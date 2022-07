Was die Thurgauer Parteipräsidenten verdienen

Entschädigungen Hoher Aufwand, tiefer Lohn: So viel verdienen die Thurgauer Parteipräsidenten Sie müssen immer erreichbar sein und die Partei im besten Licht präsentieren. Wenn es Ärger gibt, sind die Parteipräsidenten erst recht gefragt. Das Amt an der Spitze einer politischen Kraft kann nicht nur undankbar sein, dieses Führungspersonal ist auch noch schlecht bezahlt. Silvan Meile Jetzt kommentieren 08.07.2022, 05.00 Uhr

GP-Nationalrat Kurt Egger liest auch im Bundeshaus die «Thurgauer Zeitung». Auf sein Salär als Kantonalpräsident verzichtet er zu Gunsten der Partei. Peter Klaunzer/Keystone

Mehrmals hat der Zürcher Nationalrat Benjamin Fischer betont, er bekomme für das Amt als SVP-Parteipräsident des Kantons Zürich keinen Lohn. Recherchen der «NZZ am Sonntag» bringen ihn nun in Bedrängnis. Die Zeitung beruft sich auf E-Mails, wonach verschiedene Spender aus dem Umfeld der Partei zusammen mehrere zehntausend Franken über das Konto eines Unterstützungskomitees an Fischer überwiesen haben sollen.