richtig viel zu tun hatte ich nicht, obwohl andere fast gar nichts machten. Einer fuhr oft mit dem Velo durch den Betrieb und verkaufte Drogen, für deren Konsum es einen Raum gab. Jedenfalls trafen sich viele dort, um zu rauchen. Sie hatten viel zu Lachen, doch lustig war es nicht immer, was sie anstellten. Einmal fuhr einer im Rausch mit dem Stapler gegen das Hochregallager. Ich stand in der Nähe und hätte sterben können. Es regnete Guss und Eisen. (mso)

Überraschung in der Umkleidekabine

Noemi Heule – Stv. Chefredaktorin. Bild: Arthur Gamsa

In einem Billigmodegeschäft riss ich nach der Matura Polyesterpullover aus Plastikverpackungen, drapierte sie auf Bügel oder faltete und stapelte sie zu Kleidertürmen. Nur um die achtlos hingeworfenen Einzelstücke später in der Umkleidekabine wieder einzusammeln. Überhaupt meide ich seither Umkleiden. Der Grund: Viele suchten das Geschäft offenbar vor allem wegen der Toilette auf. Als sie wegen Vandalismus geschlossen war, verrichtete jemand seine Notdurft kurzerhand in der Kabine. Es blieb kein Einzelfall. Aber der einzige von vielen Nebenverdiensten, der den Namen «Scheissjob» wortwörtlich verdiente. (nh)

Es duftete den ganzen Tag nach Landjägern

Raphael Rohner – Onlinereporter. Bild: Ralph Ribi

Viele Mitschüler haben damals die Nase gerümpft, als ich von meinem ersten Ferienjob erzählt habe: «Du? In einer Metzgerei? Wirklich?» Dabei hat mich mein erster Ferienjob nachhaltig geprägt und ich habe sogar meine Berufslehre in einer Metzgerei gemacht. Morgens schon um 4 Uhr musste ich täglich in der Ochsenmetzg in Gossau stehen und beim Zerlegen helfen. Man wurde oft etwas schmutzig und hin und wieder blutig. Dafür duftete es den ganzen Tag herrlich nach Würsten, Fleischkäse und Landjägern. Alles konnte man schnabulieren. Von meinem ersten «blutigen» Zahltag habe ich mir dann schliesslich eine Fotokamera gekauft. (rar)

Diskussion zwecklos – Raclette gibts mit Sauce

Ramona Koller – Redaktorin APZ. Bild: Ralph Ribi

Während meinem Volontariat jobbte ich an einem Raclette-Stand. Statt Silberzwiebeli und Gürkli gab’s zum heissen Härdöpfel nebst Käse allerdings verschiedene Saucen. Unzählige Male habe ich den Wartenden erklären müssen, dass wir keine Beilagen aus dem Essigglas anbieten. Zugegeben, auch ich war bei meiner ersten Schicht etwas irritiert. Dennoch überzeugte ich die Kundschaft, dass man das Gericht probiert haben muss. Nebst dieser Überzeugungskraft habe ich noch etwas mitnehmen können. Auf meinem Tisch finden sich seither «Gürkli & Co» nur für die Gäste. Raclette gibt’s bei mir auch privat nur mehr mit Sauce! (rak)

Mit der Kärcherpistole kenne ich mich aus

Peter Exinger – Blattmacher TZ. Bild: Michel Canonica

Ich war als Student werktätig. Während meine Kommilitonen die Uni Wien lahmlegten und ein Semester im Herbst 1987 streikten, habe ich Autos gewaschen. Vor allem Taxis. An einer Tankstelle. Schwarz bezahlt, freilich. Aussenwäsche, aber auch Innenraum-Vollputz. Dabei habe ich eine grüne Shell-Uniform getragen (nein, es gibt keine Fotos davon). Man lernt einen ganzen Zoo als Tankwart und Wagenputzer kennen. Klar. Immerhin aber macht mir noch heute mit der Kärcherpistole am Auto keiner was vor. «Was? Das soll sauber sein? Da schau her, hier ist Dreck. *tsssccchhht* Und so ist sauber!» (pex)

Pippi Langstrumpf in Endlosschleife

Perrine Woodtli – Redaktorin St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Meine Liebe für Tiere führte mich in den Walter-Zoo, wo ich während der Kanti als Ponymeitli arbeitete. Nachdem ich die Ponys eingesammelt, gestriegelt und gesattelt hatte, hiess es jeweils: Vier Stunden lang im Kreis gehen. Der absolute Star war ein weisses Pony, das mit seinen schwarzen Punkten wie Pippis «Kleiner Onkel» aussah. Auf diesem zu reiten, war ohne pausenlos «Zwei mal drei macht vier, widdewiddewitt und drei macht neune» zu trällern offenbar nicht möglich – sehr zum Leidwesen meiner Ohren. Hauptsache die Kinder hatten Spass. Und ich noch jahrelang einen Ohrenwurm. «Hollahi-hollaho-holla-hopsasa.» (woo)

Saunagürtel im Akkord

Michael Genova – Ressortleiter Ost. Bild: Ralph Ribi

Vor dem Spam-E-Mail war die Faxwerbung. Mein Genfer Arbeitgeber kannte keine Gnade: Wer in den späten 2000er-Jahren noch ein Faxgerät besass, wurde täglich mit den neuesten Billigschrott-Angeboten aus Fernost eingedeckt. Meine Aufgabe als Student war es, die eingehenden Bestellungen abzutippen. Besonders gut liefen eine Zeit lang die Saunagürtel. «Umschnallen, aufheizen, abspecken», lautete das windige Versprechen. Ich tippte im Akkord. Und während ich mich durch den Strom der Bestellungen kämpfte, verabschiedeten sich meine Kolleginnen in den Pausenraum, wo schon bald die Weissweingläser klirrten. (mge)

