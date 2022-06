Energieversorgung Spitzenlast-Gaskraftwerk im Thurgau? Regierungsrat schlägt dem Bund das Gelände der KVA Weinfelden vor Zur Sicherstellung der landesweiten Stromversorgung plant der Bund den Bau von zwei bis drei Reserve-Gaskraftwerken. Auf der Liste der vorgeschlagenen Standorte suchte man die Ostschweiz bislang vergeblich. Doch nun bringt der Thurgauer Regierungsrat einen möglichen Standort ins Spiel: das Gelände der Kehrichtverbrennungsanlage Weinfelden. Hans Suter Jetzt kommentieren 06.06.2022, 17.00 Uhr

Kehrichtverbrennungsanlagen müssen nach 35 bis 40 Jahren umfassend erneuert werden. Die KVA in Weinfelden verwertet seit über 25 Jahren die Abfälle des Thurgaus und aus dem benachbarten Ausland. Mario Testa

(14. April 2021)

Der Sulger FDP-Kantonsrat und Gemeindepräsident Andreas Opprecht hat sich gewundert, als er das gelesen hat: Zur Ausfallsicherung bei allfälligen Strommangellagen will der Bund gestaffelt zwei bis drei Spitzenlast-Gaskraftwerke in der Schweiz bauen – doch keines davon in der Ostschweiz. Im Konzept werden unter den möglichen 17 Standorten zehn in der Romandie und sieben in der deutschsprachigen Nord- und Zentralschweiz aufgeführt. Diese sogenannten Reserve-Gaskraftwerke dürfen nur im Notfall zum Einsatz kommen und dienen der nationalen Stromversorgung.

Andreas Opprecht, FDP-Kantonsrat, Sulgen. PD

FDP-Kantonsrat Andreas Opprecht reichte im Grossen Rat eine Einfache Anfrage ein mit dem Titel «Spitzenlastkraftwerke: Ging die Ostschweiz vergessen?». Darin fragt er den Thurgauer Regierungsrat, wie er das Konzept der Spitzenlast-Gaskraftwerke generell beurteilt, als wie wichtig er einen Standort nahe oder in der Ostschweiz erachtet und wie er in der weiteren Evaluation die Thurgauer Interessen von Wirtschaft und Bevölkerung einbringen will.

Schwankungen nehmen mit erneuerbaren Energien zu

Der Regierungsrat betrachtet die Energiestrategie als Verbundaufgabe von Bund, Kantonen und Gemeinden, wie er in seiner Antwort schreibt. «Mit dem Zubau von erneuerbaren Energien nehmen insbesondere die saisonalen Schwankungen und die generelle Volatilität der verfügbaren Kapazitäten zu. Dies führt dazu, dass künftig zur Sicherstellung der Netzsicherheit mehr Leistungsreserven benötigt werden.» Hierfür scheinen dem Regierungsrat die geplanten Spitzenlast-Gaskraftwerke zumindest mittelfristig eine Lösung zu sein, sofern dann genügend Gas (erneuerbar oder fossil) zur Verfügung stehe. Aus diesen Gründen nehme er das Konzept des Bundes, die Leistungsreserve mit der vorgesehenen Wasserkraftreserve in Kombination mit Spitzenlast-Gaskraftwerken sicherzustellen, zustimmend zur Kenntnis.

Standort im Thurgau aus Sicht des Regierungsrats möglich

Nun fragt sich, wo diese Spitzenlast-Gaskraftwerk stehen sollen. Zur Beantwortung dieser Frage hat der Bundesrat das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) beauftragt, die vorliegenden Informationen zu den möglichen Standorten mittels Vertiefungsanalysen zu vervollständigen. «In diesem Rahmen wurde auch der Kanton Thurgau gebeten, die kantonalen Rahmenbedingungen für ein mögliches Spitzenlast-Gaskraftwerk mitzuteilen und Standortvorschläge zu unterbreiten», schreibt der Regierungsrat in der Antwort auf den Vorstoss von Andreas Opprecht.

Genau das hat der Regierungsrat getan. Mit Stellungnahme vom 11. April 2022 habe das Departement für Inneres und Volkswirtschaft (DIV) dem Bundesamt für Energie (BFE) mitgeteilt, dass mit der Kehrichtverbrennungsanlage in Weinfelden ein geeigneter Standort in einem Industriegebiet mit Anschlüssen zur Gas- und Bahninfrastruktur vorhanden sei.

«Der Regierungsrat bietet dem Bund seine Unterstützung an, sollte sich der Standort in Weinfelden als ideal erweisen.»

Mit Blick auf den Thurgau schränkt der Regierungsrat jedoch ein: Es sei zu beachten, dass die mit den geplanten Spitzenlast-Gaskraftwerken generierte Leistungsreserve der Versorgungssicherheit der ganzen Schweiz dienen müsse. Die Gewährleistung der Stromversorgungssicherheit basiere auf dem Zusammenspiel von Kraftwerkskapazitäten und dem Stromnetz, das Transport und Verteilung der produzierten Energie sicherstelle. Die stark vernetzte und kleinräumige Schweiz hänge zudem von den Gegebenheiten in den Nachbarstaaten ab. Der Bund analysiere die Versorgungssicherheit deshalb in regelmässigen Abständen.

«Die Versorgungssicherheit im Kanton wird optimiert, wenn auf der Basis dieser Modellierung die besten Standorte der betreffenden Spitzenlast-Gaskraftwerke festgelegt werden», hält der Regierungsrat fest.

«Die geografische Nähe ist dabei von untergeordneter Bedeutung.»

Andreas Opprecht ist zufrieden mit der Antwort des Regierungsrats. Er sei davon ausgegangen, dass es nicht so sehr darauf ankomme, wo diese Kraftwerke stehen. «Ich finde es dennoch gut, dass der Regierungsrat mit dem Gelände der KVA in Weinfelden auch einen Vorschlag eingereicht hat.»

Vorprojekt für den KVA-Ersatzbau läuft bereits

Aktuell läuft das Vorprojekt für den KVA-Ersatzneubau in Weinfelden, das voraussichtlich bis Herbst 2022 abgeschlossen sein wird. In diesem Zusammenhang sind laut Regierungsrat mehrere Stellen der kantonalen Verwaltung in regelmässigem Kontakt mit dem Verband KVA Thurgau. Erachtet der Bund den Standort Weinfelden als geeignet, will sich der Regierungsrat im weiteren Projektverlauf als Vermittler zwischen Bund und dem Verband KVA Thurgau engagieren und das Vorhaben unterstützen.

