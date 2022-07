Anklage im Fall Hefenhofen: Tierquälerei erhitzt die Gemüter

Fall Hefenhofen Sind die vermeintlichen Tierquäler lediglich Bauernopfer? So denken Thurgauer Kantonsräte über den Fall Hefenhofen Das Tierleid auf dem Hof von Ulrich K. in Hefenhofen erschütterte 2017 das halbe Land. In den Medien waren Bilder von abgemagerten, verletzten oder gar verendeten Pferden zu sehen. Dann erst griffen die Behörden durch. Zu spät? Die Staatsanwaltschaft jedenfalls will nun den ehemaligen Kantonstierarzt und drei seiner damaligen Mitarbeiter vor dem Bezirksgericht zur Rechenschaft ziehen. Bei Kantonsräten stösst die Anklageerhebung auf Verständnis, wie eine Blitzumfrage zeigt. Hans Suter Jetzt kommentieren 28.07.2022, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Militär sichert die Pferde vom Hof von Ulrich K. Ennio Leanza/KEY

(8. August 2017)

Die Anklageschrift wird vor den Medien noch geheim gehalten. Bekannt ist erst: Der ehemalige Kantonstierarzt soll verurteilt werden aufgrund versuchter Nötigung, mehrfachen Amtsmissbrauchs (teilweise durch Unterlassung), mehrfacher Begünstigung durch Unterlassung, mehrfacher Tierquälerei durch Unterlassung, Gläubigerschädigung, ungetreuer Geschäftsbesorgung und Sachentziehung. Gegen drei weitere Mitarbeiter des Veterinäramts fordert die Staatsanwaltschaft eine Verurteilung unter anderem wegen Amtsmissbrauch. Konkrete Anträge zum Strafmass enthält die Anklageschrift indes keine.

Im Fall des verantwortlichen Regierungsrats Walter Schönholzer hatte die Staatsanwaltschaft ein Ermächtigungsgesuch zur Aufnahme einer möglichen Strafuntersuchung gestellt. Dieses wurde vom Büro des Grossen Rats Anfang 2018 abgelehnt.

Sind die Angeklagten lediglich Bauernopfer?

Kantonsrat Jost Rüegg, Grüne, Kreuzlingen. Bild: Donato Caspari

«Es soll kein Bauernopfer geben im Fall Hefenhofen», tönte es 2018 aus der Thurgauer Regierung, als der Bericht der eingesetzten Untersuchungskommission veröffentlicht wurde. Mit der Anklageerhebung gegen den ehemaligen Kantonstierarzt Paul Witzig und drei seiner ehemaligen Mitarbeiter wird nun aber der Verdacht genährt, dass es jetzt doch Bauernopfer geben könnte.

«Nein, das sind keine Bauernopfer, die Anklage erfolgt zu Recht», sagt der Kreuzlinger GP-Kantonsrat Jost Rüegg. Er hat sich vertieft mit dem Fall beschäftigt und war sogar an der Gant anwesend, als im August 2017 die Tiere auf dem Hof von Ulrich K. versteigert wurden. «Ich bin nach wie vor der Meinung, dass der verantwortliche Kantonstierarzt versagt hat. Hingegen verstehe nicht, warum weitere Mitarbeiter angeklagt werden», sagt Rüegg. Der verantwortliche Chef habe ihr Tun und Lassen abzusegnen. Sei dies nicht geschehen, habe die Führung versagt.

«Mit Paul Witzig trifft es nicht den Falschen. Er hat falsch gehandelt.»

Hart ins Gericht geht Jost Rüegg auch mit Regierungsrat Walter Schönholzer. «Ich habe ihm damals vorgeworfen, dass er in Kenntnis der Vorfälle die nötigen Handlungen nicht veranlasst hat und Witzig nicht zum Handeln gezwungen hat.» In den Augen Rüeggs hätte er erkennen müssen, dass anders hätte gehandelt werden müssen.

«Es ist schade, dass die Fehlleistungen der Regierung nicht strafbar sind. Das ist ärgerlich.»

Jost Rüegg kritisiert auch die schlechte Kommunikation der Regierung im Fall Hefenhofen. Mit einer Ausnahme: «Regierungspräsidentin Carmen Haag hat gut kommuniziert. Sie war souverän in ihrer Rolle und hat dadurch Schlimmeres verhindert.»

