Thurgauer Kantonsräte besorgt wegen hohen Energiekosten

Energiekosten «Nebenkostenexplosion», «Exzesse in der Strompreiserhöhung»: Thurgauer Kantonsräte sorgen sich wegen stark steigender Energiekosten Die nächsten Abrechnungen für bezogene Energie dürfen um einiges höher ausfallen als noch vor einem Jahr. Insbesondere Haushalte mit tiefem Einkommen bekommen dies zu spüren. Hans Suter 20.09.2022, 17.00 Uhr

Die Preise für Strom, Gas und Heizöl sind teilweise stark gestiegen. Das schlägt sich spürbar in den Kosten der Haushalte nieder. Hans Suter

«Die seit Monaten absehbare Strommangellage führt zur Verteuerung des Stroms, was uns alle fordert, gleichzeitig aber auch die Bemühungen um Effizienz beschleunigt», schreibt GP-Kantonsrat Peter Dransfeld (Ermatingen) in der Einfachen Anfrage «Exzesse in der Strompreiserhöhung». Stossend seien die Unterschiede in der Grundversorgung. In einigen Thurgauer Gemeinde koste der Strom nächstes Jahr dreimal mehr, in anderen gleich viel wie bisher. Für Betroffene sei das sehr belastend, auch wenn es die Folge der Umsetzung geltenden Rechts sei.

Wo gibt es wirksamen Handlungsspielraum?

GP-Kantonsrat Peter Dransfeld. Ralph Ribi

Mit primärem Fokus auf die Grundversorgung möchte Peter Dransfeld vom Regierungsrat wissen, ob dieser die Sorge um «extrem unterschiedliche Strompreiserhöhungen im Kanton» teile und ob er bereit sei, sich aktiv für eine gleichmässige Verteilung der Last einzusetzen. Ausserdem fragt Dransfeld, wo der Regierungsrat wirksamen Handlungsspielraum sieht.

Heizkosten bis zu 1200 Franken höher befürchtet

GLP-Kantonsrätin Nicole Zeitner. Belinda Schmid

Sorgen um die stark steigenden Energiekosten macht man sich auch in anderen Fraktionen. Nicole Zeitner (GLP, Stettfurt) als Erstunterzeichnerin hat zusammen mit Bruno Lüscher (FDP, Aadorf) und Elisabeth Rickenbach (EVP, Frauenfeld) eine Einfache Anfrage eingereicht. Sie trägt den Titel «Nebenkostenexplosion – Notsituation für Personen mit Ergänzungsleistungen (EL) verhindern».

Der Mieterverband rechne damit, dass die Heizkosten im Winter bis zu 1200 Franken steigen werden. Laut Gesetz könnten für Ergänzungsleistungen aber nur die Nebenkosten berücksichtigt werden, die mit der Miete einer Wohnung zusammenhängen. Und: Zusammen mit dem Nettomietzins der Wohnung würden dabei höchstens Kosten bis zu einem bestimmten Betrag anerkannt.

Kalte Wohnungen und Kündigungen verhindert

Je nach Wohnlage (Grosszentrum, Stadt, Land) erhalten alleinlebende EL-Bezüger zur IV oder AHV maximal 14'520 bis 16'440 Franken im Jahr als Zuschuss für Miete und Nebenkosten, bei zwei Personen belaufen sich die Beträge auf 17'520 bis 19'440 Franken, bei drei Personen auf 19'320 bis 21'600 und bei vier und mehr Personen auf 20'880 bis 23'550 Franken. Der Rollstuhlzuschlag liegt bei 6000 Franken. «Für Menschen mit einer IV- oder AHV-Rente, die EL beziehen, sind diese Grenzwerte aufgrund der zu erwartenden Mehrkosten zu knapp bemessen», halten die drei Grossratsmitglieder in ihrem Vorstoss fest. «Es soll dringend verhindert werden, dass betroffene EL-Bezüger in kalten, gesundheitsschädigenden Wohnungen leben oder ihnen gekündigt wird, weil sie die Miete in Folge der massiv höheren Nebenkosten nicht bezahlen können.»

Welche Schlüsse zieht der Regierungsrat?

Sie möchten deshalb vom Regierungsrat wissen, welche Schlüsse er aus dieser Notsituation zieht und wie er die Systemträgheit bei der EL bei derartigen Herausforderungen beurteilt. Ausserdem fragen sie, inwieweit der Kanton selbst die Existenz der EL-Bezügerinnen und -Bezüger trotz der Nebenkostenexplosion sicherstellen kann und welche Folgen der Regierungsrat für Betroffene in stationären Einrichtungen sieht. Die vierte und letzte Frage zielt darauf auf, wie der Kanton beim Bund zu intervenieren gedenkt, um eine Lösung für diese ausserordentliche Situation zu finden.