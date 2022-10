Energie «Faktenbasiert gegen Windkraftgegner» – der Kanton sieht bei sich keinen Interessenkonflikt beim Thema Windenergie In der Fragestunde im Grossen Rat wollte SVP-Kantonsrätin Aline Indergand wissen, wie der Kanton als Befürworter und Bewilligungsstelle beim Thema Windenergie neutral bleiben könne. Silvan Meile 26.10.2022, 16.50 Uhr

SVP-Kantonsrätin Aline Indergand. Ralph Ribi

Der Kanton trete beim Thema Windpark in Thundorf als Befürworter auf. Gleichzeitig sei er eine Bewilligungsstelle. «Gibt es da keinen Interessenkonflikt?» Diese Frage warf SVP-Kantonsrätin Aline Indergand aus Altnau am Mittwoch in der Fragestunde des Grossen Rates auf.