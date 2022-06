Reportage Latex, Leder und Peitschen in Konstanz: Darüber freuen sich Sadomaso-Fans an der Fetisch-Party am Bodensee Am Samstag ist das Torture Ship nach zwei Jahren Pause endlich wieder über den Bodensee gefahren. Zahlreiche BDSM-Fans und Schaulustige waren dabei. Eine Reportage. Felicitas Markoff Jetzt kommentieren 26.06.2022, 13.18 Uhr

Rentnerin Nina Tischendorf aus Villingen-Schwenningen ist mit ihrem Verlobten hier. Bild: Felicitas Markoff

Samstagabend: Erste Schaulustige treffen kurz nach 20.00 Uhr auf dem Pier 9 in Konstanz ein. Sie warten auf das Torture Ship – es soll um 20.50 Uhr eintreffen. Eine Zirkusartistin mit Namen «Dark Angel» gibt den Besucherinnen und Besuchern derweil eine erste Kostprobe. Während sie eine elegante Performance an einem Seil vollführt, trudeln nach und nach die ersten BDSM-Fans ein; die meisten sind in aufwendigen Lack und Leder gekleidet und manche folgen dem neuesten Trend der Szene: Sie sind als Tiere da.

Devote Männer werden vor dem Publikum ausgepeitscht

Cathy Hoffman aus Villingen-Schwennigen ist ein BDSM-Fan. Im bürgerlichen Alltag arbeitet sie als Schmuckmacherin. Sie sagt: «Ich bin neugierig.» Sie sei zum ersten Mal hier und fühlt sich in ihrem Kostüm wohl: Sie trägt ein enges schwarzes Korsett, dazu Netzstrümpfe. Ihr Kollege Louis Hills aus Tennenbronn absolviert eine Ausbildung als Heil- und Erziehungspfleger. Auch er ist zum ersten Mal hier und freut sich auf neue Erfahrungen:

«Ich möchte auf dem Torture Ship Sachen machen, die ich noch nie erlebt habe.»

Um viertel vor neun präsentiert sich Pier 9 ziemlich voll: Partygäste und Schaulustige. Domina Charlize steht mitten in der Menge und hält eine Peitsche in der Hand. Vor ihr kniet ein Mann und wartet darauf, von ihr versohlt zu werden. Nun holt sie aus und schlägt mit Wucht zu. Die Menge jubelt und feuert so die Domina immer wieder von neuem an. Charlize findet immer wieder Männer, die ihr Hinterteil hinhalten und alle ernten grossen Applaus.

Domina Charlize zeigt den Männern wo es lang geht. Bild: Felicitas Markoff Ein in Latex verkleideter BDSM-Fan hält ein alkoholisches Getränk in der Hand, als er aus dem Torture Ship in Konstanz aussteigt. Bild: Felicitas Markoff Dieses Paar hat sich bei der Kostüm Auswahl besonders Mühe gegeben. Bild: Felicitas Markoff BDSM-Fans und Schaulustige sehen zu, wie das Torture Ship in Konstanz ankommt. Bild: Felicitas Markoff Diese Sadomaso freuen sich auf die Party. Bild: Felicitas Markoff Louis Hills steht am Pier 9. Im Hintergrund ist Domina Charlize zu sehen, wie sie eine Frau versohlt. Bild: Felicitas Markoff Luftakrobatin ‹«Dark Angel» ›erntet viel Applaus nach ihrer Performance. Bild: Felicitas Markoff Diese Frau fällt als sexy Polizistin besonders auf. Bild: Felicitas Markoff Besucherinnen und Besucher beobachten die Show von «Dark Angel». Bild: Felicitas Markoff So kann ein BDSM-Kostüm unter anderem aussehen. Schwarz, sexy und gewagt. Bild: Felicitas Markoff Dieser Sadomaso Fan steigt aus dem Torture Ship aus. Sein Outfit ist gewagt. Bild: Felicitas Markoff Viele Besucherinnen und Besucher gehen als Freunde zur Torture Ship Party. Bild: Felicitas Markoff Nina Tischendorf fühlt sich in Latex besonders sexy. Bild: Felicitas Markoff Domina Charlize steht vor dem Publikum und posiert mit der Peitsche. Bild: Felicitas Markoff Vier BDSM-Fans haben sich für die gleiche Hasen Maske entschieden. Bild: Felicitas Markoff Die Freude und Euphorie ist sowohl bei den Sadomaso Fans wie auch bei den Schaulustigen spürbar. Bild: Felicitas Markoff Diese maskierte Frau steht die Freude ins Gesicht geschrieben. BIld: Felicitas Markoff Die Stimmung unter den Menschen ist lustig, verspielt und fröhlich. Bild: Felicitas Markoff Zirkusartistin «Dark Ange» klettert für eine Zugabe noch mal das Seil hinauf. Bild: Felicitas Markoff Die ersten BDSM-Fans auf dem Torture Ship. Bild: Felicitas Markoff

Die Zirkusartistin «Dark Angel» aus Berlin performt währenddessen wieder auf dem Seil und führt eine aussergewöhnliche Luftakrobatik vor. Sie ist heute zum ersten Mal für das Torture Ship engagiert worden. Über ihre Arbeit sagt sie: «Als Zirkusartistin habe ich Respekt vor dem Risiko.» Obwohl sie viel Erfahrung mitbringt, schiesst das Adrenalin während der Performance immer noch durch ihren Körper, wie sie sagt. Aber sobald die Show begonnen habe, vergesse sie alles um sich herum.

In Lack und Leder fühlt sich Rentnerin richtig sexy

Rentnerin Nina Tischendorf aus Villingen-Schwenningen ist mit ihrem Verlobten hier und sie sagt: «Ich lerne gerne neue Leute kennen und ich liebe es, Lack und Leder zu tragen. Darin fühle ich mich richtig sexy.» Sie sei sonst aber nicht in dieser Szene unterwegs. Madame Tina aus Olten war vor drei Jahren zum ersten Mal auf dem Torture Ship und sie würde diese Partys immer wieder von neuem spannend finden. Sie sagt:

«Ich finde es am schönsten, Gleichgesinnte zu treffen.»

Sie erklärt, dass es verschiedene Fetische gebe. Sie selbst stehe seit 40 Jahren auf Latex und fühle sich dabei, als würde sie in einer neuen Haut stecken.

Domina Charlize will polarisieren

Domina Charlize präsentiert sich in Konstanz gekonnt vor dem Publikum. Bild: Felicitas Markoff

Domina Charlize aus Hamburg fasziniert die bunte Menschenschar der BDSM-Szene. Sie sagt: «Die Toleranz untereinander ist gross und jeder soll so leben wie er ist. Ich bin gern auffällig gekleidet.» Wichtig sei: Die Partygäste sollen sich geborgen fühlen und ihre devote Seite ausleben können.

Das Schiff verlässt Konstanz kurz nach halb 10. Ein Augenschein auf dem Party-Schiff zeigt, dass Männer und Frauen sich freiwillig auspeitschen lassen. Das ganze wirkt aber verspielt und lustig. Die BDSM-Fans loben sich gegenseitig für die Kostüme. Und wer sein Outfit noch aufpeppen möchte, kann auch auf dem Schiff passende Kostüme sowie Sexspielzeug kaufen. Die Stimmung auf dem Torture Ship ist ausgelassen und friedlich.

