Energie: Thurgauer Kantonalverwaltung ergreift Sparmassnahmen

- Raumtemperatur in allen Räumen um drei Grad reduzieren

- Warmwasserverbrauch auf ein Minimum reduzieren

- Reduktion der Strassenbeleuchtung auf Kantonsstrassen

- Repräsentativbeleuchtungen (Aussenbeleuchtung Gebäude, Weihnachtsbeleuchtung und so weiter) ausschalten

- Reduktion auf einen Lift pro Gebäude

- Sensibilisierung Liftbenutzung

- Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

- Anzahl Drucker reduzieren

- Verbot von privaten Kleingeräten (Heizstrahler, Klimageräte, private Kaffeemaschinen und so weiter)

- Temperaturabsenkung in der Nacht und am Wochenende sowie in den Schulhäusern während der Ferien optimieren

- Automatische Lüftungsanlagen optimieren

- Schliessen von Fenstern und Rollläden in der Nacht

- Reduzieren der Beleuchtung in Gängen/Korridoren von Dienstgebäuden

- Beschleunigung des Leuchtenersatzes