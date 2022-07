Fall Hefenhofen: Ehemaliger Thurgauer Kantonstierarzt angeklagt

Fall Hefenhofen Tierquälerei zugelassen: Anklage gegen ehemaligen Thurgauer Kantonstierarzt Paul Witzig ging im Frühjahr 2020 in Pension. Nun hat der Tierschutzskandal in Hefenhofen, der im Sommer 2017 über Wochen die nationalen Schlagzeilen dominierte, den ehemaligen Thurgauer Kantonstierarzt wieder eingeholt. Die Staatsanwaltschaft hat gegen Veterinär Witzig und drei seiner ehemaligen Mitarbeiter Anklage erhoben. Christian Kamm Jetzt kommentieren 27.07.2022, 16.00 Uhr

Der Thurgauer Kantonstierarzt Paul Witzig orientiert am 8. August 2017 die Medien über den Zustand der Tiere auf dem Hof von Ulrich K. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Die Liste der strafrechtlich relevanten Verfehlungen, welche Witzig und punktuell auch seinen Mitarbeitern vorgeworfen werden, ist lang. So soll der ehemalige Amtsleiter ein im August 2013 angeordnetes Teiltierhalteverbot über den Tierhalter Ulrich K. nicht durchgesetzt haben.

In der Folge sind keine weiteren Massnahmen angeordnet und Kontrollen nur nach Vorankündigung durchgeführt worden. Auch habe Witzig auf zahlreiche Anzeigen zwischen Januar 2015 und Juni 2017 nicht reagiert, in denen dem Veterinäramt «verletzte, verendende und vernachlässigte Tiere wie auch eine nicht artgerechte Tierhaltung zur Kenntnis kamen», schreibt die Staatsanwaltschaft in ihrer Medienmitteilung:

«Hieraus ergibt sich der Tatvorwurf der mehrfachen Begünstigung durch Unterlassung, des Amtsmissbrauchs wie auch der mehrfachen Tierquälerei durch Unterlassung.»

Nachdem Demonstranten im August 2017 vier Tage lang am Strassenrand in Hefenhofen ausgeharrt hatten, war der Hof des Pferdezüchters Ulrich K. schliesslich am 8. August von der Polizei geräumt worden. Bilder von abgemagerten und verendeten Tieren schockierten damals die Öffentlichkeit.

Versuchte Nötigung und Amtsmissbrauch

Diese Räumung wird nun ebenfalls ein gerichtliches Nachspiel haben. In die Anklageschrift sind schon länger bekannte Vorwürfe eingeflossen, dass nach der Hofräumung zum Schaden des Tierhalters Ulrich K. Pferde unter Wert beziehungsweise zum Schaden einer Drittperson verkauft worden seien, die K. gar nicht gehörten.

Auf dieser Grundlage soll der ehemalige Kantonstierarzt verurteilt werden aufgrund versuchter Nötigung, mehrfachen Amtsmissbrauchs (teilweise durch Unterlassung), mehrfacher Begünstigung durch Unterlassung, mehrfacher Tierquälerei durch Unterlassung, Gläubigerschädigung, ungetreuer Geschäftsbesorgung und Sachentziehung. Gegen drei weitere Mitarbeiter des Veterinäramts fordert die Staatsanwaltschaft eine Verurteilung unter anderem wegen Amtsmissbrauch.

Demonstration in Frauenfeld auf dem Höhepunkt des Tierschutzskandals Hefenhofen. Donato Caspari (16. August 2017)

Konkrete Anträge zum Strafmass enthält die Anklageschrift keine. «Dazu ist die Staatsanwaltschaft nicht verpflichtet», sagt deren Mediensprecher Marco Breu auf Anfrage. Bei grösseren Verfahren sei es nicht unüblich, dass man sich erst bei der Hauptverhandlung festlege. Denn:

«Viele Überlegungen spielen bei der Frage des Strafmasses hinein.»

Tierquäler soll sechseinhalb Jahre hinter Gitter

Die juristischen Mühlen im Fall Hefenhofen mahlen langsam. Erst im vergangenen März, viereinhalb Jahre nach der Hofräumung, ist Anklage gegen Ulrich K. erhoben worden. In diesem Fall fordert die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren sowie Geldstrafe, Busse und Ersatzforderungen. Der Prozess am Bezirksgericht Arbon hat noch nicht stattgefunden.

Über die Anklage gegen Paul Witzig und seine Mitarbeiter wird am Bezirksgericht Frauenfeld entschieden. Ob weitere und allenfalls welche Zeugen im Gerichtssaal gehört werden, ist offen. Üblicherweise würden anlässlich der Hauptverhandlung nur die Beschuldigten befragt, sagt Breu. Es sei denn, dass eine der beteiligten Parteien eine Beweisergänzung beantragt oder das Gericht diese beschliesst.

Die Regierung steht nicht im Fokus

Klar ist: Die Thurgauer Regierung beziehungsweise Witzigs damalige Vorgesetzten werden keine Rolle spielen. Tierschützer Erwin Kessler hatte im August 2018 zwar Anzeige gegen den für das Veterinärwesen zuständigen Departementschef, Regierungsrat Walter Schönholzer, eingereicht. Das Büro des Thurgauer Grossen Rats lehnte als zuständiges Organ die Ermächtigung zur Eröffnung einer Strafuntersuchung gegen Schönholzer im Januar 2018 ab. Begründung: Es gebe zu wenig Hinweise und Kessler habe gezielt eine politische Absicht verfolgt.

Paul Witzig wollte auf Anfrage die Anklageerhebung nicht kommentieren.