«Staatsanwaltschaft muss ihre Pflicht erfüllen»

Kantonsrat Stefan Leuthold, GLP, Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

«Die ganze Hefenhofen-Geschichte ist für viele Leute sehr belastend. Verursacher ist eine sehr spezielle Person», sagt der Frauenfelder GLP-Kantonsrat Stefan Leuthold. «Ich finde es schwierig, das nochmals aufzurollen. Doch die Staatsanwaltschaft muss ihre Pflicht erfüllen.» Politisch und verwaltungstechnisch sei der Fall im Gegensatz zum Juristischen aufgearbeitet. Das Veterinäramt sei heute besser aufgestellt. «Es war insgesamt ein sehr unübersichtlicher Fall. Und es sind sicherlich Fehler passiert, indem gewisse Massnahmen nicht umgesetzt worden sind», sagt Leuthold. Die nun erfolgte sei nicht unbedingt schön.

«Die Staatsanwaltschaft handelt aber richtig, wenn sie das nachverfolgt. Man kann das nicht einfach liegen lassen.»

Dass das Büro des Grossen Rats das Ermächtigungsgesuch zur Aufnahme einer möglichen Strafuntersuchung gegen den verantwortlichen Regierungsrat abgelehnt hat, bedauert Leuthold.

«Ein Resultat des Untersuchungsberichts»

Kantonsrat Jakob Auer, SP, Arbon. Bild: Donato Caspari

«Regierungsrat Walter Schönholzer warf damals der Presse und anderen vor, sie suchten ein Bauernopfer», sagt der Arboner SP-Kantonsrat Jakob Auer. Bei der nun angekündigten Anklageerhebung gehe es aber sicherlich nicht um Bauernopfer. «Das Veterinäramt hatte nicht alle Aufgaben so gelöst, wie es dies hätte tun müssen. Wenn Witzig nicht fähig war, hätte er entlassen werden müssen», sagt Auer in Anlehnung an den Bericht der Untersuchungskommission. «Wenn jemand seine Büez nicht macht und es kommt zu Folgen wie in Hefenhofen, muss man handeln», betont Auer. Die Anklageerhebung sei letztlich ein Resultat des Untersuchungsberichts.

«Die Anklage trifft Leute von der kantonalen Verwaltung, die ihre Arbeit nicht gemacht haben. Das sind keine Bauernopfer. Für den Kanton gelten die gleichen Gesetze, wie für alle anderen auch.»

Auer vermutet, dass Amtshandlungen nicht vollzogen und Beschlüsse nicht umgesetzt worden sind. «Trifft dies zu, werden sie für die Arbeit bestraft, die sie nicht gemacht haben. Dafür müssen sie nun geradestehen.»

Zwischen Strafrecht und politischer Aufarbeitung

Kantonsrat Pascal Schmid, SVP, Weinfelden. Bild: Donato Caspari

Auch der Weinfelder SVP-Kantonsrat Pascal Schmid begrüsst die Anklageerhebung. Er sieht darin kein Bauernopfer. «Das darf es nicht geben», betont er. Verwaltungsrechtlich sei der Fall Hefenhofen aufgearbeitet. Das Strafrecht sei jedoch etwas ganz anderes und habe mit der politischen Aufarbeitung nichts zu tun.

«Ich finde es richtig, dass die Staatsanwaltschaft im Zweifelsfall Anklage erhebt. Man darf aber nicht enttäuscht sein, wenn im Zweifelsfall ein Freispruch erfolgt.»

Es sei der gesetzliche Auftrag der Staatsanwaltschaft, im Zweifelsfall Anklage zu erheben (in dubio pro duriore). Und es sei der verfassungsmässige Auftrag des Gerichts, Angeklagte im Zweifelsfall freizusprechen (in dubio pro reo). «Wenn es knallt, trifft es immer jene, die am nächsten stehen», sagt Schmid. «Es beginnt beim Täter. Nach dem Täter ist das Veterinäramt schon ziemlich an zweiter Stelle, da es das Tierschutzrecht durchsetzen muss und bei Problemfällen nicht wegschauen darf.» Dass Regierungsrat Walter Schönholzer strafrechtlich nicht verfolgt werden könne, sei indes ein halb-rechtlicher und halb-politischer Entscheid gewesen.

Kantonsrat Beat Rüedi, FDP, Kreuzlingen. Bild: Donato Caspari

Für den Kreuzlinger FDP-Kantonsrat Beat Rüedi liegt die Sache in der Entscheidung der Staatsanwaltschaft. Er kritisiert aber: «Früher wurde von den Staatsanwälten mehr Verantwortung übernommen.» Er stelle fest, dass Staatsanwälte die Verantwortung im Sinn von «in dubio pro duriore» gerne auf die Gerichte abschieben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen