Thurgau: SVP-Nationalrätin Verena Herzog kündigt Rücktritt an

Entscheid Die Thurgauer SVP-Nationalrätin Verena Herzog tritt nicht mehr zu den Wahlen an Verena Herzog, Nationalrätin der SVP Thurgau, hat bekannt gegeben, dass sie bei den eidgenössischen Wahlen 2023 nicht mehr antritt. Die SVP bedauert den Entscheid. Jetzt kommentieren 11.09.2022, 11.12 Uhr

Zieht sich aus dem Nationalrat zurück: Die 66-jährige Verena Herzog Bild: Keystone

Bei den eidgenössischen Wahlen vom 22. Oktober 2023 tritt Nationalrätin Verena Herzog nicht wieder an. Sie wird die aktuelle Legislatur, welche bis zum 4. Dezember 2023 dauert, ordentlich beenden, wie ihre Partei mitteilt.

Verena Herzog lässt sich im Communiqué der SVP Thurgau wie folgt zitieren:

«Ich werde bis zum letzten Tag 100 Prozent Einsatz für die Schweiz und den Thurgau geben.»

Die SVP Thurgau wird laut eigenen Angaben «alles daran setzen», ihre drei Nationalratssitze und den Ständeratssitz am 22. Oktober 2023 zu verteidigen.

Verena Herzog rückte 2007 in den Kantonsrat nach und wurde 2009 in den Gemeinderat von Frauenfeld gewählt. Nach dem Rücktritt von Peter Spuhler rückte sie im März 2013 in den Nationalrat nach. Herzog ist Mitglied der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit und der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur. (pd/red.)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen