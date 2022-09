Familie «Sind uns erschreckend ähnlich»: Über Verwechslungen und den Wunsch nach Abgrenzung – drei Thurgauer Zwillingspaare erzählen Manche von uns würden sich das wünschen: ein zweites Ich – jemand, der bedingungslos hinter einem steht. Viele Zwillinge haben das, und sie wissen: Es kann auch anstrengend sein. Drei Thurgauer Zwillingspaare erzählen vom Leben mit einem Doppelgänger. Helio Hickl und Stefan Marolf Jetzt kommentieren 10.09.2022, 05.40 Uhr

Guido (links) und Harry Anliker mit Jessica Meister-Anliker (links) und Jennifer Anliker, Harrys Töchtern. Bilder: Helio Hickl

Dass sie zweieiige Zwillinge sind, sieht man Joel und Samuel Felleiter nicht an. Zwar hat Joel seine Haare akkurater frisiert als sein Bruder und «etwa vier Punkte im Gesicht», wie er selbst sagt. Trotzdem sehen sich die beiden Elfjährigen, zumindest auf den ersten Blick, zum Verwechseln ähnlich.

Ein Besuch bei den Fünftklässlern in Dozwil zeigt: Die Gemeinsamkeiten gehen weit über die Optik hinaus. Die Buben gehen zusammen in die Schule, teilen sich ein Zimmer, den Freundeskreis und die Interessen. Ihr liebstes Hobby: Hütten bauen, natürlich gemeinsam. Joel findet:

«Es ist cool, einen Zwillingsbruder zu haben. Man hat immer jemanden zum Spielen.»

Und Samuel sagt: «Wenn jemand gegen dich ist, hast du immer einen, der zu dir hält.»

Sie tun nur so: Samuel (links) und Joel Felleiter streiten fast nie.

Zwillinge interagieren schon im Mutterleib miteinander

Für die enge Beziehung zwischen Joel und Samuel gibt es eine Erklärung: Ungeborene Zwillinge interagieren schon ab der 14. Schwangerschaftswoche miteinander und wachsen gemeinsam auf. In vielen Fällen lockert sich die Bindung im jungen Erwachsenenalter und wird später wieder enger.

So weit sind Joel und Samuel Felleiter noch nicht – ganz im Gegensatz zu Harry und Guido Anliker. Die beiden 61-Jährigen sind in Zürich aufgewachsen und leben heute in Uster beziehungsweise Wängi. Guido Anliker sagt:

«Wir sind als Zwillinge erzogen worden und mussten uns bis 14 immer gleich anziehen.»

Als Jugendliche hätten sie deshalb bewusst ihre eigenen Wege eingeschlagen.

Per Zufall zusammen in den Ferien

Obwohl die Brüder als junge Erwachsene eigenständiger lebten, blieben die Parallelen. Beide tanzten – Guido wettkampfmässig, Harry zum Spass –, heirateten und gründeten eine Familie. Heute sagt Guido:

«Wir sind uns erschreckend ähnlich.»

Zum Beweis liefert er zwei Anekdoten. Die erste: Guido und Harry haben unabhängig voneinander ein neues Hobby angefangen. Als sie sich davon erzählten, stellte sich heraus, dass beide das Bogenschiessen für sich entdeckt hatten. Und die zweite: Die Brüder buchten separat Ferien und landeten zur gleichen Zeit am gleichen Ort und im gleichen Hotel.

Einer auf der Bühne, der andere im Hintergrund

Bei all den Gemeinsamkeiten unterscheiden sich die Gebrüder Anliker vor allem in einem. Guido sagt:

«Mein Mundwerk ist deutlich grösser als Harrys.»

Während sein Bruder lieber im Hintergrund agiert, sucht Guido die Aufmerksamkeit und mag es, auf Bühnen zu stehen. Trotzdem ist er zuletzt kürzergetreten: Im Frühling haben Guido und Harry die jahrelange Vorstandstätigkeit im Schweizerischen Zwillingsverein niedergelegt.

Guido Anliker (links) sagt über sich und seinen Bruder Harry: «Wir haben eine tiefere Verbindung.»

Ihr alter Posten bleibt aber in Familienhand, denn: Neu im Vorstand sind Harry Anlikers Töchter Jessica und Jennifer, eineiige Zwillinge genau wie Vater und Onkel.

Dass das Zwillinge-Kriegen in der Familie liegt, beweisen die Anlikers damit nicht. Zwar ist die Neigung zum doppelten Eisprung, der Voraussetzung für zweieiige Zwillinge ist, vererbbar. Eineiige Zwillinge allerdings sind immer ein Zufall – ob eines oder zwei Spermien eine Eizelle befruchten, hat nichts mit den Genen von Mutter oder Vater zu tun.

Die Pubertät macht den Unterschied

Zufall ist es deshalb wohl auch, dass Jessica Meister-Anliker ihrem Onkel und Schwester Jennifer eher Vater Harry ähnelt. Jessica Meister-Anliker, die in Frauenfeld wohnt und vor kurzem geheiratet hat, sagt:

«Ich bin die mit der grossen Schnurre, Jennifer die Zurückhaltende.»

Weshalb das so ist, könne sie nicht erklären, aber: «Es war schon immer so. Ich habe sie schon als Kind in Schutz genommen und mich für sie gewehrt.» Dass bei Zwillingen immer der oder die Erstgeborene dominant sein soll, kann die Wissenschaft indes nicht bestätigen.

Berufswahl als Mittel zur Abgrenzung

Heute vergleicht Jessica die Beziehung zu ihrer Schwester mit einer Schere, die auf- und zugeht. «Jetzt sind wir gerade in einer sehr nahen Phase.» Der Wunsch nach Abgrenzung sei bei ihnen vor allem in der Pubertät stark gewesen – so stark, dass er die Berufswahl beeinflusste: Jessica wurde Floristin, Jennifer Kleinkindererzieherin. Erstere sagt:

«Einen anderen Beruf zu wählen als die Schwester war tatsächlich ein Entscheidungskriterium.»

Mittlerweile sehen sie den Umstand, eine Doppelgängerin zu haben, entspannter. Jessica sagt: «Wenn mich jemand für Jennifer hält, spiele ich mit, bis ich auffliege.»

Die 29-jährigen Jessica Meister-Anliker (links) und Jennifer Anliker sind «ein Herz und eine Seele».

Einen regelrechten Lausbubenstreich haben sich Guido und Harry Anliker in ihren Jugendjahren erlaubt. Als Harry den eigenen Führerschein noch nicht hatte, chauffierte er seinen Bruder mit dessen Ausweis vom Ausgang in Österreich über die Grenze nach Hause. «Das ist doch immer noch besser, als betrunken zu fahren!»