Schüler klettern aus dem Fenster

Annina Flaig – Redaktorin Arbon. Bild: Reto Martin

Ich sagte spontan zu. Ein Studentenjob als Deutschlehrerin im zentralafrikanischen Kamerun. Das ist doch mal eine Abwechslung, dachte ich. Und Deutsch kann ich ja. Na dann. Mein Klassenzimmer war eine Baracke ohne Tür und Fensterscheiben. In meiner Klasse waren 118 Mädchen und Buben. Sie kletterten zum Fenster rein und raus, wie es ihnen passte. Ich machte vorne den Hampelmann und erzählte unglaubliche Geschichten, damit mir überhaupt mal irgendjemand zuhörte. Im Nachhinein keine schlechte Vorbereitung für meine beiden aktuellen Jobs als Journalistin und Mutter. (afl)

Zuckersüsser Semesterferienjob

Mathias Frei – Redaktor Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Wenn im Herbst jeweils die Kampagne der Zuckerfabrik startet, legt sich dieser erdig-süsse Geruch über Frauenfeld. Es geht aber noch viel süsser. Im Spätsommer 2002 war es, ein Semesterferienjob, zwei Wochen. Körperlich robust musste man sein, denn man musste schaufeln – und zwar Zucker. Bei der Zuckeri gab es zwei 30 Meter hohe Silos, in denen Zucker gelagert wurde. Oben rein, später unten wieder raus. Wenn die Zuckerberge dann nur noch vier Meter hoch waren, musste man von Hand nachhelfen und den Zucker in die Öffnungen schaufeln. Zum Kampagnenstart mussten die Silos leer sein. Die Dusche am Abend lohnte sich. (ma)

Meine Karriere im Verkauf ist gescheitert

Sheila Eggmann – Redaktorin. Bild: Andrea Stalder

Während meines Studiums habe ich Parfüm und Kosmetikprodukte in der Unterführung beim Zürcher Hauptbahnhof verkauft. Wir hatten die Weisung, jedem Kunden mindestens 50 Franken abzuziehen. Wenn jemand eine Handcreme kaufen wollte, mussten wir ihm das ganze Sortiment zeigen in der Hoffnung, die Person kaufe auch noch eine Gesichtscreme mit «Kaschmir-Textur» oder ein Shampoo mit «Repair-Komplex». Ich war im Aufschwatzen nicht sonderlich gut, was ein abruptes Ende für meine Verkäuferinnenkarriere bedeutete. Es gab zwar nie eine Kündigung, aber ich wurde schlichtweg nicht mehr eingeteilt. (shi)

Der Überbringer von Briefen und Bargeld

Manuel Nagel – Redaktor Amriswil. Bild: Reto Martin

Es war zu Beginn der 90er-Jahre, als ich als Ferienablöse auf der Post Briefe und Päckli in Amriswil verteilte. Aber nicht nur. Es gab Tage, da hatte ich die Taschen buchstäblich voller Geld, denn damals brachte der Pöstler auch noch die AHV-Gelder zu den Leuten nach Hause – wer es denn bar auf die Hand haben wollte. Teilweise hatte ich am frühen Morgen, als ich das Postgebäude verliess, einen hohen fünfstelligen Betrag bei mir, der bis zum Ende meiner Tour leider wieder auf null sank. Wobei – nicht ganz. So manch einer war so erfreut über den monatlichen Geldsegen, dass auch der Überbringer noch mit einem Batzen beschenkt wurde. (man)

«Richtig arbeiten» beim Landmaschinenmechaniker

Aylin Erol – Volontärin Tagblatt. Bild: Belinda Schmid

«Ihr Studierten wisst doch nicht, wie man richtig anpackt», hat’s seitens meines Onkels geheissen – einem Landmaschinenmechaniker. Studiert war ich zwar noch nicht, aber das war ihm einerlei. Und so ging’s für mich in den Ferien, in denen meine Kantigspänli in den Süden reisten, eben zu ihm in die Werkstatt, um mal «richtig zu arbeiten». Das bedeutete: Schrauben sortieren, Wände streichen oder putzen. Sehr viel putzen. Denn für die wirklich coolen Aufgaben – Schweissen bis die Funken sprühen oder mit einem Traktor herumkurven – fehlte mir halt doch das Geschick. Und der Führerschein. (aye)

Mario Testa – Redaktor Weinfelden. Bild: Reto Martin

Tonnenweise Ziegel und Zement

Sehr gute Erinnerungen habe ich an den Sommer 2002, ein Jahr vor meinem Einstieg in den Journalismus. Damals durfte ich als Handlanger für zwei Thurgauer Akkordmaurer drei Monate lang arbeiten. Das bedeutete sehr frühes Aufstehen und harte Knochenarbeit. Nach der ersten Woche konnte ich die Vorarbeiten wie Ziegelsteine herantragen, Zement mischen und kleinere Gerüste aufbauen für die beiden Brüder wunschgemäss erledigen. Zur Krönung liessen sie mich dann sogar den Kran bedienen. Das Handlangen für die Maurer brachte mir kurzfristig etwas Muckis, grosse Zufriedenheit und ordentlich Geld in die Kasse. (mte)