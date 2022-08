Thurgauer FDP will sich zurück nach Bundesbern kämpfen

FDP-Thurgau: Ja zur AHV-Reform – und macht sich Gedanken über eine Ständeratskandidatur «Der Reformbedarf bei der AHV ist ausgewiesen», so Kantonalpräsident Gabriel Macedo an der FDP-Mitgliederversammlung vom Dienstagabend im Arenenberg. Dies sahen auch die Liberalen so – und stimmten deutlich für die Reform des Sozialwerkes. Christof Lampart 18.08.2022, 17.00 Uhr

FDP-Kantonalparteipräsident Gabriel Macedo an der Mitgliederversammlung auf dem Arenenberg. Bild: Christof Lampart

Die FDP-Thurgau will mit aller Macht bei den Nationalrats- und Ständeratswahlen 2023 wieder nach Bern. Man rede zurzeit mit vielen Kandidatinnen und Kandidaten, sagte Parteipräsident Gabriel Macedo.

«Wir werden mit einer Topliste in die Wahlen steigen können.»

Bezüglich möglicher Listenverbindungen gab sich Macedo zuversichtlich-zugeknöpft: «Da sind wir seit Wochen dran und auf einem guten Weg.» Und als ein Mitglied wissen wollte, ob sich die FDP für eine Ständeratskandidatur erwärmen könne, schloss der Parteipräsident nichts aus: «Das ist natürlich ein grosses Thema; wir sind da vertieft am Rechnen», erklärte Macedo und gab die Parole für den nationalen Wahlkampf 2023 aus: «Es braucht mehr Blau in Bern!».

Ein erster Schritt

Bei der AHV-Vorlage fiel das Verdikt mit 64 Ja zu 2 Nein deutlich aus. Zuvor hatten die beiden Kantonsrätinnen Edith Wohlfender (SP, Kontra) und Kristiane Vietze, (FDP, Pro) rhetorisch die Klingen gekreuzt. Während Wohlfender darauf hinwies, dass in Sachen Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann immer noch allzu viel im Argen liege, um nun Ja zu einer Vorlage zu sagen, welche vor allem die Frauen benachteilige, betonte Vietze, dass alle Menschen ihren Beitrag leisten müssten, um das wichtigste Sozialwerk der Schweiz zu retten.

Vietze verdeutlichte, dass die Abstimmung vom 25. September nur der Start in die aus ihrer Sicht richtige Richtung sein könne, denn «mit dieser AHV-Reform sind wir noch nicht fertig; sie ist aber ein erster Schritt, der uns mehr Zeit gibt». Vor allem drei Punkte sprächen für ein Ja an der Urne:

«Die Reform bringt sichere Renten ohne Rentenkürzungen, eine grössere Selbstbestimmung durch die Flexibilisierung beim Rentenalter und – was ganz wichtig ist – sie wird solidarisch von allen Generationen getragen.»

Wichtig sei auch, so Macedo, dass man dann an der Urne sowohl Ja zur AHV-Reform als auch zur Mehrwertsteuererhöhung sage – denn ohne ein doppeltes Ja käme die Reform nicht zu Stande.

Verrechnungssteuer: «Lohnt sich am Ende für alle»

Ähnlich unumstritten verlief bei den FDP-Mitgliedern die Parolenfassung fürs Verrechnungssteuergesetz (65 Ja, 1 Nein) und zur Massentierhaltungs-Initiative (1 Ja, 64 Nein, 1 leer). Der Präsident des Thurgauer Gewerbeverbandes und alt Nationalrat Hansjörg Brunner legte dar, dass mit einem Ja zur Vorlage der Schweizer Fremdkapitalmarkt gestärkt werde, indem die Zinserträge von der Verrechnungssteuer befreit und die Umsatzabgabe auf inländische Obligationen aufgehoben würden.

Zwar müsse man anfänglich wegen der Reform mit verminderten Steuereinnahmen von rund 200 Millionen Franken rechnen, doch spätestens nach fünf Jahren würden die Einnahmen im Plus sein. «Die Vorlage führt am Ende zu mehr Arbeitsplätzen und Einkommen, was wiederum mehr Steuereinnahmen ergibt. Somit lohnt sich ein Ja auf Dauer nicht nur für die Unternehmen, sondern für alle», so Brunner.

«Wir hätten dann ein Wirtschaftsproblem»

FDP-Kantonsrätin Michèle Strähl stellte die von Umweltverbänden und linken Kreisen lancierte Massentierhaltungs-Initiative vor – und riet davon ab, ihr zuzustimmen. Die Initianten wollten mit dem Volksbegehren eine «moralische Diskussion führen», deren Ziel es sei, dass am Ende weniger tierisches Eiweiss gegessen werde. Aus Strähls Sicht schiesst die Initiative übers Ziel hinaus, denn «wir haben bereits heute eines der strengsten Tierschutzgesetze der Welt, welches regelt, dass es in der Schweiz keine industrielle Tierproduktion gibt, welche das Tierwohl systematisch verletzt».

Auch die Forderung nach einer durchgehenden Bio-Suisse-Norm für alle in- und ausländischen landwirtschaftlichen Produkte sei unhaltbar, denn «dadurch würde dem Konsumenten die Wahlfreiheit genommen und die Eigenversorgung der Schweiz, die heute bei 57 Prozent liegt, sinken». Auch sei es eine Utopie zu glauben, dass sich bei den ausländischen Produkten die Bio-Suisse-Standards praktisch umsetzen liessen, zumal eine solche Einschränkung auch den Abkommen mit der EU und der WTO widerspräche. «Wir hätten dann nicht nur ein Landwirtschafts-, sondern ein Wirtschaftsproblem», warnte Strähl.