Ferien In unter sieben Stunden auf Schienen ans Mittelmeer: So weit kommt man mit einem Mal Umsteigen ab Frauenfeld oder Konstanz Ein Wanderausflug ins Tirol, ein Shopping-Trip nach Mailand oder eine Kulturreise nach Düsseldorf: Vom Thurgau aus ist das alles ohne teure Tankstopps und Flughafen-Hektik möglich. Stefan Marolf Jetzt kommentieren 07.10.2022, 05.20 Uhr

Der IC8 verbindet Frauenfeld zweimal pro Stunde mit Zürich. Von dort fahren Züge in alle Nachbarländer. Bild: Andrea Stalder

In die Ferien verreisen war auch schon unkomplizierter – und für diejenigen, die mit dem Auto unterwegs waren, vor allem günstiger. Anfang Oktober 2021 lag der Preis für den Liter Benzin bei 1.82 Franken, heute ist er 37 Rappen höher.

Flugreisende ihrerseits mussten sich vergangenen Herbst zwar mit PCR-Test und Covid-Zertifikat herumschlagen, dafür waren manche Flughäfen menschenleer. Im Gegensatz dazu brach diesen Sommer regelrechtes Flug-Chaos aus: Passagiere warteten stundenlang auf ihre Flieger oder verloren ihr Gepäck.

Wer weder auf Tumult am Gate noch auf den Preisschock an der Tankstelle Lust hat, sollte sich überlegen, mit dem Zug zu verreisen – mit einem Mal Umsteigen kommt man bis ans Mittelmeer.

316 Stufen führen auf den Turm Philippe Le Bon, der mitten in Dijon steht. Bild: Imago Images

Zumindest unter der Woche kommt man von Frauenfeld einmal pro Tag –nämlich genau um 14.48 Uhr – mit einem Mal Umsteigen nach Dijon. Via Zürich dauert die Reise nur drei Stunden und neun Minuten. In der Hauptstadt des Burgund warten Weingut-Touren oder der Ausblick über die Stadt vom Turm Philippe Le Bon aus.

Das EU-Parlamentsgebäude spiegelt sich im Wasser des Ill, der in mehreren Armen durch Strassburg fliesst. Bild: Imago Images

Konstanz–Offenburg–Strassburg in unter dreieinhalb Stunden: Das ist der direkteste Weg ins Elsass. Der Zug fährt unter der Woche stündlich, am Wochenende unregelmässiger. In der «Hauptstadt Europas» sind unter anderem das EU-Parlament und der Europäische Menschenrechtsgerichtshof zu Hause.

Hinter dem Marienplatz ragt der Turm des Münchner Rathauses 85 Meter in die Höhe. Bild: Getty

Das Oktoberfest ist zwar vorbei, aber die Hauptstadt Bayerns ist mit dem Marienplatz oder dem Olympiapark trotzdem einen Besuch wert. Über Frauenfeld und Winterthur oder Konstanz und St.Gallen erreicht man die drittgrösste Stadt Deutschlands in unter vier Stunden.

Die Skyline hinter der Ignatz-Bubis-Brücke verleiht Frankfurt Metropolen-Flair. Bild: Getty

Was für Heidi von Maienfeld aus mit einigen Umständen verbunden war, ist heute ab Frauenfeld ein Leichtes: Mit dem ICE Zürich–Kiel gelangt man in unter fünf Stunden nach Frankfurt. Die Geburtsstadt Goethes wird wegen ihrer Skyline auch «Mainhattan» genannt.

Vom Düsseldorfer Schloss ist nur noch der weisse Turm übrig: Er steht auf dem Burgplatz direkt am Rhein. Bild: Getty

Von Konstanz führen viele Wege nach Düsseldorf – je nach Wochentag und Abfahrtzeit müssen Reisende in Stuttgart, Mannheim oder Offenburg umsteigen und zwischen sechs und acht Stunden einrechnen. Am Ziel wartet eine sehenswerte Altstadt mit Rheinufer-Flair.

Hinter den farbigen Häusern des Innsbrucker Stadtteils Mariahilf erhebt sich die Nordkette in die Höhe. Bild: Imago Images

Tirol-Reisen für Nachteulen: Wer auf schnellstem Weg nach Innsbruck will, muss in Frauenfeld um 20.18 Uhr einsteigen, in Zürich den Zug Richtung Wien nehmen und kommt fünf Stunden später ans Ziel. Die Nordkette am Stadtrand ist ein Paradies für Wandervögel.

Der grösste seiner Art in Salzburg: der 15 Meter hohe Residenzbrunnen auf dem Residenzplatz. Bild: Getty

Von Frauenfeld ist die Mozart-Stadt sieben Zug-Stunden entfernt – wer bereit ist, mehr als einmal umzusteigen, kommt auch in unter sechs Stunden ans Ziel. Salzburg ist seit 1997 Teil des Unesco-Weltkulturerbes und wartet mit barocken Sehenswürdigkeiten auf.

So leer wie auf dem Bild ist der Mailänder Domplatz höchstselten. Bild: Getty

Die Modemetropole knapp 50 Kilometer südlich der Schweizer Grenze ist von Frauenfeld aus im Zweistundentakt sehr gut erschlossen: Über Zürich und durch den Gotthard dauert die Reise rund vier Stunden. Den Dom muss man gesehen haben.

Mit zwölf Quadratkilometern Fläche und rund 30 Kilometern Quaianlagen ist der Seehafen von Genua der grösste Italiens. Bild: Getty

Auf Schienen ans Meer: Ab Frauenfeld ist das täglich um 09.48 Uhr mit Umstieg in Zürich möglich. Die Fahrt dauert ziemlich genau sechs Stunden und endet auf der Piazza Principe in Genua. Die Hauptstadt Liguriens ist für ihren Hafen und für ihre Geschichte bekannt.

