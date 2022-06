Kampf ums erste Projekt im Thurgau: Windenergie in Thundorf

Energie Abstimmung zum Windpark in Thundorf: Windkraftgegner machen Stimmung gegen das Projekt – doch nun formieren sich die Unterstützer Gegner des geplanten Windparks in Thundorf können auf Hilfe aus der Ferne zählen. Ein Jahr vor der wegweisenden Abstimmung im Dorf verhärten sich die Fronten. Gleichzeitig plant der Bundesrat, den Gemeinden die Kompetenz im Bewilligungsverfahren von grossen Energieprojekten zu entziehen. Silvan Meile Jetzt kommentieren 21.06.2022, 05.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Anlage des deutschen Windparks Verenafohren direkt an der Schaffhauser Grenze. Samuel Koch

Für das kommende Jahr kündigt sich in der Gemeinde Thundorf eine denkwürdige Gemeindeversammlung an. Die Stimmberechtigten werden über eine kommunale Zonenplanänderung befinden. Es ist nur eine der zahlreichen Hürden, welche das Projekt für einen ersten Windpark im Thurgau zu nehmen hat – aber wohl die wichtigste.

Acht Windräder mit einer Gesamthöhe inklusive Rotorblätter von 246 Metern planen die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) auf dem östlichen Gebiet des Wellenbergs. 14 Prozent des Strombedarfs aller Thurgauer Haushalte sollen damit abgedeckt werden können.

Gegner der Gegner formieren sich

Rund ein Jahr vor der wegweisenden Gemeindeversammlung der Thundorferinnen und Thundorfer machen sich vor allem Windparkgegner bemerkbar. Sie erhalten von weither Unterstützung, auch von Elias Meier, Präsident des Verbands Freie Landschaft Schweiz. Der Grenchner taucht dort auf, wo es Windparks zu bodigen gilt. Gemäss Website lautet das Ziel, «die Verschandelung der Landschaft durch industrielle Windkraftanlagen» zu verhindern.

Einige Thundorferinnen und Thundorfer empfinden es als unheimlich, dass auswärtige Windkraftgegner beginnen, in ihrem Dorf Stimmung zu machen. Aus der Bevölkerung würde sich kaum noch jemand getrauen, sich positiv zum Windpark zu äussern, da man sonst sofort mit dominant auftretenden Gegnern konfrontiert sei, sagt eine Einwohnerin, die unerkannt bleiben möchte. Nun seien aber auch positiv gestimmte Bürger daran, sich zu formieren und Andersdenkenden eine Plattform zu geben. Mit einer offenen Haltung zum Projekt fiel bisher lediglich der Gemeinderat auf.

Kantonsrat will eine kommunikativere Regierung

Diese Problematik hat Mitte-Kantonsrat Josef Gemperle aus Fischingen in einer Anfrage an die Regierung angesprochen. Ob der Regierungsrat bereit sei, Massnahmen zu treffen, um die sich abzeichnende Verhärtung der Fronten zu mildern? Die Antwort aus dem Regierungsgebäude lässt aber keine Bemühungen erkennen: «Adressatin der Kommunikationsmassnahmen ist insbesondere die breite Bevölkerung, die sich noch nicht vertieft mit der Thematik Windenergie auseinandergesetzt hat oder eine kritische, aber grundsätzlich neutrale Haltung einnimmt.»

Mitte-Kantonsrat Josef Gemperle. Ralph Ribi

Das stört Gemperle. Es gebe sogar Hinweise aus anderen Gemeinden, dass Steuermittel für den Widerstand gegen Windenergie eingesetzt würden. «Es hätte mich gefreut, wenn die Regierung diesen Sachverhalt konkret benannt hätte.» Auch fehle der Regierung offenbar ein Konzept gegen sachliche Falschbehauptungen der Windenergiegegner. «Wir befinden uns bei der Versorgungsproblematik in einer echten Krise. Da würde ich von der Gesamtregierung eine klare, zuweilen unbequeme Haltung erwarten», sagt Gemperle.

Der Bundesrat will Gemeinden Kompetenz entziehen

Der Bund geht hingegen in die Offensive. «Die Verfahren für den Bau grosser Wasser- und Windkraftanlagen dauern heute oft lange», schreibt er in einer Mitteilung. Deshalb sollen die Verfahren für Windparkprojekte ab einer Leistung ab 40 GWh vereinfacht und beschleunigt werden. Zum Vergleich: Die EKZ berechnen für die Anlagen in Thundorf eine doppelt so grosse Leistung.

Der Plan des Bundesrates, über den das eidgenössische Parlament zu befinden hat, sieht vor, den Gemeinden die Kompetenzen im Bewilligungsverfahren zu entziehen. Mit dieser Idee kann sich die Thurgauer Regierung aber nicht anfreunden.

In der Beantwortung auf Gemperles Anfrage schreibt der Regierungsrat: «Damit würden Gemeinden bei Grossprojekten entlastet, hätten auf der anderen Seite aber nur noch über den Rechtsweg die Möglichkeit, sich beispielsweise gegen die Schaffung einer Windzone zu wehren.»

Das könnte sich kontraproduktiv auswirken

In seiner Stellungnahme an das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) schrieb die Thurgauer Regierung im Mai: «Die Akzeptanz der fraglichen Grossprojekte führt nur über eine positive Grundstimmung in den Gemeinden. Mit dem Ausschalten der kommunalen Entscheidungsträger erhöht sich das Risiko von politischem Widerstand und von Rechtsmittelverfahren ganz am Schluss des Bewilligungsprozesses.» Die erhoffte Verfahrensbeschleunigung würde sich wohl im Endeffekt kontraproduktiv auswirken.

Für den Verein Freie Landschaft Schweiz sind die Pläne des Bundesrates gar «ein inakzeptabler Frontalangriff auf die Schweizer Demokratie». Alles deute darauf hin, dass der Bundesrat die Bevölkerung zum Schweigen bringen möchte. Aber: «Eine Energiewende lässt sich nicht gegen das Volk durchsetzen.»

Ergänzung zur Solarenergie

Josef Gemperle glaubt daran, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung steigt, sobald ein erstes Thurgauer Projekt realisiert ist. Wichtig sei auch eine echte Beteiligung der Bevölkerung vor Ort am Erfolg der Windenergieanlagen. Um die Probleme im Energie- und Klimabereich zu lösen, brauche es diese wichtige Ergänzung zur Solarenergie, da Wind vor allem im Winter und auch während der Nacht Energie liefere.

«Es braucht sowohl die Ausschöpfung sämtlicher Effizienzpotenziale als auch die Nutzung sämtlicher Technologien zur Stromerzeugung aus erneuerbaren lokal vorhandenen Energieträgern», sagt Gemperle. «Das wissen wir eigentlich schon länger, aber die Lage hat sich durch die globalen Konflikte und den Krieg in der Ukraine dramatisch verschlechtert.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen