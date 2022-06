Thurgau setzt auf Fotovoltaik statt auf Solarthermie

Energiewende Verdrängungskampf bei den Erneuerbaren im Thurgau: Wärmespeicher gegen Solarstrom In der Ostschweiz ist sie kaum bekannt. Dabei kann die Solarthermie fürs ganze Jahr Wärme und Warmwasser liefern. Der Thurgauer GLP-Kantonsrat Stefan Leuthold fordert, dass der Kanton Solarthermie propagiert. Andrea Paoli, Leiter der Abteilung Energie, hält dagegen: Solarthermie sei aufwendiger als Fotovoltaik. Thomas Wunderlin Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.10 Uhr

Bei den Bauarbeiten für ein Mehrfamilienhaus in Oberburg bei Burgdorf wird ein Wärmespeicher aufgestellt. Bild: PD

Der Energiewende einen kräftigen Schub geben wollten Thurgauer Kantonsräte von GLP, GP und SP mit einer Motion, die den Ausbau der Fotovoltaik verlangte. Bauherren sollten bei Neubauten zwingend Solarstromanlagen aufs Dach schrauben müssen.

Der Grosse Rat lehnte den Vorstoss am Mittwoch ab. In der Diskussion rief der Frauenfelder GLP-Kantonsrat Stefan Leuthold in Erinnerung, dass es auch die Solarthermie gibt, eine weitere bewährte Technik zur Nutzung der Solarenergie. Im Unterschied zur Photovoltaik wird dabei kein Strom erzeugt, sondern lediglich Wasser erhitzt.

Stefan Leuthold, GLP Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

«Die Solarthermie hat ein riesiges Potenzial», sagt Leuthold auf Nachfrage. Er fordert, dass die Abteilung Energie des Kantons Thurgau Solarthermie-Systeme verstärkt propagiert und finanziell fördert. Bisher würden nur Sonnenkollektoren unterstützt; solche baue aber fast niemand mehr.

Tatsächlich hat die Abteilung Energie nach Angaben ihres Leiters Andrea Paoli letztes Jahr nur 15 Unterstützungsgesuche für thermische Kollektoren erhalten, hingegen 580 Gesuche für Batteriespeicher.

Die billige Fotovoltaik hat sich durchgesetzt

GLP-Kantonsrat Leuthold ist überzeugt, dass solarthermische Anlagen für Mehrfamilien- wie für Einfamilienhäuser geeignet sind. Ein Einbau sei in der Regel eher bei einem Neubau sinnvoll, da sonst ein nachträglicher Einbau eines grossen Wassertanks aufwendig sei.

Ein Haus sei in der Regel mit Solarwärme nicht zu 100 Prozent autark. Aber im Unterschied zu Wärmepumpen benötige Solarthermie praktisch keine Stromzufuhr. In der Ostschweiz seien heizungsunterstützende Solarthermie-Anlagen kaum bekannt, anders als beispielsweise im Kanton Bern, wo einzelne Dächer vollflächig mit Kollektoren belegt sind. Im Thurgau ist Leuthold keine Anlage bekannt, welche ausschliesslich mit Sonnenwärme betrieben wird.

Der hohe Ölpreis sorgte 2008/2009 für einen vorübergehenden Boom der Solarthermie, erinnert sich Leuthold. Danach sei die Nachfrage wieder zusammengefallen. Dazu hätten die fallenden Preise für Fotovoltaikanlagen beigetragen. Die Fotovoltaik hat die Solarthermie verdrängt, sagt Leuthold:

«Die Solarthermie ist das Stiefkind der Energiewende.»

In der Energiebranche wird Solarthermie vor allem mit einem Namen verbunden: dem Solarpionier Josef Jenni. Der Erfinder der Tour de Sol, eines Wettrennens mit solarbetriebenen Fahrzeugen, baute 2007 in Burgdorf das erste vollumfänglich mit Sonnenenergie beheizte Mehrfamilienhaus Europas.

Im Kern des Gebäudes, das acht Wohnungen umfasst, steht ein 205'000 Liter fassender, 17 Meter hoher Wassertank. Dessen Inhalt wird an sonnigen Tagen über Sonnenkollektoren aufgeheizt. Das Volumen ist so gross, dass der Tank als Wärmespeicher für das ganze Jahre dient. Auch in der kalten Jahreszeit und an trüben Tagen reicht die Wärme zum Heizen und für die Warmwasserversorgung.

Abteilung Energie bevorzugt Fotovoltaik

Dass die Solarthermie durch die Fotovoltaik verdrängt worden ist, bestätigt Andrea Paoli, Leiter der Abteilung Energie. Solarthermie seit «keine schlechte Idee». Sie funktioniere. Man könne thermische Energie in grossen Wassertanks speichern.

Doch der Aufwand bezüglich Kosten und Material sei relativ hoch: «Für ein Einfamilienhaus braucht es einen Wassertank von 2,5 bis 3 Meter Durchmesser, der vom Keller bis zum Dach reicht.» Der Leiter der Abteilung Energie sagt:

Andrea Paoli, Leiter Abteilung Energie. Bild: Ralph Ribi

«Wir sind der Meinung, dass auf den Dächern Solarstrom produziert werden soll.»

Fotovoltaik sei relativ günstig. Der überschüssige Strom könne ins Netz abgegeben werden. Momentan verfügt die Schweiz laut Paoli über genügend Speicherkapazität für Strom: «In fünf oder zehn Jahren ist es vielleicht anders.»

Der Ausbau des Solarstroms werde weitere Speicher nötig machen, etwa in Form eines Speichersees oder durch Umwandlung in Wasserstoff.

